VIDEO: Skvelý večer Slovákov. Víťazný gól Pospíšila, produktívny Slafkovský a bodoval aj Nemec

Slovenský hokejista Martin Pospíšil v noci na stredu v zámorskej NHL gólom rozhodol o víťazstve Calgary na ľade Anaheimu 4:2.
Obranca Šimon Nemec si v drese Flames pripísal na konto asistenciu.
Juraj Slafkovský prispel dvoma asistenciami k triumfu Montrealu nad Buffalom 4:3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele.
Pospíšil v 56. minúte strelou z ľavého kruhu medzi betóny brankára Lukáša Dostála zabezpečil Calgary vedenie 3:2. Bol to jeho prvý gól v sezóne. Na ľade strávil 13:25 min a mal plusový bod.
VIDEO: Víťazný gól Pospíšila
Nemec asistoval pri druhom góle Calgary, odohral 19:55 min a zaznamenal tiež plusku. Samuel Honzek chýbal v zostave „plameňov" pre zranenie v dolnej časi tela.
Premiérový triumf Flames v tomto ročníku spečatil do prázdnej bránky Jegor Šarangovič.
VIDEO: Asistencia Nemca
Slafkovský asistoval na prvé góly
Slafkovský bol na ľade 19:41 min, na bránku Buffala vyslal tri strely a pripísal si dva plusové body.
Asistoval pri úvodných dvoch presných zásahoch Canadiens, ktorí v tretej tretine neudržali náskok 3:1. Slovenský útočník išiel v závere predĺženia na trestnú lavicu za držanie.
Montreal v oslabení neinkasoval a v nájazdoch skórovali v drese domácich Cole Caufield, Alexandre Texier i Zachary Bolduc. Prvé dva góly v drese Buffala vsietil obranca Olen Zellweger, ktorého Sabres získali z Anaheimu.
VIDEO: Predĺženie a nájazdy zápasu Montreal - Buffalo
Bolduc bol autorom víťazného nájazdu aj v dueli s Detroitom.
„Proti Red Wings som mu dal dôveru a odvďačil sa mi za ňu gólom. Teraz som ho vybral opäť a znovu rozvlnil sieť. Od začiatku sezóny hrá Zachary vo výbornej forme, urobil výrazný progres. Na ľade pôsobí ako komplexný hráč, dokáže využiť voľný priestor a strieľať dôležité góly," uviedol pre oficiálnu stránku profiligy na adresu Bolduca tréner Montrealu Martin St. Louis.
Dvorský slávil vysoké víťazstvo
Hráči St. Louis Blues s Daliborom Dvorským zvíťazili na ľade Ottawy Senators vysoko 7:2. Dvorský odohral šestnásť minút a mal plusový bod.
Washington s Martinom Fehérvárym prehral na ľade Caroliny 2:4. Slovenský obranca absolvoval 24:33 min, prezentoval sa štyrmi bodyčekmi a do štatistík mu pribudol mínusový bod. Dvoma gólmi a asistenciou pomohol k triumfu obhajcov Stanleyho pohára Andrej Svečnikov.
Tampa Bay s ďalším slovenským bekom Erikom Černákom podľahľa na ľade New Yorku Rangers 1:4.
Černák mal minutáž 17:02, zblokoval štyri strely a v tretej tretine si vyslúžil menší trest za podrazenie. Florida triumfovala v aréne Columbusu 7:3.
Vydarený zápas Tkachukovcov
Prvým hetrikom v drese Panthers sa blysol Brady Tkachuk. Jeho brat Matthew Tkachuk zaznamenal päť asistencií.
„Vždy snívate o tom, že dosiahnete hetrik. Tento je pre mňa špeciálny, lebo som ho dosiahol v drese Floridy po boku môjho brata Matthewa," tešil sa Brady Tkachuk, bývalý dlhoročný kapitán Ottawy.
VIDEO: Hetrik Bradyho Tkachuka
Prvý duel v sezóne absolvoval Connor Bedard, ktorý sa v úlohe kapitána podieľal asistenciou na víťazstve Chicaga nad Pittsburghom 5:3.
Penguins stiahli v tretej tretine dvojgólové manko zásluhou kapitána Sidneyho Crosbyho. Ten v čase 49:17 vyrovnal na 3:3, avšak posledné slovo malo Chicago.
Rozhodujúci presný zásah zaznamenal v 56. minúte fínsky útočník Teuvo Teräväinen, ktorý strelil aj prvý gól v zápase. Triumf domácich spečatil 10 sekúnd pred treťou sirénou Tyler Bertuzzi a Teräväinen pridal k dvom gólom aj asistenciu.
McDavid so štyrmi bodmi
Ani viac ako dvojnásobná strelecká prevaha nestačila Los Angeles na ukončenie štvorzápasovej série prehier. Kings doma proti Edmontonu vyhrali na strely na bránku 40:17, avšak Oilers im udelili lekciu z efektivity.
Sedem striel stačilo v prvej tretine „olejárom“, aby si zabezpečili vedenie 3:0. Trojbodový s bilanciou gól a dve asistencie bol po 20 minútach kapitán Connor McDavid. Ten prihral na góly Leona Draisaitla a Vasiliho Podkolzina.
Druhý menovaný prežíva vynikajúci štart sezóny, keď nazbieral deväť bodov za úvodných šesť stretnutí, pričom bodoval vo všetkých. Siedmy gól v sezóne pridal do siete Los Angeles, keď v čase 57:42 spečatil víťazstvo svojho tímu do prázdnej bránky po asistenciách McDavida a Draisaitla.
McDavid je na čele produktivity celej NHL so 17 bodmi (4+13), nemecký útočník má na konte 11 bodov (4+7). Edmonton aj vďaka nim pridal piate víťazstvo za sebou.
„Bola to zábava. Leon je jeden z najlepších hráčov na svete. Mať možnosť hrať s ním, ´Podzim´ (Podkolzinom), ´Bouchym´ (Bouchardom) je radosť. Chceme odohrať peknú sériu zápasov, vybudovať si trochu chémie a pracovať na istých veciach. Je to zábava,“ povedal McDavid.
Dôležitým článkom Edmontonu bol aj brankár Devon Levi, ktorý predviedol 39 úspešných zákrokov.
NHL - výsledky (streda, 14. október):
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 4:3 pp a sn (1:1, 2:0, 0:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 15. Hutson (SLAFKOVSKÝ, Caufield), 22. Caufield (SLAFKOVSKÝ), 40. J. Anderson (Hutson, Bolduc), rozh. náj. Texier – 3. Zellweger (Samuelsson, Malenstyn), 45. Norris (Gilbert, Malenstyn), 46. Zellweger (Benson, Samuelsson).
Brankári: Fowler - Luukkonen, strely na bránku: 38:17
Anaheim Ducks - Calgary Flames 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Góly: 13. Sennecke, 15. Carlsson (Granlund, Caulfield) – 9. Klapka (Cyplakov), 29. Sunijev (R. Strome, NEMEC), 56. POSPÍŠIL (Sunijev, Kuznecov), 59. Šarangovič (Backlund, Farabee).
Brankári: Dostál - Wolf, strely na bránku: 25:36
Detroit Red Wings - New Jersey Devils 4:5 pp (1:1, 2:3, 1:0 - 0:1)
Góly: 19. Finnie (Brandsegg-Nygård, Anton Johansson), 22. Brandsegg-Nygård (Finnie, DeBrincat), 36. DeBrincat (Sandin-Pellikka, Faulk), 46. DeBrincat (Seider, Chiarot) – 7. Rodrigues (Noesen, Mantha), 28. Mantha (Mercer, Rodrigues), 31. Hischier (Bratt, J. Hughes), 37. Bratt (Siegenthaler, J. Hughes), 62. J. Hughes (Bratt).
Brankári: Gibson - Allen, strely na bránku: 27:37
Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 3:7 (1:0, 0:4, 2:3)
Góly: 15. Johnson, 54. Mateychuk (Severson, Ničuškin), 55. Sillinger (Coyle, Severson) – 23. B. Tkachuk (M. Tkachuk), 26. B. Tkachuk (M. Tkachuk, S. Jones), 31. B. Tkachuk (Reinhart, M. Tkachuk), 38. Verhaeghe (B. Tkachuk, M. Tkachuk), 42. Reinhart (M. Tkachuk, S. Jones), 44. Verhaeghe (Eller, S. Jones), 58. Reinhart (Lundell, S. Jones).
Brankári: Talbot (44. Greaves) - Schmid, strely na bránku: 27:28
Carolina Hurricanes - Washington Capitals 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Góly: 24. Svečnikov (W. Carrier, Aho), 39. Robinson (Blake), 54. Svečnikov (Ehlers), 59. Jankowski (Svečnikov) – 10. Jenner (Leonard), 27. Holl (D. Strome, Leonard).
Brankári: Kočetkov - Thompson, strely na bránku: 35:22
New York Rangers - Tampa Bay Lightning 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Góly: 2. Lafreniere (Kartye, Fox), 13. Lafreniere (Kartye, J. Miller), 39. Cuylle (Durzi, M. Pettersson), 58. Zibanejad – 18. Girgensons (Holmberg, Hedman).
Brankári: Garand - Vasilevskij, strely na bránku: 23:26
Philadelphia Flyers - Seattle Kraken 2:3 pp a sn (0:1, 0:1, 2:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 47. Dvorak (Bonk, Vladař), 48. Zegras (Sanheim, Tippett) – 8. McMann (Eberle, Stephenson), 29. Ottavainen (Samoskevich, Mahura), rozh. náj. McMann.
Brankári: Vladař - Grubauer, strely na bránku: 26:31
Ottawa Senators - St. Louis Blues 2:7 (0:1, 1:2, 1:4)
Góly: 38. Giroux (Stützle, Batherson), 59. Zetterlund (Halliday, Pinto) – 15. Suter (Parayko), 34. Neighbours (Thomas, Holloway), 39. McTavish (Berggren, McMichael), 48. Suter (R. Johnston, Carlo), 55. Neighbours (Bučnevič, C. Fowler), 56. McTavish (Bučnevič, C. Fowler), 57. A. Jiříček (Suter, McTavish).
Brankári: Ersson - Hofer, strely na bránku: 17:26
New York Islanders - Vancouver Canucks 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Góly: 15. Palmieri (Kessel, Horvat), 16. Maccelli (M. Schaefer), 46. Palmieri (Maccelli, M. Schaefer) – 28. Sasson (Bains, Oleksiak), 39. Boeser (Elias Pettersson, Hronek).
Brankári: Sorokin - Meriläinen, strely na bránku: 38:25
Chicago Blackhawks - Pittsburgh Penguins 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Góly: 1. Teräväinen (Frondell, Bertuzzi), 18. Kantserov (Bedard, Byram), 31. Kantserov (Levšunov, Kane), 56. Teräväinen (Greene, C. Smith), 60. Bertuzzi (Frondell, Teräväinen) – 7. Crosby (E. Karlsson), 38. N. Robertson (Lizotte, E. Karlsson), 50. Crosby (Dewar, Girard).
Brankári: Knight - Murašov, strely na bránku: 20:27
Winnipeg Jets - Minnesota Wild 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Góly: 2. Perfetti (Pionk, Scheifele), 18. Scheifele (Pionk, Connor), 37. Perfetti (Vilardi, Scheifele), 45. Connor, 55. Koepke (Namestnikov) – 9. Kaprizov, 19. Kaprizov (Q. Hughes, Brodin).
Brankári: Skinner - Pickard, strely na bránku: 25:21
Dallas Stars - Colorado Avalanche 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Góly: 20. Seguin (J. Robertson, Heiskanen), 44. Hintz (Seguin, Heiskanen) – 12. Lehkonen (MacKinnon, Manson), 24. Nečas (MacKinnon, N. Roy), 37. Nečas (Landeskog, Toews).
Brankári: Oettinger - Blackwood, strely na bránku: 26:25
Nashville Predators - Vegas Golden Knights 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Góly: 4. O'Reilly (F. Forsberg), 29. Edström (Hague, O'Reilly) – 7. Hertl (Lavoie, Howden), 13. Eichel (McNabb), 38. W. Karlsson (Marner, Andersson), 45. Connelly (Hanifin, Coghlan), 47. Howden (Andersson, Stone).
Brankári: Saros - Hill, strely na bránku: 27:25
Utah Mammoth - Toronto Maple Leafs 5:4 (1:0, 4:2, 0:2)
Góly: 15. But (McBain, Peeke), 21. Trocheck (L. Cooley, Guenther), 25. Sergačov (Hayton, Stenlund), 35. Guenther (Sergačov, Yamamoto), 40. Weegar (Keller, Schmaltz) – 26. Matthews (Tavares), 37. Roslovic (Marčenko, Matthews), 48. Tavares (Stolarz), 52. McKenna (Nylander, Raddysh).
Brankári: Vejmelka - Stolarz, strely na bránku: 28:26
Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Góly: 38. Clarke (Laughton, T. Moore) – 8. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 9. Podkolzin (McDavid, Bouchard), 16. McDavid (Emberson, J. Dickinson), 58. Podkolzin (McDavid, Draisaitl).
Brankári: Kuemper (21. A. Forsberg) - Levi, strely na bránku: 40:17
San Jose Sharks - Boston Bruins 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
Góly: 16. Trouba (Sherwood, Orlov), 26. Stenberg (Celebrini, Orlov), 46. Celebrini (Stenberg, W. Smith) – 13. Minten (Mittelstadt, Zadorov), 19. McAvoy (Peterka), 29. Poitras (Kastelic, M. Geekie), 40. Zacha (M. Geekie, Pastrňák), 52. Minten (Chusnutdinov, Lohrei), 59. Borgen.
Brankári: Askarov - Swayman, strely na bránku: 38:26
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