Čakanie do poslednej chvíle. Český tím rozhodol o osude Nitry v Lige majstrov

Hokejisti Nitry nepostúpili do osemfinále hokejovej Ligy majstrov. Po svojom poslednom zápase ešte figurovali na poslednom postupovom mieste a čakali na výsledky duelov Storhamar - Graz a Davos - Liberec.
Storhamar prehral vysoko 3:6 a Nitru nepredbehol. Rozhodujúci však bol druhý zápas.
Liberec zdolal Davos 2:0, v tabuľke sa dostal pred slovenského zástupcu a posunul ho na prvé nepostupové miesto.
Nitra odohrala v ligovej fáze Ligy majstrov šesť zápasov. Získala osem bodov za tri víťazstvá a tri prehry.
Súťaž odštartovala dvomi domácimi zápasmi proti švédskym súperom. Najskôr nestačila na majstrovskú Skellefteu, ktorej podľahla 1:6, potom prehrala aj s Växjö Lakers (1:3).
Prvé body získali Nitrania na výjazde vo Fínsku, KooKoo Kouvola zdolali 4:1. Bolo to prvé víťazstvo slovenského klubu v Lige majstrov od roku 2018. O dva dni neskôr uspeli aj proti SaiPa Lappeenranta 3:2 po predĺžení.
Po dvoch víťazstvách prišla vysoká prehra vo Švajčiarsku. Na ľade švajčiarskeho majstra Fribourg-Gottéron otvoril skóre Brett Pollock, no domáci následne strelili šesť gólov a zvíťazili 6:1.
Pred posledným zápasom tak Nitra vedela, že ak si chce udržať šancu na postup, potrebuje proti Rögle bodovať.
Proti švédskemu vicemajstrovi napokon predviedla jeden z najlepších výkonov v súťaži a vyhrala 5:1.
Nitra ukončila ligovú fázu s ôsmimi bodmi a skóre 15:19.
Víťazom základnej časti sa stali hokejisti Plzne, ktorí ako jediní vyhrali všetkých šesť zápasov.
Liga majstrov - 6. kolo základnej časti:
Herning Blue Fox - HC Fribourg-Gotteron 4:3 pp a sn (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 10. Kristensen, 38. a 38. Hansen, rozh. nájazd O'Neil – 20. Rathgeb, 32. Nicolet, 45. Richard
Storhamar Hockey - Graz99ers 3:6 (0:3, 1:3, 2:0)
Góly: 38. Krupic, 46. Sandnes, 55. M. Lilleberg – 11. a 40. Conley, 12. Hanus, 12. Collins, 27. Wittwer, 36. Schiechl
Eisbären Berlin - EC-KAC Klagenfurt 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Góly: 34. Kirk, 37. Tiffels – 50. Hundertpfund
HC Davos - Bílí Tygři Liberec 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Góly: 3. Vlach, 21. Galvas
Servette Ženeva - Kölner Haie 4:3 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)
Góly: 12. Verboon, 40., 55. a 61. Puljujärvi – 20. Austin, 22. Fischbuch, 57. Kammerer
SaiPa Lappeenranta - HC Škoda Plzeň 3:6 (0:1, 2:2, 1:3)
Góly: 23. Hokkanen, 37. Naukkarinen, 58. Fridrich – 14. Sedláček a 25. Sedláček, 39. Lev (Chromiak), 41. Žemlička, 46. Fodor, 60. M. Petman