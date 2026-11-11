VIDEO: Nechápal ani Slafkovský. Sporný verdikt rozhodol, Montreal sa hnevá na rozhodcov

V nočných zápasoch NHL sa predstavili traja slovenskí hokejisti, ani jeden sa však nezapísal do kanadského bodovania.
Juraj Slafkovský s Montrealom Canadiens prehral doma s Minnesotou Wild 1:2 po predĺžení, Martin Fehérváry s Washingtonom Capitals uspel na ľade Ottawy Senators 3:2 po predĺžení a Dalibor Dvorský sa tešil z víťazstva St. Louis Blues nad Detroitom Red Wings 3:2.
Slafkovský odohral jubilejný 300. zápas v základnej časti NHL. Na ľade strávil 17 minút a 33 sekúnd, zaznamenal jednu strelu na bránku, jeden bodyček a jeden plusový bod.
Montreal pred stretnutím pripravil slávnostný ceremoniál pre bývalého brankára Careyho Pricea, ktorého v pondelok uviedli do Hokejovej siene slávy. Kanadský brankár sa dočkal takmer štvorminútových ovácií od domácich fanúšikov.
Samotný zápas priniesol iba dva góly v riadnom hracom čase. Minnesotu poslal v 43. minúte do vedenia Bobby Brink, ktorý sa presadil po samostatnom úniku.
Canadiens dokázali vyrovnať až v záverečnej hre bez brankára. Nick Suzuki skóroval 98 sekúnd pred koncom tretej tretiny a poslal stretnutie do predĺženia. Pri góle bol na ľade aj Slafkovský.
Kontroverzné rozhodnutie
Jeho záver však poznačilo kontroverzné rozhodnutie arbitrov. V čase 59:04 vylúčili Colea Caufielda za seknutie, po ktorom sa obrancovi Minnesoty Quinnovi Hughesovi zlomila hokejka.
VIDEO: Sporné vylúčenie Caufielda
Hostia tak začali predĺženie presilovou hrou štyroch proti trom a už po 21 sekundách rozhodol o ich víťazstve Kirill Kaprizov.
Rozhodnutie arbitra Justina Keu vyvolalo nespokojnosť hráčov aj trénera Montrealu. Kouč Martin St. Louis spochybnil správanie Hughesa pri súboji s Caufieldom.
„Hughes ten faul prihral. On sám spôsobil situáciu, pri ktorej sa zlomila hokejka,“ tvrdil.
„Je škoda, že sa to skončilo takto a nedostali sme príležitosť hrať predĺženie pri rovnakom počte hráčov.“
Montreal napriek prehre predĺžil svoju bodovú sériu na jedenásť zápasov. V tomto období dosiahol osem víťazstiev a trikrát prehral po predĺžení.
Dvorský hral najmenej v kariére
Z víťazstva sa naopak tešil Martin Fehérváry, ktorého Washington zdolal Ottawu 3:2 po predĺžení.
Capitals viedli už od 35. sekundy zásluhou Matta Roya, no Ottawa v druhej tretine otočila skóre gólmi Ridlyho Greiga a Haydena Hodgsona. V tretej časti vyrovnal Pierre-Luc Dubois a o víťazstve Washingtonu rozhodol v 62. minúte Cole Hutson po prihrávke Alexandra Ovečkina.
Fehérváry odohral 19 minút a jednu sekundu, zaznamenal jeden bodyček a predovšetkým päť zblokovaných striel. V šestnástich zápasoch aktuálnej sezóny má na konte štyri asistencie.
Víťazstvo 3:2 nad Detroitom oslávilo aj St. Louis s Daliborom Dvorským. Slovenský útočník však dostal od trénera Jima Montgomeryho nezvyčajne málo priestoru.
Na ľade strávil iba šesť minút a 36 sekúnd, absolvoval deväť striedaní a naposledy sa predstavil v úvode druhej tretiny. Do zvyšku zápasu už nezasiahol.
Pre Dvorského išlo o najnižšiu minutáž v doterajšej kariére v NHL.
Blues pritom po prvej tretine prehrávali 0:1, no v druhej časti otočili skóre zásluhou Piusa Sutera a Justina Barrona.
Víťazný gól strelil v 56. minúte Jimmy Snuggerud, ktorý zvýšil na 3:1. Detroit ešte dokázal znížiť zásluhou Moritza Seidera, ale vyrovnať sa mu nepodarilo.
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