Skalica zničila súpera v prvej tretine. Martin pripravil debakel Trnave a uspelo aj Humenné

Hokejisti Humenného napravili prehru po predĺžení z minulého kola Tipos SHL a zvíťazili 4:2 na ľade Topoľčian.
Po stredajších dueloch 15. kola má priebežný líder súťaže na konte o štyri body viac ako druhý Martin. „Rytieri“ vyhrali v Trnave 6:1 aj vďaka trom premeneným presilovkám.
Na víťaznú vlnu sa vrátila tretia Skalica, ktorá po dvoch prehrách zdolala doma Dubnicu 7:4. Päť gólov dali Záhoráci už v prvej tretine.
Hráči Nových Zámkov sa dvakrát presadili v poslednej minúte domáceho stretnutia proti Detve a vyhrali 5:3. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo za sebou.
Tipos SHL - 15. kolo:
HK Skalica – TSS Group Dubnica 7:4 (5:0, 2:1, 0:3)
Góly: 1. Špaček (Berisha, Kubíček), 5. Kuba (Jakubík, Škápik), 8. Kuba (Zálešák, Jakubík), 13. Kalousek (Kotvan, Urban), 19. Berisha (Obdržálek, Kubíček), 34. Berisha (Jurík, Jakubík), 36. Zálešák (Kuba) - 39. Švec (Nahalka, Tybor), 47. Jakúbek (Tybor, Švec), 51. Legalin (tr. strieľanie), 57. Tybor (Švec, Roman). Rozhodovali: Jurčiak, Valo - Haringa, Rehák, vylúčení: 4:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 520 divákov.
HK Gladiators Trnava – Rytieri Martin 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
Góly: 12. Saloň (Mamonov, Volkov) - 4. Babka (Záborský, Chatrnúch), 15. Jakubík (Fafrák, Fujerík), 38. Chartrnúch (Križan, Rusina), 40. Záborský (Babka, Rusina), 52. Fujerík (Paulíny, Barto), 56. Fafrák (Chatrnúch, Babka). Rozhodovali: Čahoj, Magušin - Moravčík, Tvrdoň, vylúčení: 5:1, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 297 divákov.
HC Nové Zámky – HK Detva 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)
Góly: 16. Korím (Carmichael, Ondrušek), 44. Šišovský (Korím), 45. Dowhaniuk (Tinling), 60. Belchamber (Kodhaj, Šišovský), 60. Dowhaniuk (Ondrušek) - 19. Chlepčok (Ďaloga, Zorvan), 26. Gabor (Hraško, Škultéty), 55. Ďaloga (Gabor, Hraško). Rozhodovali: Zelený, Hlinka - Olle, Krajč, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0, 358 divákov.
HC Mušla Topoľčany – HC 19 Humenné 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
Góly: 40. Piačka (Bečka, Babrusev), 53. Barcík (Bečka, Matej) - 23. Gonda (Maliňák, Vaňo), 24. Vrábeľ (Varga), 45. Maliňák (Gonda, Vaňo), 45. Vrábeľ (Šachvorostov, Železkov). Rozhodovali: Smrek, Opalek - Bebeško, Ševčík, vylúčení: 4:5, presilovky a oslabenia: 0:0, 344 divákov.
HC TEBS Bratislava – HK Žiar nad Hronom 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly: 26. Pilát (Luža, Bajza), 52. Lupták (Dej, Preisinger), 56. Lušňák (Lupták, Petras). Rozhodovali: Adamec, Valach - Mižík, Ščurka, vylúčení: 3:3, presilovky a oslabenia: 0:0.