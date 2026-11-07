VIDEO: Fehérváry slávil výhru proti Floride. Dvorský stále nedostáva väčší priestor

Martin Fehérváry
Martin Fehérváry (Autor: SITA/AP)
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TASR|7. nov 2026 o 22:03
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Slovenský obranca Washingtonu si pripísal tri zblokované strely a dva bodyčeky.

Hokejisti Washingtonu Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v sobotňajšom zápase NHL nad Floridou Panthers 4:3.

Dvoma bodmi za gól a asistenciu prispeli k triumfu Pierre-Luc Dubois a Alexej Protas, hosťom nestačili ani dva presné zásahy Bradyho Tkachuka a tri asistencie jeho brata Matthewa.

Hráči St. Louis so slovenským útočníkom Daliborom Dvorským nestačili na domáci Nashville, ktorému podľahli 1:3.

Zápas vo Washingtone nedohral krídelník „panterov“ Sandis Vilmanis, ktorého tvrdo narazil na mantinel Tom Wilson.

Domáci útočník dostal za zákrok päťminútový trest. Capitals, ktorí predtým prehrali dva zápasy za sebou, sa v tabuľke Východnej konferencie posunuli na 10. miesto, na Floridu držiacu si pozíciu s druhou voľnou kartou strácajú dva body.

Fehérváry odohral za domácich 22:35 min., zblokoval tri strely súpera, rozdal dva bodyčeky, odsedel si dvojminútový trest za hrubosť a duel dokončil s jednou mínuskou.

Na víťazstve Nashvillu sa gólom a asistenciou podieľal Steven Stamkos, dve asistencie nazbieral kapitán Roman Josi.

Fínsky brankár Juuse Saros pomohol k výhre „predátorov“ 25 úspešnými zákrokmi. Kým Nashville vyhral štvrtý zápas v rade, Blues si zapísali tretiu prehru za sebou.

Dvorský si počas 10:14 minút na ľade pripísal jednu strelu na bránku a jeden hit.

﻿NHL - výsledky (sobota, 7. november):

Washington Capitals – Florida Panthers 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

Góly: 3. St. Ivany, 25. Tuch, 35. A. Protas (Dubois, Leonard), 45. Dubois (A. Protas) – 4. B. Tkachuk (M. Tkachuk), 10. B. Tkachuk (M. Tkachuk, Jones), 60. Bennett (M. Tkachuk, Reinhart)

Brankári: Thompson - Schmid, strely na bránku: 31:30

Nashville Predators – St. Louis Blues 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Góly: 17. Stamkos (Bourque, Josi), 30. Colton (Drury, Josi), 59. Perbix (Stamkos) – 14. Snuggerud (Broberg, Thomas)

Brankári: Saros - Hofer, strely na bránku: 29:26

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Martin Fehérváry
Martin Fehérváry
VIDEO: Fehérváry slávil výhru proti Floride. Dvorský stále nedostáva väčší priestor
dnes 22:03
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