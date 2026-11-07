VIDEO: Nemec ukončil sériu bez bodu. Calgary viedlo, no súper predviedol skvelý obrat

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec ukončil päťzápasovú sériu bez bodu v zámorskej NHL.
V nočnom stretnutí si pripísal asistenciu, ale jeho Calgary doma podľahlo Anaheimu 3:5. Nemcov spoluhráč a krajan Martin Pospíšil nebodoval.
Flames inkasovali pred koncom tretej tretiny
Calgary v dueli prišlo o dvojgólový náskok, po prvej tretine viedlo 3:1. Víťazný zásah si pripísal minútu a 34 sekúnd pred koncom Cutter Gauthier, do prázdnej bránky ešte upravil na konečných 5:3 z pohľadu hostí Nikita Nesterenko. Anaheim tak zaknihoval štvrtú výhru za sebou.
„Snažím sa hrať jednoducho a proste vystreliť, keď mám k dispozícii puk. Čím viac človek strieľa, tak tým je väčšia šanca, že to padne vo váš prospech.
Je to jednoduché, proste vystreliť,“ citovala oficiálna stránka profiligy autora rozhodujúceho gólu Gauthiera. Ten sa stal vôbec prvým hráčom v klubovej histórii, ktorý dokázal zaznamenať desať presných zásahov počas série piatich zápasov.
VIDEO: Asistencia Nemca
Nemec asistoval pri zásahu Joela Hanleyho na 2:1, na ľade strávil 19 minút a 41 sekúnd, zaznamenal dva mínusové body, dve strely na bránku, tri bloky a jeden bodyček.
Pospíšil odohral takmer 13 minút, do štatistík si zapísal „mínusku“, štyri bodyčeky a mal 30-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach.
„Prvá tretina sa mi skutočne páčila. Po nej sme sa ako keby prestali hýbať a stratila sa aj naša fyzickosť. Súper to zobral na svoju stranu v druhej a tretej časti,“ vyhlásil kouč Flames Ryan Huska.
Buffalo zvíťazilo nad Columbusom 5:2 a uspelo vo štvrtom z uplynulých piatich duelov. Dvoma gólmi sa na tom podieľal útočník Josh Norris, obranca Owen Power mal tri asistencie.
„Čelili sme náročnému súperovi. Otvárali sme s nimi sezónu, bol to ťažký zápas, preto sme chceli zahrať oveľa lepšie. Myslím si, že všetci, od prvého do posledného hráča, zahrali skvelo. Každý prispel a to je potrebné,“ vyjadril sa po výhre svojho tímu Norris.
Blue Jackets sa zatiaľ vonku nedarí, na konte majú len jedno víťazstvo v tomto ročníku a v rámci Východnej konferencie sú na poslednom mieste v tejto štatistike.
„Bolí to, ale boli oveľa hladnejší ako my. To by sa nemalo stávať. Nie je podstatné, že hráme dva zápasy za sebou, ale nastupujeme do stretnutia s tým, že ho chceme vyhrať a získať dva body.
A my sme to nechceli tak ako súper, je to jednoduché,“ zamyslel sa krídelník Columbusu Charlie Coyle.
Minnesot dosiala jubilejné 1000. víťazstvo
Štvorbodový Kirill Kaprizov (1+3) režíroval triumf Minnesoty nad San Jose 4:1 a v tabuľke strelcov vedie so 16 gólmi.
Wild dosiahli vo svojom 1995. zápase základnej časti NHL jubilejné 1000. víťazstvo, čo sa žiadnemu tímu profiligy nepodarilo rýchlejšie.
„San Jose na nás vybehlo. Hovoril som s našimi chalanmi o tom, aby sme zahrali náš štandard bez ohľadu na to, komu čelíme a skutočne sa mi páčilo nastavenie, s akým sme tento duel odohrali.
Hrali sme so správnym nasadením,“ pochválil svojich zverencov tréner Minnesoty John Hynes.
Pre „žralokov“ to bola štvrtá prehra za sebou a šiesta z ostatných siedmich duelov. „Myslím si, že sme tvrdo pracovali, ale Quinn Hughes ukázal, prečo patrí k najlepším obrancom súťaže.
To isté platí o Kaprizovovi, ktorého radím medzi elitných ofenzívnych hráčov ligy.
Prvá formácia Wild hrá spolu už niekoľko rokov, majú skvelú chémiu a dokážu robiť veci,“ uviedol kormidelník San Jose Ryan Warsofsky.
NHL - výsledky (sobota, 7. november):
Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)
Góly: 7. Quinn (Power, Timmins), 19. Norris (Power), 25. Dahlin (Krebs, Power), 30. Norris (Benson, Thompson), 31. Doan (Östlund, Quinn) - 17. Johnson (Monahan, Mateychuk), 59. Werenski (Knies, Johnson).
Brankári: Luukkonen - Greaves, strely na bránku: 37:26.
Calgary Flames - Anaheim Ducks 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)
Góly: 3. Stromgren (Parekh, Kuznecov), 17. Hanley (Frost, Nemec), 20. Farabee (Parekh, Frost) - 3. Malott, 33. Luneau (LaCombe, Carlsson), 41. Carlsson (Sennecke, Granlund), 59. Gauthier (Granlund, Sennecke), 60. Nesterenko.
Brankári: Wolf - Dostál (21. Husso), strely na bránku: 21:29.
Minnesota Wild - San Jose Sharks 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly: 8. Kaprizov (Hughes, Boldy), 35. Šabanov (Kaprizov, Hughes), 47. Hughes (Kaprizov, Brodin), 54. Bogosian (Eriksson Ek, Kaprizov) - 33. Celebrini (Orlov, Smith).
Brankári: Wallstedt - Askarov, strely na bránku: 29:24.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: