Česko čaká na prvú výhru pod novým trénerom. Opäť padlo v samostatných nájazdoch

Českí hokejisti prehrali aj druhý zápas na Fínskych hrách. V Helsinkách podľahli domácemu tímu 1:2 po samostatných nájazdoch.
Na konte majú dva body a v úvodnom turnaji Euro Hockey Tour sezóny sa skončia najlepšie tretí. Víťazný gól dal Jere Innala
Gólman Jan Bednář pri druhom reprezentačnom štarte inkasoval v druhej minúte, keď ho prekonal Juho Lammikko. Do predĺženia poslal zápas v čase 58:11 pri hre bez gólmana obranca Andrej Šustr.
VIDEO: Vyrovnávajúci gól Česka
Nájazdy potom predĺžil vyrovnaním v piatej sérii Filip Chlapík, ale posledné slovo mal Innala.
Kouč Zdeněk Moták, ktorý po minulej sezóne nahradil Radima Rulíka, naďalej čaká na prvé víťazstvo od nástupu do funkcie. Rovnako vo štvrtok pri premiére jeho zverenci nezvládli nájazdy a podľahli v Prahe Švédom 2:3.
Česi uzavrú vystúpenie na turnaji nedeľňajším súbojom o tretie miesto so Švajčiarmi (13.30 h SEČ), ktorí zatiaľ nebodovali.
Víťaza určí severské derby medzi doposiaľ neporazenými Fínmi a Švédmi.
Fínske hokejové hry - turnaj EHT:
Švédsko - Švajčiarsko 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Góly: 11. Stjernborg, 37. Mattsson, 47. Eriksson, 57. Larsson - 22. Alge, 37. Malgin
Fínsko – Česko 2:1 pp a sn (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 2. Lammikko, rozh. nájazd Innala - 59. Šustr