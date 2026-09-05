VIDEO: Čerešňák bol pri rozhodujúcom góle svojho tímu. Doma vyhral aj ďalší český tím

Slovenský hokejový obranca Peter Čerešňák asistoval pri jedinom góle v zápase HC Dynamo Pardubice - Rögle BK v sobotňajšom zápase 2. kola Ligy majstrov.
Český šampión zvíťazil nad švédskym tímom 1:0. V drese Pardubíc nastúpil aj 17-ročný slovenský útočník Matúš Válek.
Úspešný vstup do Ligy majstrov majú za sebou aj hokejisti HC Škoda Plzeň. Na domácom ľade zdolali poľský tím GKS Tychy 2:1 a vyhrali aj svoj druhý zápas.
VIDEO: Asistencia Čerešňáka pri víťaznom góle Pardubíc
V ich zostave nastúpil aj slovenský obranca Jakub Chromiak.
Liga majstrov, 1. kolo
Tappara Tampere - Kölner Haie 4:5 pp (0:2, 3:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 22. Blichfeld, 32. Rautiainen, 34. Wia, 50. Vanhatalo - 6. a 19. Russell, 39. a 44. Noebels, 62. MacInnis
HC Škoda Plzeň - GKS Tychy 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Góly: 34. Katic, 52. Rohlík - 11. Knuutinen
HC Dynamo Pardubice - Rögle BK 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 36. Dvořák (Čerešnák)
Graz99ers - Bordeaux Boxers 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Góly: 8. Littitsch, 39. Hanus - 17. Tournier, 17. Guillaume, 53. Dusseau, 60. Mongo
EC Red Bull Salzburg - Bílí Tygři Liberec 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Góly: 7. Huber, 57. Brooks, 58. Schneider
EC KAC Klagenfurt - HC Fribourg-Gotteron 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Góly: 33. Herburger - 44. a 46. Taibel, 45. De La Rose