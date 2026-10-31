VIDEO: Pospíšil má na konte tretiu asistenciu sezóny. Seattle si z Calgary odniesol debakel

Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil prispel asistenciou k víťazstvu Calgary nad Seattlom 6:2 v zápase zámorskej NHL.
Pre Flames to bolo šieste víťazstvo z uplynulých ôsmich zápasov. Jeho krajan a spoluhráč Šimon Nemec sa nezapísal do kanadského bodovania, no prezentoval sa tromi plusovými bodmi a bol najvyťaženejší hráč Calgary.
Najviac bodyčekov v zápase
Pospíšil sa prezentoval aj ôsmimi bodyčekmi, čo bolo najviac zo všetkých hráčov zápasu. Na vhadzovaniach mal 43-percentnú úspešnosť, keď uspel šesťkrát zo 14 pokusov, a zblokoval tri strely.
Po 13 odohratých zápasoch prebiehajúcej sezóny má na konte päť kanadských bodov (2+3). Nemec odohral 21:28 min, čo bolo najviac z hráčov Flames.
Trikrát vystrelil na bránku, zaznamenal aj jeden bodyček, no naďalej čaká na prvý gól v sezóne. V 13 dueloch nazbieral päť kanadských bodov, všetky za asistencie.
Coronato s prvým štvorbodovým zápasom v kariére
K triumfu Flames najvýraznejšie prispela dvojica najproduktívnejších hráčov tímu Matt Coronato a Joel Farabee.
Prvý menovaný zaznamenal prvý štvorbodový zápas v kariére (1+3) a v uplynulých štyroch stretnutiach nazbieral osem bodov.
VIDEO: Gól Matta Coronata
Farabee mal bilanciu 1+2 a obaja hráči majú na konte celkovo po 14 bodov. „V druhej a tretej tretine sme hrali tak, ako chceme. Ak sa budeme držať tejto jednoduchej hry, bude to dobré,“ povedal Coronato pre nhl.com.
Flames vyhrali v hale Saddledome piaty zápas po sebe, hoci sezónu začali tromi domácimi prehrami. Zároveň dosiahli 61. víťazstvo v rade v zápasoch, v ktorých strelili aspoň štyri góly, čím vyrovnali druhú najdlhšiu sériu v histórii NHL.
„Dôvera každého z hráčov je o niečo väčšia než predtým. Keď dáme zopár gólov, všetci v tíme sa cítime lepšie a viac si veríme,“ poznamenal Farabee.
Je to brankár do Siene slávy
Brankár Connor Hellebuyck z New Jersey vychytal víťazstvo aj vo svojom druhom zápase po výmene z Winnipegu. Devils zvíťazili na ľade Vegas 5:2 a dosiahli piaty triumf z uplynulých šiestich stretnutí.
„Rozvíjame veľkú dôveru v naše schopnosti. Museli sme sa sústrediť a po prehre (v Colorade 2:5 - pozn.) sa dobre pripraviť na tento zápas. Proti nám stál ďalší veľmi dobrý tím. Chlapci reagovali tak, ako sme chceli. Pokiaľ ide o hru s náskokom, dnes sme odohrali pravdepodobne najlepšiu tretiu tretinu v sezóne,“ povedal tréner Devils Sheldon Keefe.
Hellebuyck inkasoval v prvej tretine dvakrát v priebehu 90 sekúnd a Golden Knights viedli 2:1. Potom však skórovali už iba Devils, za ktorých sa dvakrát presadili Arsenij Gricjuk a Jack Hughes.
„Je to brankár do Siene slávy. Je neuveriteľný. Je zábavné s ním hrať,“ povedal o Hellebuyckovi obranca Luke Hughes pre nhl.com. Pre Vegas to bola štvrtá prehra z uplynulých piatich zápasov.
„Nedarí sa nám dobre dohrávať zápasy. Aj za priaznivého stavu musíme hrať odvážnejšie, pretože keď máme puk pod kontrolou, vieme si vytvoriť príležitosti na skórovanie,“ uviedol tréner Vegas Ryan Craig.
Prvý hetrik po 372 zápasoch v NHL
Fínsky útočník Anton Lundell pomohol prvým hetrikom v kariére k víťazstvu Floridy nad Winnipegom 5:2. Tromi bodmi mu sekundoval obranca Seth Jones (1+2), ktorý nazbieral v októbri 18 bodov a vyrovnal klubový rekord obrancu Keitha Yandlea v počte bodov za jeden kalendárny mesiac.
Lundell dosiahol hetrik vo svojom 372. zápase v NHL. „Cítil som, že hrám dobre, vytvárame si veľa šancí, ale mal som pocit, že mi nič nepadá do bránky,“ povedal Fín. Pre „panterov“ to bolo tretie víťazstvo po sebe.
Jets síce začali sezónu štyrmi víťazstvami v šiestich zápasoch, no odvtedy sa trápia. Prehra na ľade Floridy bola pre nich už ôsma v sérii.
NHL - výsledky (sobota, 31. október):
Vegas Golden Knights - New Jersey Devils 2:5
Góly: 17. Stone (Marner), 18. Barbašov (Marner, McNabb) - 6. L. Hughes (Mantha), 19. Gricjuk, 24. J. Hughes (Bratt), 39. Gricjuk (Siegenthaler), 58. J. Hughes.
Brankári: Hill - Hellebuyck, strely na bránku: 21:32.
Florida Panthers - Winnipeg Jets 5:2
Góly: 19. Reinhart (Verhaeghe, Jones), 23. Lundell (Jones), 36. Jones (Reinhart), 54. Lundell (Eller, Luostarinen), 59. Lundell (Luostarinen) - 30. Connor (Scheifele, Pionk), 49. Barron (Mercer, DeMelo).
Brankári: Schmid - Daws, strely na bránku: 38:24.
Calgary flames - Seattle Kraken 6:2
Góly: 3. Frost (Farabee, Coronato), 26. Sunijev (Frost), 29. Gridin (Farabee, Coronato), 31. Farabee (Backlund, Coronato), 41. Coronato (Whitecloud), 59. Strome (Gridin, POSPÍŠIL) - 12. F. Gaudreau (Samoskevich, Stephenson), 39. Samoskevich (Kakko, Catton).
Brankári: Wolf - Grubauer (31. Daccord), strely na bránku: 27:22.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: