VIDEO: Prvý slovenský gól v sezóne. Dvorský prispel k víťazstvu St. Louis

Útočník Dalibor Dvorský sa ako prvý slovenský hokejista zapísal do streleckej listiny v novom ročníku zámorskej NHL. Jeho St. Louis Blues aj vďaka tomu zvíťazilo na ľade Dallasu 4:0.
V akcii bol aj jeho krajan Martin Fehérváry, jeho Washington zvíťazil na ľade obhajcu titulu Caroliny 5:2.
Dvorského vyhlásili za tretiu hviezdu duelu. Prvou bol brankár Joel Hofer, ten vykryl všetkých 25 striel súpera a pripísal si 9. čisté konto v kariére.
Zopakoval výkon Jaroslava Haláka z roku 2013 keď ako druhý brankár v histórii klubu v otváracom zápase sezóny neinkasoval. Dva body zaznamenali Jimmy Snuggerud a Pius Suter.
Dvorský mal okrem gólu dve strely na bránku a 40-percentnú úspešnosť na vhadzovaní, odohral 13 minút.
VIDEO: Gól Dalibora Dvorského
Výborný debut v novom klube má za sebou Alex Tuch z Washingtonu. Američan so slovenskými koreňmi skóroval dvakrát, Carolina tak prehrala aj druhý zápas v ročníku.
Tuch sa stal piatym hráčom v klubovej histórii, ktorý vo svojom debute v drese Capitals strelil viac gólov.
Brankár hostí Logan Thompson predviedol 31 zákrokov, okrem Tucha skórovali aj Cole Hutson, Ryan Leonard a Jakob Chychrun.
Dylan Strome a Pierre-Luc Dubois mali dve asistencie. Fehérváry odohral 19 a pol minúty, zblokoval päť striel.
Shutout zaknihoval aj Dylan Garand z New Yorku Rangers. Na ľade Detroitu mal 22 úspešných zákrokov a vôbec po prvý raz v kariére si pripísal čisté konto. Víťazný gól „jazdcov“ strelil v šiestej minúte prvej tretiny Sean Durzi.
Boston uspel vo Winnipegu 4:3 po predĺžení, rozhodol o tom nemecký reprezentant JJ Peterka. Bruins vyhrali aj druhý zápas v ročníku, jeden z ich gólov dal aj James Hagens.
Ten sa vo veku 19 rokov a 333 dní stal druhým tínedžerom v histórii klubu, ktorý za uplynulých osem rokov dal svoj prvý gól v NHL. Pred ním to dokázal Matthew Poitras (2023).
Anaheim viedol nad Vegas 4:0 po dvoch tretinách, ale domáci potom znížili a v závere tretej tretiny sa ešte hostia obávali o výsledok. Nakoniec však zvíťazili 4:3. Autorom víťazného gólu bol Leo Carlsson, pripísal si aj asistenciu.
NHL výsledky (3. október):
Dallas Stars – St. Louis Blues 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Góly: 2. McTavish (Parayko, Snuggerud), 34. DVORSKÝ (Broberg, Suter), 58. Snuggerud, 58. Suter (McMichael, Hofer)
Brankári: Oettinger - Hofer, strely na bránku: 25:24
Carolina Hurricanes – Washington Capitals 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)
Góly: 37. Aho (Svečnikov, Blake), 51. Stankoven (K. Miller, W. Carrier) – 7. Tuch (Dubois, Ovečkin), 12. Hutson (I. Protas, A. Protas), 15. Tuch (Dubois, Wilson), 22. Chychrun (D. Strome), 37. Leonard (D. Strome, Chychrun)
Brankári: Bussi - Thompson, strely na bránku: 33:27
Winnipeg Jets – Boston Bruins 3:4 pp (1:2, 2:0, 0:1 - 0:1)
Góly: 5. DeMelo (M. Barron, Lowry), 22. Connor (Vilardi, Perfetti), 40. Ferraro (Lowry, Connor) – 10. H. Lindholm (M. Geekie, Borgen), 16. Hagens (Zadorov, Kastelic), 59. E. Lindholm (Pastrňák, Lohrei), 64. Peterka (Pastrňák, Zadorov)
Brankári: Skinner - Swayman, strely na bránku: 33:30
Detroit Red Wings – New York Rangers 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly: 6. Durzi (Perreault, Cuylle), 59. Tolvanen (Kartye, Fox)
Brankári: Gibson - Garand, strely na bránku: 22:21
Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)
Góly: 45. Theodore (Howden, Eichel), 47. Hertl (Marner, Eichel), 58. Bowman (Olofsson, McNabb) – 20. Sennecke (Carlsson, Luneau), 22. Killorn (Warren, Granlund), 23. Malott (Washe, LaCombe), 28. Carlsson (Greer, Gauthier)
Brankári: Hart - Dostál, strely na bránku: 30:20
Tabuľky NHL
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