Poprad je stále v hre o svoju najobľúbenejšiu trofej. Zdolal aj Humenné

Hokejisti HK Poprad zvíťazili nad HC 19 Humenné 4:2 v sobotňajšom zápase 79. ročníka Tatranského pohára.
O jeho celkovom víťazovi rozhodne súboj Popradu s Duklou Trenčín, keďže obaja slovenskí tipsportligisti doteraz vyhrali oba svoje súboje.
Hráči Trenčína v sobotu zvíťazili nad tímom Dunaújvárosi Acélbikák 6:0. Hetrikom sa na triumfe slovenského tipsportligistu podieľal útočník Juraj Šiška.
Pre Duklu to bolo druhé víťazstvo na turnaji, v piatok zdolala Humenné 6:3. Maďarský tím vysoko prehral v oboch doterajších zápasoch, v prvom stretnutí podľahol domácim Popradčanom takisto 0:6.
Tatranský pohár - 79. ročník
HK Dukla Trenčín - Dunaújvárosi Acélbikák 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Góly: 7. Sabadka (Stránský), 7. Dudáš (Maruna), 30. Bubela (Sop), 36. Šiška (Ferenc, Bubela), 48. Šiška (Krajčovič, Mikuš), 50. Šiška (Krajčovič, Sabadka)
HK Poprad - HC 19 Humenné 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Góly: 6. Dvořák (Coulter), 24. Dvořák (Coulter), 27. Mezovský (Coulter), 50. Calof (Pataky, Cracknell) - 49. Borov (A. Novota, Vrábeľ), 48. Toma (Cibák, Vrábeľ).