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Hokejisti vedúceho tímu zámorskej NHL Minnesoty Wild prehrali v noci na sobotu na domácom ľade s Coloradom 3:4 po samostatných nájazdoch.
Udržali si najlepšiu pozíciu v súťaži, ako líder Západnej konferencie majú na konte o jeden bod viac ako najlepší tím východu Carolina, ktorá odohrala o tri stretnutia menej.
Minnesota si pripísala prehru v treťom z uplynulých štyroch stretnutí, z toho druhýkrát po nájazdoch. V nájazdoch sa ako jediný presadil v štvrtej sérii Cale Makar.
Washington s Martinom Fehérvárym prehral doma s Floridou 2:3. Slovenský obranca odohral 21:38 minút a zablokoval dve strely.
Tampa Bay bez chorého obrancu Erika Černáka prehrala doma s Ottawou 2:6.
NHL - výsledky (sobota, 28. november):
Columbus - Detroit 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly: 12. Compher (Chiarot, Seider), 45. DeBrincat (Raymond, Albert Johansson)
Philadelphia - Vancouver 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Góly: 5. Foerster (Konecny, D. Jiříček), 24. Cates (Benoit, Seeler), 31. Martone (Barkey, Drysdale), 47. Konecny (Dvorak, Foerster), 59. Couturier (Ristolainen) – 33. Hronek (Öhgren, Buium), 43. DeBrusk (Lekkerimäki, L. Schenn)
Tampa Bay - Ottawa 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)
Góly: 50. Guentzel (Hagel), 54. Guentzel (Crozier) – 4. Greig (Chabot), 13. Stützle (Amadio), 27. Amadio (Giroux, Greig), 38. Stützle (Zetterlund, Cozens), 47. Zub (Sanderson, Cousins), 48. Giroux (Amadio, Kleven)
Washington - Florida 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Góly: 11. C. Hutson (R. Leonard, Dubois), 54. C. Hutson (Mirošničenko, Sourdif) – 25. Ekblad (B. Tkachuk, M. Tkachuk), 56. Luostarinen (Marchand, Lundell), 60. Bennett (M. Tkachuk, B. Tkachuk)
Anaheim - Los Angeles 3:5 (2:0, 1:3, 0:2)
Góly: 15. Solberg (Granlund, Killorn), 16. Solberg (Luneau, Vatrano), 33. Sennecke (Granlund, LaCombe) – 22. Zuccarello (Fiala, Dumoulin), 26. Zuccarello (Fiala, Doughty), 29. Kempe (Edmundson, Panarin), 43. Andre Lee (Dumoulin, Turcotte), 59. T. Moore (Haula, Doughty)
Minnesota - Colorado 3:4 pp a sn (2:0, 1:0, 0:3 - 0:0)
Góly: 8. Eriksson Ek (Boldy), 13. Coleman (Brodin, Bogosian), 40. Eriksson Ek (Faber, Coleman) – 54. Toews (Nelson, T. Hughes), 57. Lehkonen (C. Makar, Kadri), 60. T. Hughes (Lehkonen), rozh. náj. C. Makar
San Jose - Vegas 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Góly: 36. Misa (Wennberg, Toffoli), 46. Gaudette (Orlov, Celebrini), 55. Ostapchuk (Graf, Goodrow), 58. Celebrini (I. Stenberg, Gaudette) – 51. Eichel (Marner, Hertl)
Chicago - New York Rangers 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Góly: 5. Mangiapane (O. Moore), 20. Mangiapane (Donato, O. Moore) – 18. Zibanejad (J. Miller, Fox)
New York Islanders - Winnipeg 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Góly: 46. L. Stanley (Duclair, B. Schenn) – 18. Connor (Morrissey, Samberg), 22. Vilardi (Scheifele, Connor), 36. Connor (Morrissey, Vilardi)
Buffalo - Pittsburgh 3:6 (2:2, 1:3, 0:1)
Góly: 1. Kulich (Dahlin, Doan), 10. Dahlin (Quinn, T. Thompson), 33. Norris (Samuelsson, McLeod) – 8. Kindel, 20. Letang (Malkin, Kindel), 21. McGroarty (Koivunen, Korczak), 24. Lizotte (E. Karlsson, Dewar), 39. Koivunen (McGroarty), 58. Malkin (Carlile)
Edmonton - Seattle 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Góly: 25. McDavid (Bouchard, Nugent-Hopkins), 34. Draisaitl (Podkolzin, Ekholm) – 12. Eberle, 53. Kakko (Samoskevich, Beniers), 55. Kakko (Beniers), 59. Dunn (Gaudreau, Stephenson)
Tabuľky NHL
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