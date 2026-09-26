VIDEO: Fehérváry bol pri tesnej výhre Washingtonu. Rangers v derby zničili mestského rivala

Hokejisti Washingtonu zvíťazili v noci na sobotu v prípravnom zápase pred novým ročníkom NHL nad Bostonom 3:2 po predĺžení.
Z triumfu sa tešil aj slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý si pripísal jednu strelu na bránku, jeden bodyček a mínusový bod.
Jeden gól Bruins strelil David Pastrňák. Strelecky sa presadil tiež Radek Faksa, ktorého Dallas porazil Minnesotu 2:1.
Boston na ľade Washingtonu po góle Toma Wilsona z 22. minúty prehrával 0:2, na začiatku tretej tretiny ale prišli chvíle českých útočníkov.
Po Zachovej prvej asistencii znížil Morgan Geekie a o dve minúty neskôr v presilovej hre udrel po ďalšej nahrávke českého centra Pastrňák.
Predĺženie Bostonu nevyšlo. Už po 11 sekundách využil dohrávanú presilovú hru Jordan Kyrou a rozhodol o výhre Capitals.
Faksa proti Minnesote odohral takmer 12 minút a v druhom prípravnom zápase, do ktorého naskočil, skóroval prvýkrát.
V 10. min poslal Dallas do vedenia 1:0 a namieril svoj tím za výhrou. V úvode druhej dvadsaťminútovky vyrovnal Joel Eriksson Ek, na jej konci ale rozhodol o výhre Stars Thomas Harley.
V dueli proti Winnipegu vyšiel bodovo naprázdno Martin Nečas. Český kanonier odohral takmer 17,5 minúty a na Stuarta Skinnera vyslal štyri strelecké pokusy, k výhre Colorada 5:2 ale bodovo nepomohol. Hattrickom a jednou asistenciou sa blysol T.J. Hughesová.
Príprava NHL - 26. september