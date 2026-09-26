VIDEO: Fehérváry bol pri tesnej výhre Washingtonu. Rangers v derby zničili mestského rivala

Martin Fehérváry.
Martin Fehérváry. (Autor: REUTERS)
TASR, ČTK|26. sep 2026 o 07:27
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Fehérváry si pripísal jednu strelu na bránku.

Hokejisti Washingtonu zvíťazili v noci na sobotu v prípravnom zápase pred novým ročníkom NHL nad Bostonom 3:2 po predĺžení.

Z triumfu sa tešil aj slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý si pripísal jednu strelu na bránku, jeden bodyček a mínusový bod.

Jeden gól Bruins strelil David Pastrňák. Strelecky sa presadil tiež Radek Faksa, ktorého Dallas porazil Minnesotu 2:1.

Boston na ľade Washingtonu po góle Toma Wilsona z 22. minúty prehrával 0:2, na začiatku tretej tretiny ale prišli chvíle českých útočníkov.

Po Zachovej prvej asistencii znížil Morgan Geekie a o dve minúty neskôr v presilovej hre udrel po ďalšej nahrávke českého centra Pastrňák.

Predĺženie Bostonu nevyšlo. Už po 11 sekundách využil dohrávanú presilovú hru Jordan Kyrou a rozhodol o výhre Capitals.

Faksa proti Minnesote odohral takmer 12 minút a v druhom prípravnom zápase, do ktorého naskočil, skóroval prvýkrát.

V 10. min poslal Dallas do vedenia 1:0 a namieril svoj tím za výhrou. V úvode druhej dvadsaťminútovky vyrovnal Joel Eriksson Ek, na jej konci ale rozhodol o výhre Stars Thomas Harley.

V dueli proti Winnipegu vyšiel bodovo naprázdno Martin Nečas. Český kanonier odohral takmer 17,5 minúty a na Stuarta Skinnera vyslal štyri strelecké pokusy, k výhre Colorada 5:2 ale bodovo nepomohol. Hattrickom a jednou asistenciou sa blysol T.J. Hughesová.

Príprava NHL - 26. september

Washington - Boston 3:2 pp


New York Islanders - New York Rangers 1:6


Minnesota - Dallas 1:2


Colorado - Winnipeg 5:2

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