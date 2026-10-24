VIDEO: Montreal zvíťazil aj bez kapitána. Slafkovský odohral najmenej minút v sezóne

Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na sobotu v NHL na ľade Chicaga 4:1. V druhom stretnutí Tampa Bay prehrala na ihrisku Colorada 3:6.
Slovenskí hráči Juraj Slafkovský v drese Montrealu a Erik Černák z Tampy Bay sa do kanadského bodovania nezapísali.
Slafkovský nastúpil v prvej útočnej formácii s Colom Caufieldom a Oliverom Kapanenom na 16:03 min, čo je zatiaľ jeho najnižší ice-time v sezóne.
Pripísal si tri strely na bránku, jednu strelu zablokoval a mínusový bod do hodnotenia plus mínus. Dostal dva dvojminútové tresty, za úder lakťom v prvej tretine a za hákovanie v tretej.
Domáci viedli od 5. minúty a Montreal pri inkasovanom góle nemal šťastie. Slafkovského nahodenie puku sa odrazilo od čiarového rozhodcu k Patrickovi Kaneovi, ten poslal do úniku Connora Bedarda a ten skóroval zápästnou strelou spoza ľavého kruhu.
Pre Bedarda to bol druhý gól sezóny, Kane si pripísal piatu asistenciu.
VIDEO: Gól Bedarda proti Montrealu
Canadiens nastúpili bez kapitána a prvého centra Nicka Suzukiho, ktorý má zranenie hornej časti tela, a do hry sa dostávali ťažko. Prvú strelu na bránku vyslali až po 3:31 min.
Vyrovnal v 18. minúte Jake Evans, ktorý zakončil spred bránky po prihrávke Kirbyho Dacha. V 28. minúte dostal hostí do vedenia gólom v oslabení.
Chicago hralo presilovku s piatimi útočníkmi, Kaneov pokus sa odrazil od korčule Tylera Bertuzziho a Montreal z toho vyťažil prečíslenie, ktoré Evans zakončil z ľavého kruhu. Na 3:1 zvýšil v 39. minúte Kaiden Guhle strelou od modrej čiary, bol to jeho prvý gól v sezóne.
V tretej tretine Montreal nepustil domácich k strele vyše 12 minút a skóre uzavrel 2:38 min pred koncom Mike Matheson gólom do prázdnej bránky. Obranca hral prvý zápas od 10. októbra.
Bedard bol po prehre frustrovaný
Montreal prestrieľal súpera 28:21. Brankár Jacob Fowler zneškodnil 20 striel, na druhej strane Spencer Knight 24. Chicago nevyužilo ani jednu z piatich presiloviek, Montreal nepremenil tri.
Evans dvakrát skóroval a na tretí gól prihrával. „Máme šťastie, že sme ešte v takej skorej fáze sezóny a môžeme napraviť chyby. Chceme vyhrávať oveľa viac zápasov a preto sa musíme nachádzať v záverečnej tretine v oveľa lepšej pozícii. Tiež je potrebné hrať zrelo, čo si myslím, že sa nám teraz podarilo,“ cituje Evansa oficiálna stránka súťaže.
Canadiens dosiahli piate víťazstvo z desiatich duelov a na konte majú 12 bodov. Chicago naproti tomu zaznamenalo druhú prehru po sebe.
„Podľa mňa sme prvé dve tretiny boli lepším tímom. Mali sme šance, ale taký je hokej. Góly dával súper, preto je to frustrujúce, keď napokon prehráte,“ zamyslel sa autor jediného domáceho gólu Connor Bedard.
Obranca Černák sa predstavil v druhej päťke, hral 16:44 min, počas ktorých raz vystrelil, zaznamenal dva bodyčeky a dva mínusové body.
„Blesky“ ukončili sériu troch triumfov a vo Východnej konferencii im patrí so 14 bodmi 4. miesto s mankom štyroch bodov na lídra ligy Carolinu.
NHL - výsledky (sobota, 24. október):
Chicago Blackhawks - Montreal Canadiens 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Góly: 5. Bedard (Kane) - 18. Evans (Dach, Beck), 28. Evans (Guhle), 39. Guhle (Evans, Carrier), 58. Matheson (Danault)
Brankári: Knight - Fowler, strely na bránku: 21:28
Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)
Góly: 2. Toews (Nečas, MacKinnon), 6. Kadri (Hughes, MacKinnon), 21. Svečkov (Schwartz), 34. Lehkonen (MacKinnon, Toews), 45. MacKinnon (Lehkonen, Nečas), 58. Nečas (Landeskog) - 29. Guentzel (D'Astous, Point), 40. Guentzel (Point, Hagel), 56. D'Astous (Goncalves, Crozier)
Brankári: Blackwood - Vasilevskij, strely na bránku: 24:34.
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