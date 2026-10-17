VIDEO: MacKinnon bodovo zažiaril a pomohol Coloradu k triumfu. Crosby dosiahol míľnik

Hokejisti Colorada Avalanche zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NHL nad Pittsburghom Penguins 5:2, hoci v prvej tretine prehrávali už o dva góly.
O obrat domácich sa výraznou mierou zaslúžil Nathan MacKinnon, ktorý zaznamenal gól a tri asistencie.
Fínsky útočník Artturi Lehkonen skóroval dvakrát. Boston uspel v druhom dueli večera na ľade Anaheimu 4:2.
Pittsburgh začal v Denveri výborne. V 9. minúte otvoril skóre Jevgenij Malkin a už o 29 sekúnd zvýšil Bryan Rust po prihrávke Sidneyho Crosbyho.
Hostia v úvodnom dejstve prestrieľali Avalanche 14:5, no v 12. minúte znížil Lehkonen. Ten istý hráč vyrovnal už po 25 sekundách druhej tretiny a v 25. minúte poslal Colorado prvýkrát do vedenia kapitán Gabriel Landeskog.
Ešte pred druhou prestávkou pridal svoj premiérový gól v NHL T. J. Hughes a MacKinnon v tretej tretine uzavrel výsledok presným zásahom v presilovke.
MacKinnon sa podieľal na štyroch z piatich gólov domácich a navyše v druhej tretine nepremenil trestné strieľanie.
Český útočník Martin Nečas mal tri asistencie. Brankár Mackenzie Blackwood pomohol víťazom 29 zákrokmi, Arturs Šilovs na opačnej strane zneškodnil 27 striel.
Pittsburgh nevyužil ani jednu z troch presiloviek a jeho séria neúspešných početných výhod sa predĺžila na 19. Napriek prehre dosiahol významný míľnik Crosby.
VIDEO: Crosby sa dostal na métu 1110 asistencií
Asistenciou pri Rustovom góle sa dostal na métu 1110 asistencií v NHL a osamostatnil sa na siedmom mieste historického poradia pred Joeom Thorntonom.
Boston si pripísal štvrté víťazstvo za sebou, keď na ľade Anaheimu uspel 4:2. David Pastrňák a Elias Lindholm sa na tom podieľali zhodne gólom a asistenciou.
Ducks viedli po prvej perióde 2:0, no hostia v prostrednej časti znížili a v tretej tretine otočili skóre tromi gólmi. K víťazstvu pomohli Bostonu tri využité presilovky.
NHL - výsledky (sobota, 17. október):
Colorado – Pittsburgh 5:2
Anaheim - Boston 2:4
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