Nashville vyhral siedmykrát za sebou. Vancouver sa z krízy nevie vyhrabať.

Fedor Svechkov.
Fedor Svechkov. (Autor: SITA/AP)
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Sportnet, TASR|14. nov 2026 o 07:31
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Kým Nashville vo Vegas zápas strhol na svoju stranu až v nájazdoch, Vancouver sa z výsledkovej mizérie nevie vyhrabať ani doma.

Hokejisti Nashvillu natiahli víťaznú sériu v zámorskej NHL na sedem zápasov. V nočnom stretnutí vyhrali Predators na ľade Vegas Golden Knights 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

Výraznú zásluhu mal na tom 35-ročný center Ryan O'Reilly, ktorý skóroval dvakrát. Rozhodujúci nájazd premenil v štvrtej sérii skúsený švajčiarsky obranca Roman Josi.

O'Reilly poslal svoj tím do vedenia v ôsmej minúte a v čase 49:44 ho zachránil pred prehrou.

Vďaka jeho presnému zásahu dospel duel do predĺženia, v ktorom gól nepadol. V nájazdoch ako prvý skóroval domáci Trevor Connelly, po ktorom nepremenil svoj pokus O'Reilly.

„Predátorov“ to mrzieť nemuselo, keďže gólmi Filipa Forsberga a Josiho strhli víťazstvo na svoju stranu. „Zlatí rytieri“ prehrali prvýkrát po sérii štyroch triumfov. Vegas je v tabuľke Západnej konferencie na 3. mieste o dva body pred štvrtým Nashvillom.

Výsledková mizéria pokračuje vo Vancouveri. Canucks prehrali siedmy raz za sebou, keď doma nestačili na New York Rangers (1:5). Strelecký účet v profilige si otvoril hneď dvoma gólmi 29-ročný útočník Glenn Gawdin.

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Ten debutoval v NHL ešte v sezóne 2020/21 ako hráč Calgary a odvtedy odohral 13 duelov. Okrem Flames nastúpil aj za Anaheim Ducks (4x v sezónach 2022/23 a 2023/24). Rangers rozhodli o svojom víťazstve v prostrednej časti, v ktorej skórovali štyrikrát.

Do úspešného konca dotiahli tri z uplynulých štyroch duelov na klziskách súperov. Rangers patrí vo Východnej konferencii priebežná 7. priečka, „kosatky“ sú na dne tabuľky so 14 bodmi.

﻿NHL - výsledky (sobota, 14. november):

Vancouver Canucks - New York Rangers 1:5

Vegas Golden Knights - Nashville Predators 2:3 pp a sn

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Fedor Svechkov.
Fedor Svechkov.
Nashville vyhral siedmykrát za sebou. Vancouver sa z krízy nevie vyhrabať.
dnes 07:31
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