VIDEO: Čerešňák dvakrát asistoval pri triumfe Pardubíc, prvé dva tímy majú istotu play-off

Hokejisti Servette Ženeva zvíťazili na ľade GKS Tychy 1:0 v sobotňajšom zápase 4. kola skupinovej fázy Ligy majstrov. Jediný gól zápasu strelil v 59. minúte obranca Vili Saarijärvi.
Poľský tím je po štyroch zápasoch bez bodu a figuruje na poslednom mieste tabuľky. Ženeva má deväť bodov a na dosah postup do vyraďovacej časti.
Slovenský obranca Peter Čereňák prispel dvoma asistenciami k víťazstvu Pardubíc na ľade fínskeho tímu Kookoo Kouvola 6:3. Český majster dosiahol tretie víťazstvo, po ktorom má na konte deväť bodov a je blízko k postupu do play off.
Český majster dosiahol tretie víťazstvo, po ktorom má na konte deväť bodov.
Hráči AIK Skelleftea zvíťazili nad HC Davos 6:2 a upevnili si tým pozíciu na 1. mieste 24-člennej tabuľky.
Ako prví získali istotu postupu do vyraďovacej fázy. Pre Davos to bola prvá prehra v skupinovej fáze LM.
Druhým tímom s istotou postupu sa stal nemecký Kolín Haie, ktorý v sobotu zvíťazil nad Klagenfurtom 3:1 a po štyroch víťazstvách má 11 bodov.
Liga majstrov - 4. kolo:
Skelleftea AIK - HC Davos 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)
Góly: 7. a 28. Johnson, 29. Aagaard, 44. Nordlund, 54. a 56. Pudas - 16. Lemieux, 52. Zadina
KooKoo Kouvola - HC Dynamo Pardubice 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
Góly: 9. Tossavainen, 29. Grondahl, 57. Valkeejärvi - 25. 58. Kondelík, 26. Stránský, 26. Mandát (Čerešňák), 41. Nosek (Čerešňák), 47. Sedlák
Kolín Haie - EC-KAC Klagenfurt 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Góly: 24. a 39. Russell, 58. Noebels - 8. Unterweger
GKS Tychy - Servette Ženeva 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Góly: 59. Saarijärvi
Storhamar Hockey - Frölunda HC 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
Góly: 17. Gatenby, 31. Larsen, 40. Krupic - 12. Puistola, 34. Tommernes, 39. a 48. Högberg, 60. Johansson