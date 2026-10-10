VIDEO: Fehérváry patril k ťahúňom Washingtonu. Proti Rangers bol nebojácny a zbieral pluská

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Slovenský hokejista Martin Fehérváry si pripísal tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL, keď jeho Washington zdolal v sobotu New York Rangers 3:1.
Fehérváry strávil na ľade 23:57 minút, zaznamenal dva plusové body, rozdal štyri bodyčeky a zablokoval štyri strely.
Rangers otvorili skóre v 11. minúte zásluhou Alexisa Lafrenierea v presilovke, no potom skórovali už len domáci hokejisti. Postupne sa presadili Timothy Liljegrene, Boone Jenner a Tom Wilson.
Anaheim triumfoval vo Winnipegu vysoko 5:1 a domácim ukončil sériu troch víťazstiev po sebe.
Seattle vyhral v Detroite 6:3 najmä vďaka výkonu štvrtého útoku. Ben Meyers zaznamenal gól a dve asistencie, Frederick Gaudreau dal dva góly a Ryan Winterton si pripísal dve asistencie.
Columbus si poradil s Pittsburghom 3:2 po predĺžení a nájazdoch, v ktorých skóroval iba Kent Johnson.
NHL - 10. október (výsledky):
Washington Capitals - New York Rangers 3:1
Columbus - Pittsburgh 3:2 sn
Detroit - Seattle 3:6
Winnipeg - Anaheim 1:5
Tabuľky NHL
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