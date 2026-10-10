VIDEO: Fehérváry patril k ťahúňom Washingtonu. Proti Rangers bol nebojácny a zbieral pluská

Boone Jenner a Martin Fehérváry.
Boone Jenner a Martin Fehérváry. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|10. okt 2026 o 07:11
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Slovenský obranca strávil na ľade viac ako 23 minút.

/Správu aktualizujeme/

Slovenský hokejista Martin Fehérváry si pripísal tretie víťazstvo v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL, keď jeho Washington zdolal v sobotu New York Rangers 3:1.

Fehérváry strávil na ľade 23:57 minút, zaznamenal dva plusové body, rozdal štyri bodyčeky a zablokoval štyri strely.

Rangers otvorili skóre v 11. minúte zásluhou Alexisa Lafrenierea v presilovke, no potom skórovali už len domáci hokejisti. Postupne sa presadili Timothy Liljegrene, Boone Jenner a Tom Wilson.

Anaheim triumfoval vo Winnipegu vysoko 5:1 a domácim ukončil sériu troch víťazstiev po sebe.

Seattle vyhral v Detroite 6:3 najmä vďaka výkonu štvrtého útoku. Ben Meyers zaznamenal gól a dve asistencie, Frederick Gaudreau dal dva góly a Ryan Winterton si pripísal dve asistencie.

Columbus si poradil s Pittsburghom 3:2 po predĺžení a nájazdoch, v ktorých skóroval iba Kent Johnson.

NHL - 10. október (výsledky):

Washington Capitals - New York Rangers 3:1


Columbus - Pittsburgh 3:2 sn


Detroit - Seattle 3:6


Winnipeg - Anaheim 1:5


Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Boone Jenner a Martin Fehérváry.
Boone Jenner a Martin Fehérváry.
VIDEO: Fehérváry patril k ťahúňom Washingtonu. Proti Rangers bol nebojácny a zbieral pluská
dnes 07:11
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