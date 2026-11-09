VIDEO: Ďalší viacbodový zápas Černáka, k výhre však nepomohol. Asistovali aj Nemec s Pospíšilom

Pontus Holmberg, Ryan McDonagh a Erik Černák.
Pontus Holmberg, Ryan McDonagh a Erik Černák. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
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TASR|9. nov 2026 o 07:00
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Šimon Nemec a Martin Pospíšil prispeli asistenciami k domácej výhre Calgary nad Philadelphiou.

Slovenský hokejový obranca Erik Černák zaznamenal dve asistencie v nočnom zápase zámorskej NHL, v ktorom jeho Tampa Bay prehrala na ľade Winnipegu tesne 3:4.

Šimon Nemec a Martin Pospíšil prispeli asistenciami k domácej výhre Calgary nad Philadelphiou 4:3 po predĺžení.

Tampa prehrávala vo Winnipegu v 49. minúte už 0:3, no potom sa troma gólmi v priebehu 51. až 55. minúty dotiahla na 3:3.

Druhý a tretí strelil Pontus Holmgren, keď sa presadil po strelách Černáka. Tampa však obrat nedokonala, slovenský bek išiel v 60. minúte na trestnú za zdržovanie hry, krátko pred ním dostal trest aj Yanni Gourde a ich vylúčenia potrestal necelé dve sekundy pred koncom Mark Scheifele.

Černák odohral dokopy 16:59 minút a do štatistík si okrem asistencií pripísal aj jeden plusový bod, dve strely na bránku, dve trestné minúty a jeden bodyček.

Pospíšil a Nemec s asistenciou

Calgary v domácom stretnutí s Philadelphiou trikrát prehrávalo, no vždy dokázalo odpovedať a nakoniec sa tešilo z tesnej výhry po predĺžení.

Slovenskí hráči boli pri rozhodujúcich góloch. Pospíšil v 49. minúte pri oslabení Flames vypichol puk súperovi v strednom pásme a Joel Farabee z nájazdu vyrovnal na 3:3 a Nemec v piatej minúte predĺženia rozbehol brejkovú akciu, z ktorej Matt Coronato rozhodol o ôsmej výhre Calgary v sezóne.

Pospíšil odohral 14:10 minút a do štatistík si pripísal aj plusku, tri strely na bránku, až päť bodyčekov a štyri úspešné vhadzovania.

Nemec strávil na ľade 22:08 minút a k asistencií pridal aj plusku a dve zblokované strely.

Anaheim natiahol sériu

Anaheim natiahol svoju víťaznú sériu už na päť zápasov a triumf nad Pittsburghom opäť režíroval Cutter Gauthier.

Americký útočník počas nej strelil už tretí hetrik a s 15 gólmi je tretí najlepší strelec sezóny za Leonom Draisaitlom a Kirillom Kaprizovom (obaja 16).

Hráči Bostonu triumfovali nad Floridou 4:1 a predĺžili víťaznú sériu na štyri stretnutia. Dôležitý základ položili v prvej tretine, v ktorej skórovali trikrát.

Duel poznačili viaceré bitky a početné šarvátky, v ktorých boli najaktívnejší na domácej strane Mark Kastelic s Nikitom Zadorovom (obaja 17 trestných minútch) a v drese hostí im sekundovali bratia Brady (25 min) a Matthew Tkachukovci (16 min).

Celkovo rozhodcovia rozdali 126 trestných minút (72:54).

﻿NHL - výsledky pondelok, 9. november):

Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning 4:3


Calgary Flames - Philadelphia Flyers 4:3 pp


Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 0:4


Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 5:2


Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Pontus Holmberg, Ryan McDonagh a Erik Černák.
Pontus Holmberg, Ryan McDonagh a Erik Černák.
VIDEO: Ďalší viacbodový zápas Černáka, k výhre však nepomohol. Asistovali aj Nemec s Pospíšilom
dnes 07:00
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