VIDEO: Ďalší viacbodový zápas Černáka, k výhre však nepomohol. Asistovali aj Nemec s Pospíšilom

Slovenský hokejový obranca Erik Černák zaznamenal dve asistencie v nočnom zápase zámorskej NHL, v ktorom jeho Tampa Bay prehrala na ľade Winnipegu tesne 3:4.
Šimon Nemec a Martin Pospíšil prispeli asistenciami k domácej výhre Calgary nad Philadelphiou 4:3 po predĺžení.
Tampa prehrávala vo Winnipegu v 49. minúte už 0:3, no potom sa troma gólmi v priebehu 51. až 55. minúty dotiahla na 3:3.
Druhý a tretí strelil Pontus Holmgren, keď sa presadil po strelách Černáka. Tampa však obrat nedokonala, slovenský bek išiel v 60. minúte na trestnú za zdržovanie hry, krátko pred ním dostal trest aj Yanni Gourde a ich vylúčenia potrestal necelé dve sekundy pred koncom Mark Scheifele.
Černák odohral dokopy 16:59 minút a do štatistík si okrem asistencií pripísal aj jeden plusový bod, dve strely na bránku, dve trestné minúty a jeden bodyček.
Pospíšil a Nemec s asistenciou
Calgary v domácom stretnutí s Philadelphiou trikrát prehrávalo, no vždy dokázalo odpovedať a nakoniec sa tešilo z tesnej výhry po predĺžení.
Slovenskí hráči boli pri rozhodujúcich góloch. Pospíšil v 49. minúte pri oslabení Flames vypichol puk súperovi v strednom pásme a Joel Farabee z nájazdu vyrovnal na 3:3 a Nemec v piatej minúte predĺženia rozbehol brejkovú akciu, z ktorej Matt Coronato rozhodol o ôsmej výhre Calgary v sezóne.
Pospíšil odohral 14:10 minút a do štatistík si pripísal aj plusku, tri strely na bránku, až päť bodyčekov a štyri úspešné vhadzovania.
Nemec strávil na ľade 22:08 minút a k asistencií pridal aj plusku a dve zblokované strely.
Anaheim natiahol sériu
Anaheim natiahol svoju víťaznú sériu už na päť zápasov a triumf nad Pittsburghom opäť režíroval Cutter Gauthier.
Americký útočník počas nej strelil už tretí hetrik a s 15 gólmi je tretí najlepší strelec sezóny za Leonom Draisaitlom a Kirillom Kaprizovom (obaja 16).
Hráči Bostonu triumfovali nad Floridou 4:1 a predĺžili víťaznú sériu na štyri stretnutia. Dôležitý základ položili v prvej tretine, v ktorej skórovali trikrát.
Duel poznačili viaceré bitky a početné šarvátky, v ktorých boli najaktívnejší na domácej strane Mark Kastelic s Nikitom Zadorovom (obaja 17 trestných minútch) a v drese hostí im sekundovali bratia Brady (25 min) a Matthew Tkachukovci (16 min).
Celkovo rozhodcovia rozdali 126 trestných minút (72:54).
NHL - výsledky pondelok, 9. november):
Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning 4:3
Calgary Flames - Philadelphia Flyers 4:3 pp
Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 0:4
Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 5:2
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: