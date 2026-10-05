VIDEO: Suchoty Slovákov aj trápenie na úvod. Calgary stále čaká na prvé víťazstvo

Hokejisti Calgary Flames prehrali v noci na pondelok v zámorskej NHL na ľade Seattlu 1:6. Je to pre nich tretia prehra po sebe od štartu nového ročníka. V zápase sa predstavili traja Slováci, ale nebodovali.
Martin Pospíšil zaujal s ôsmimi bodyčekmi, na vhadzovaní mal úspešnosť 58,3 percent. Šimon Nemec odohral 21 a štvrť minúty a bol druhý najvyťažovanejší hráč tímu, prezentoval sa tromi strelami na bránku. Samuel Honzek odohral 15 a pol minúty.
„Ťažký večer pre nás tím, toľko k tomu môžem povedať. Myslím si, že momentálne sme ako keby odpojení od seba. Občas to už vyzerá, že veci idú správnym smerom a potom sa jeden človek rozhodne ísť inou cestou, a končí to gólom v našej sieti.
Na tomto musíme teraz pracovať, aby to zmizlo z našej hry,“ cituje oficiálna ligová stránka trénera Flames Ryana Husku.
Šesťorkin s asistenciou
Brankár Igor Šesťorkin z NY Rangers zaznamenal 28 zákrokov a asistenciu, bodoval tak v druhom zápase po sebe.
V tom uplynulom proti Tampe sa blysol olom do prázdnej bránky pri power play hostí. Tentoraz pomohol „jazdcom“ k víťazstvu 4:2 nad Utahom. Mammoth prehrali prvý raz v ročníku.
VIDEO: Asistencia Igora Šestorkina
„Myslím si, že to bolo celkom zábavné, keď fanúšikovia kričali v prvej tretine, aby vystrelil. Teší ma, že za situácie, keď bol súper bez brankára, tak sa nerozhodol pre strelu, ale prihral mi a mne sa podarilo pripraviť poisťovací gól.
Je to múdry chlapík, stará sa o dobré zákroky a vie hrať trochu aj v útoku,“ uviedol krídelník New Yorku Will Cuylle.
Mammoth prehrali prvý raz v ročníku, pre Rangers to bola naopak tretia výhra v priebehu štyroch dní.
„Dobré je, že sme počas prvých dvoch tretín mali viac šancí ako súper, ale zápas sa hrá na tri tretiny. Myslím si, že po mentálnej stránke sme to nezvládli v záverečnej 20-minútovke.
Neboli sme trpezliví, to však vychádza z toho, že chalani chcú a sú súťaživí. Niekedy to ale otvorí hru a súper toho využije,“ zamyslel sa tréner Utahu Andre Tourigny.
Carlsson s tromi asistenciami
Anaheim zdolal Floridu 3:2 po predĺžení, rozhodol o tom kapitán „káčerov“ Mikael Granlund.
„Florida vie, čo je potrebné k tomu, aby zápas skončil výhrou. Neprestávajú, 60 minút tlačia a ukazujú to. Nemusí to byť niekedy pekné, je to o lepšom chránení puku a dostať ich mimo komfortnej zóny.
Keď sa tieto malé veci sčítajú, tak z toho vie byť veľké víťazstvo. Chceme byť lepším tímom v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom,“ vyjadril sa kormidelník Anaheimu Joel Quenneville.
Leo Carlsson si pripísal tri asistencie a brankár Lukáš Dostál zneškodnil 29 striel. Prvýkrát od marca nastúpil do súťažného duelu Brad Marchand, práve jeho presný zásah poslal duel do predĺženia:
„Bolo to trochu kruté prebudenie pre mňa. Rýchlosť a intenzita duelu naberala na otáčkach, ale som rád, že som späť.
Potrvá to ešte nejaký čas, kým sa do toho dostanem, no teší ma, že som súčasťou tímu. Máme neuveriteľnú skupinu chalanov, bude z toho skvelá sezóna.“
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Connor McDavid
Edmonton
3
2
7
9
+7
2.
Evan Bouchard
Edmonton
3
4
4
8
+6
3.
Paul Cotter
Vancouver
4
4
2
6
+4
4.
Elias Pettersson
Vancouver
4
2
4
6
+2
5.
Jack Eichel
Vegas
3
1
5
6
+1
Všetky góly z presiloviek
Vegas zdolalo Vancouver 3:2 a pripísalo si druhé víťazstvo v sezóne. Canucks prehrali druhý zápas z uplynulých troch.
Golden Knights rozhodli o svojom úspechu v druhej tretine, keď sa dokázali trikrát presadiť v priebehu necelých desiatich minút.
„To, že sme dokázali tak rýchlo zareagovať a získať výhodu na svoju stranu, bola za mňa veľká vec,“ prezradil autor víťazného gólu hostí Marc Gatcomb.
Winnipeg uspel na ľade Detroitu 3:2, keď všetky góly dal z presiloviek. Dvoma presnými zásahmi a asistenciou prispel k premiérovému úspechu v novej sezóne Kyle Connor:
„Presilovky nám evidentne dodali momentum a držali sme sa toho. V druhej a tretej tretine súper zatlačil, ale myslím si, že kľúčom boli jednoduché rozhodnutia a súdržnosť.“
„Červené krídla“ sa síce dokázali vrátiť do boja o víťazstvo, ale zatiaľ svojich priaznivcov nedokázali potešiť výhrou.
„Oslabenia nás zložili. Keď sme hrali päť na päť, tak sme mali k dispozícii viac šancí ako proti Rangers, ale musíme ich premieňať,“ vyhlásil kouč Detroitu Todd McLellan.
NHL - 5. október (výsledky):
Seattle Kraken - Calgary Flames 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Góly: 3. Catton, 5. Samoskevich (Montour, Evans), 8. McMann (Stephenson), 32. Wright (Catton, Dunn), 40. Samoskevich (Benies, McMann), 56. Eberle (Stephenson, Montour) - 55. Frost (Gridin, Farabee)
Brankári: Daccord - Wolf, strely na bránku: 27:33
New York Rangers - Utah Mamooth 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Góly: 18. Gavrikov (Fox), 44. Perreault (Lafreniere, Zibanejad), 53. Miller (Gavrikov, Kartye), 59. Tolvanen (Cuylle, Šesťorkin) - 35. Schmaltz (Keller), 55. Peeke (Lee)
Brankári: Šesťorkin - Vejmelka, strely na bránku: 22:30
Anaheim Ducks - Florida Panthers 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 17. Gauthier (LaCombe, Carlsson), 21. Gauthier (Sennecke, Carlsson), 65. Granlund (Carlsson, Gauthier) - 18. Verhaeghe (Bennett, M. Tkachuk), 59. Marchand (Eller)
Brankári: Dostál - Markström, strely na bránku: 21:31
Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Góly: 19. Cotter (Hronek, Pettersson), 38. Lekkerimäki (Karlsson, Schenn) - 30. Marner (McNabb), 35. Olofsson (Stone, Eichel), 39. Gatcomb (Bowman, Dowd)
Brankári: Lankinen - Hill, strely na bránku: 20:28
Tabuľky NHL
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