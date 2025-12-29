Favorizované mužstvo končí. Sparta postúpila do semifinále a čaká ju Gajanov tím

Hokejisti Sparty vyhrali vo štvrťfinále Spenglerovho pohára nad Kanadou 5:1 a v utorňajšom semifinále sa stretnú s výberom mladíkov z univerzitnej NCAA aj so slovenským brankárom Adamom Gajanom.
Dvoma gólmi sa pod výhru Pražanov podpísal lotyšský reprezentačný útočník Martins Dzierkals, gól a asistenciu si pripísal Fín Kristian Vesalainen.
Do prvej sľubnej šance stretnutia sa dostal v 7. minúte Kousal, brankára Hughesa ale neprekonal. Na druhej strane zahrozil Richard, ani on skóre neotvoril.
Kanadský výber zložený z hráčov pôsobiacich vo Švajčiarsku a zámorskej AHL bol strelecky aktívnejší, výraznejšie šance však mala Sparta. Vesalainen ani Raška po Addisonovom zaváhaní v rozohrávke však gólový účet zápasu neotvorili.
Hneď po úvodnom buly druhej tretiny zahrozil Chlapík, Hughes však bol pripravený. Kováčika v 27. minúte neprekonal zo samostatného nájazdu Richard. V 35. minúte brankár Sparty, ktorý nastúpil aj do tretieho stretnutia svojho tímu na turnaji, udržal čisté konto tiež po prečíslení dva na jedného a zakončenia Foudyho.
Čakanie na prvý gól ukončil až v 47. minúte Dzierkals, ktorý sa dostal do dobrej pozície a prestrelil Hughesa. Priblížiť Spartu k postupu potom mohol Špaček, ale trafil len bránkovú konštrukciu.
Kanada so šťastím vyrovnala, keď sa Pecova strela odrazila od Krejčíkovej korčule a Kovář bol bez šance.
Pražania však získali vedenie rýchlo späť. O 95 sekúnd neskôr sa bekhendovou dorážkou presadil Chlapík. Kanada, ktorá najstarší hokejový turnaj na svete vyhrala šestnásťkrát, v 58. minúte odvolala Hughesa a rozhodla sa riskovať v power play.
Namiesto vyrovnania však dvakrát inkasovala. Najprv sa do prázdnej bránky trafil Dzierkals a potom Vesalainen. Výhru Sparty navyše v poslednej sekunde spečatil tečovanou strelou Nemeček.
Spenglerov pohár - štvrťfinále
Sparta Praha - Kanada 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Góly: 47. a 59. Dzierkals, 55. Chlapík, 60. Vesalainen, 60. Němeček - 54. Saney