VIDEO: Slafkovský predviedol výbornú prácu pred bránkou. V dueli pod holým nebom asistoval

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Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili v pondelkovom zápase zámorskej NHL pod holým nebom v rámci podujatia Tim Hortons Heritage Classic.
Na ľade Winnipegu Jets uspeli výsledkom 2:1.
V zápase sa predstavil aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý si pripísal jednu asistenciu pri druhom a zároveň víťaznom góle hostí.
Ten strelil obranca Kaiden Guhle, keď Slafkovský odstavil dvoch obrancov pred bránkou pri clonení výhľadu gólmanovi Stuartovi Skinnerovi.
VIDEO: Gól Montrealu na 2:0
V bráne Montrealu dostal prednosť pred Čechom Jakubom Dobešom americký gólman Jacob Fowler, ktorý vychytal 34 z 35 striel Winnipegu.
V ďalšom zápase zvíťazili hokejisti Floridy Panthers na ľade Chicaga Blackhawks 3:2.
O ich triumfe rozhodol v 58. minúte Lars Eller. Hostia vyhrali po dvoch prehrách, pre domácich to bola tretia prehra v sérii.
Z triumfu sa tešil aj Dallas Stars, ktorý zdolal New York Islanders 6:3.
NHL - výsledky (pondelok, 26. október):
Winnipeg Jets - Montreal Canadiens 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Góly: 28. L. Hutson (Dobson, Caufield), 32. Guhle (Caufield, Slafkovský)
Brankári: Skinner - Fowler, strely na bránku: 35:21
Chicago Blackhawks - Florida Panthers 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Góly: 3. Greene (Mangiapane, Korchinski), 32. Kancerov (Kane, Bedard) - 7. Vilmanis (Reinhart, Verhaeghe), 15. M. Tkachuk (Jones, B. Tkachuk), 58. Eller (Ekblad)
Brankári: Knight - Schmid, strely na bránku: 21:32
Dallas Stars - New York Islanders 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
Góly: 12. Seguin (Benn, Hintz), 15. J. Robertson, 31. Hryckowian (Harley, W. Johnston), 45. W. Johnston (Lundkvist, Kiviranta), 50. J. Robertson (Seguin, Hintz), 54. Rantanen (Bichsel) – 14. M. Schaefer (Horvat), 25. Palmieri (Pulock, Horvat), 38. B. Schenn (Duclair, Heineman)
Brankári: Oettinger- Sorokin, strely na bránku: 38:20
Tabuľky NHL
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