VIDEO: Slafkovský predviedol výbornú prácu pred bránkou. V dueli pod holým nebom asistoval

Hore tréner Montrealu Martin St. Louis a pod ním Juraj Slafkovský v zápase pod holým nebom.
Fotogaléria (25)
Hore tréner Montrealu Martin St. Louis a pod ním Juraj Slafkovský v zápase pod holým nebom. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
Sportnet, TASR|26. okt 2026 o 03:02
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Slovenský útočník asistoval na víťazný gól.

/Správu aktualizujeme/

Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili v pondelkovom zápase zámorskej NHL pod holým nebom v rámci podujatia Tim Hortons Heritage Classic.

Na ľade Winnipegu Jets uspeli výsledkom 2:1.

V zápase sa predstavil aj slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý si pripísal jednu asistenciu pri druhom a zároveň víťaznom góle hostí.

Ten strelil obranca Kaiden Guhle, keď Slafkovský odstavil dvoch obrancov pred bránkou pri clonení výhľadu gólmanovi Stuartovi Skinnerovi.

VIDEO: Gól Montrealu na 2:0

V bráne Montrealu dostal prednosť pred Čechom Jakubom Dobešom americký gólman Jacob Fowler, ktorý vychytal 34 z 35 striel Winnipegu.

Fotogaléria zo zápasu Winnipeg Jets - Montreal Canadiens (NHL - základná časť)
The Winnipeg Jets and the Montreal Canadiens play during the first period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026.
Montreal Canadien fans wait for a hockey game against the Winnipeg Jets at the NHL Heritage Classic in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026.
The Winnipeg Jets and the Montreal Canadiens play during the first period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026.
Winnipeg Jets head coach Scott Arniel, center top, watches the action against the Montreal Canadiens during the first period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026.
25 fotografií
Montreal Canadiens head coach Martin St. Louis, center top left, watches the action against the Winnipeg Jets during the first period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026.A Canadian flag is unfurled before the NHL Heritage Classic hockey game between the Winnipeg Jets and the Montreal Canadiens in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026.Montreal Canadien fans wait for a hockey game between the Winnipeg Jets and the Montreal Canadiens at the NHL Heritage Classic in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026.The Winnipeg Jets enter the stadium for a hockey game against the Montreal Canadiens in the NHL Heritage Classic in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueWinnipeg Jets' Dawson Mercer (19) is checked by Montreal Canadiens' Lane Hutson (48) during the first period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueA Canadian flag is unfurled at Princess Auto Stadium before the NHL Heritage Classic hockey game between the Winnipeg Jets and the Montreal Canadiens in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP)The Winnipeg Jets and the Montreal Canadiens play during the first period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueThe Winnipeg Jets enter the stadium for a hockey game against the Montreal Canadiens in the NHL Heritage Classic in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueMontreal Canadiens' goaltender Jacob Fowler (32) makes a save against Winnipeg Jets' Gabriel Vilardi (13) during the first period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueWinnipeg Jets' Morgan Barron (36) tries the control the puck behind Montreal Canadiens' goaltender Jacob Fowler (32) during the first period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueThe Winnipeg Jets and the Montreal Canadiens play during the first period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueWinnipeg Jets' Dawson Mercer (19) and Montreal Canadiens' Lane Hutson (48) chase the puck during the first period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueA Winnipeg Jets bundles up before a hockey game against the Montreal Canadiens in the NHL Heritage Classic in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueThe Montreal Canadiens enter the stadium for a hockey game against the Winnipeg Jets in the NHL Heritage Classic in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueMontreal Canadiens' Kaiden Guhle, right, celebrates after his goal against the Winnipeg Jets with Cole Caufield (13) during the second period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueMontreal Canadiens' Alex Newhook (15) carries the puck past Winnipeg Jets' Dylan DeMelo (2) during the second period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueMontreal Canadiens' Kaiden Guhle (21) celebratesafter his goal against the Winnipeg Jets with Mike Matheson (8), Cole Caufield (13) and Juraj Slafkovsky (20) during the second period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueFans cheer for the Winnipeg Jets and the Montreal Canadiens during the second period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueWinnipeg Jets' Dawson Mercer (19) looks on during the second period of the NHL Heritage Classic hockey game against the Montreal Canadiens in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueMontreal Canadiens' Juraj Slafkovsky (20) shoots past Winnipeg Jets' Elias Salomonsson (57) during the second period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - LeagueMontreal Canadiens' Kaiden Guhle, center, celebrates after his goal against the Winnipeg Jets with Mike Matheson (8) and Cole Caufield (13) during the second period of the NHL Heritage Classic hockey game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Oct. 25, 2026. (Fred Greenslade/The Canadian Press via AP) - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League - Canada - Canadian - Sports - Play - Ice Hockey - Game - Action - Competitive - Competition - Compete - Athletics - Athlete - NHL - National - Hockey - League

V ďalšom zápase zvíťazili hokejisti Floridy Panthers na ľade Chicaga Blackhawks 3:2.

O ich triumfe rozhodol v 58. minúte Lars Eller. Hostia vyhrali po dvoch prehrách, pre domácich to bola tretia prehra v sérii.

Z triumfu sa tešil aj Dallas Stars, ktorý zdolal New York Islanders 6:3.

﻿NHL - výsledky (pondelok, 26. október):

Winnipeg Jets - Montreal Canadiens 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Góly: 28. L. Hutson (Dobson, Caufield), 32. Guhle (Caufield, Slafkovský)

Brankári: Skinner - Fowler, strely na bránku: 35:21

Chicago Blackhawks - Florida Panthers 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Góly: 3. Greene (Mangiapane, Korchinski), 32. Kancerov (Kane, Bedard) - 7. Vilmanis (Reinhart, Verhaeghe), 15. M. Tkachuk (Jones, B. Tkachuk), 58. Eller (Ekblad)

Brankári: Knight - Schmid, strely na bránku: 21:32

Dallas Stars - New York Islanders 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Góly: 12. Seguin (Benn, Hintz), 15. J. Robertson, 31. Hryckowian (Harley, W. Johnston), 45. W. Johnston (Lundkvist, Kiviranta), 50. J. Robertson (Seguin, Hintz), 54. Rantanen (Bichsel) – 14. M. Schaefer (Horvat), 25. Palmieri (Pulock, Horvat), 38. B. Schenn (Duclair, Heineman)

Brankári: Oettinger- Sorokin, strely na bránku: 38:20

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Hore tréner Montrealu Martin St. Louis a pod ním Juraj Slafkovský v zápase pod holým nebom.
Hore tréner Montrealu Martin St. Louis a pod ním Juraj Slafkovský v zápase pod holým nebom.
VIDEO: Slafkovský predviedol výbornú prácu pred bránkou. V dueli pod holým nebom asistoval
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