Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis sa svojím šiestym gólom v sezóne podieľal na víťazstve nad Edmontonom 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch v nočnom zápase NHL.
Pre Blues to bol štvrtý triumf po sebe. Obranca Erik Černák z Tampy Bay si pripísal deviatu asistenciu v ročníku, no jeho tím prehral na domácom ľade s Buffalom 2:6.
Dvorského gólový moment prišiel v 38. minúte, keď na bránkovisku využil nedôraz obrancu Evana Boucharda a dorazil puk za Tristana Jarryho.
Znížil na priebežných 1:2 a hoci Blues neskôr prehrávali aj 1:4, napokon dokázali skóre otočiť.
VIDEO: Gól Dvorského
Slovenský útočník strávil na ľade 11:18 min., počas ktorých sa prezentoval dvomi strelami na bránku a 50-percentnou úspešnosťou na buly, keď vyhral dve zo štyroch vhadzovaní. Po 24 odohratých zápasoch má na konte osem kanadských bodov (6+2).
Blues zvíťazili vo štvrtom zápase po sebe a v šiestom z predošlých siedmich. Hráčom St. Louis sa prvýkrát v histórii podarilo zvíťaziť v zápase, v ktorom prehrávali o tri góly v záverečných desiatich minútach riadneho hracieho času.
Montgomery: Našli sme správny rytmus
„Postupne sme našli správny rytmus v našej hre. Už po prvej tretine sme hovorili o tom, že sa musíme snažiť produkovať čo najviac striel.
V tretej tretine sme na hráčov v tomto smere naozaj naliehali, a keď zhruba v polovici tretiny naskočila na ľad formácia (Roberta) Thomasa, prišla spŕška asi štyroch striel.
Gól sme síce nedali, ale myslím si, že nás to naštartovalo,“ uviedol tréner „bluesmanov“ Jim Montgomery.
VIDEO: Otočka Blues proti Oilers
Oilers prvýkrát v sezóne prehrali tri zápasy v rade. „Je zrejmé, že sme urobili niekoľko chýb, zatiaľ čo súper mal aj trochu šťastia – trebárs, keď sa puk odrazil od hokejky pred bránku, v ďalšom prípade zasa od korčule. Myslím si, že sme hrali dobre.
Predviedli sme veľa pekných momentov a boli sme na zápas dobre pripravení. Napokon to však nevyšlo v náš prospech. Musíme nájsť spôsob ako doviesť zápas do víťazného konca,“ povedal tréner Edmontonu Mike Babcock.
Edmonton sa dostal cez hranicu sto gólov
Oilers ako prvý tím Západnej konferencie sa dostali cez hranicu sto strelených gólov v ročníku.
Jeden z gólov Edmontonu strelil Leon Draisaitl, pre ktorého to bol 1100. bod v základnej časti NHL (457+643). Potreboval na to 881 zápasov.
Spomedzi aktívnych hráčov dosiahli na tento míľnik skôr iba Connor McDavid (726 zápasov), Sidney Crosby (850) a Nikita Kučerov (863).
Černák bodoval v druhom zápase za sebou, no jeho tím utrpel najvyššiu domácu prehru v sezóne.
VIDEO: Asistencia Černáka
Sabres vrátili „bleskom“ nedávnu prehru 3:8 z domáceho ľadu. Slovenský obranca odohral 19:22 min., počas ktorých mu do štatistík pribudol aj jeden mínusový bod.
V 31. minúte dostal v oslabení menší trest za podrazenie a Sabres v dvojnásobnej početnej výhode zvýšili na priebežných 1:3.
Černák sa prezentoval aj jednou strelou, dvomi hitmi a jednou zblokovanou strelou. Brankár Buffala Ukko-Pekka Luukkonen vychytal 100. víťazstvo v NHL.
Jeho tím odohral dva zápasy v priebehu 24 hodín, po prehre na ľade Floridy 3:4 si napravil chuť cenným víťazstvom.
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
24
2
12
14
0
2.
Martin Pospíšil
Calgary
24
4
6
10
-2
3.
Šimon Nemec
Calgary
24
2
8
10
-13
4.
Erik Černák
Tampa Bay
20
0
9
9
+11
5.
Dalibor Dvorský
St. Louis
24
6
2
8
+2
6.
Martin Fehérváry
Washington
21
0
4
4
-6
7.
Martin Chromiak
Los Angeles
2
0
0
0
0
8.
Samuel Honzek
Calgary
4
0
0
0
-4
„Vedeli sme, že nás čakajú dva zápasy v dvoch dňoch po sebe, takže sme sa snažili hrať jednoducho a čo najviac si to uľahčiť – a vyšlo to.
Myslím si, že aj včera večer sme hrali celkom dobre, no potrebovali sme udržať nasadenie počas celých 60 minút.
V tretej tretine včerajšieho zápasu sme trochu stratili dych,“ poznamenal útočník Buffala Noah Östlund.
Hráči Caroliny potvrdili pozíciu favorita, keď na ľade NY Rangers zvíťazili 5:2. Upevnili si tým pozíciu najlepšieho tímu Východnej konferencie a ako prví v nej dosiahli na métu sto strelených gólov v prebiehajúcej sezóne.
Domácim „jazdcom“ zároveň ukončili trojzápasovú sériu víťazstiev. Bodovali v každom z predošlých siedmich zápasov, pričom šesť z nich vyhrali.
Brankár Jake Oettinger bol hlavný hrdina Dallasu, ktorý doma zdolal Pittsburgh 1:0. Penguins prestrieľali domácich 33:23, no nenašli recept na Oettingera.
Ten vychytal už svoje piate čisté konto v sezóne a pomohol Dallasu k piatemu víťazstvu po sebe.
V počte „shutoutov“ je jednoznačný líder medzi ligovými brankármi. Za ním nasledujú siedmi, ktorí vychytali po dve čisté kontá.
Môj najlepší zápas, hovorí Oettinger
„Myslím si, že dnes to bol môj najlepší zápas s čistým kontom v tejto sezóne. V predchádzajúcich sme mali k dobru nejaké góly, no tentoraz to bolo tesné až do konca. Keď je stav 1:0, tak je dôležitý každý zákrok, pretože zachraňuje zápas.
Na dnešný výkon som hrdý. K tomu, aby mal brankár čisté konto, musí zapadnúť veľa faktorov.
Spoluhráči musia hrať dobre, musíte podať kvalitný výkon a potrebujete aj trochu šťastia pri odrazoch pukov,“ poznamenal Oettinger po 21. čistom konte kariéry.
Jediný gól zápasu strelil v 33. minúte fínsky útočník Joel Kiviranta. Pittsburgh nebodoval v uplynulých štyroch dueloch.
„V tomto športe to niekedy jednoducho takto chodí. Myslím si, že sme urobili dosť na to, aby sme mali reálnu šancu vyhrať – podarilo sa nám realizovať mnohé z vecí, o ktorých sme sa ako tím rozprávali.
V tejto chvíli nie som sklamaný z nasadenia ani z prístupu, ktorý chlapci zvolili. Som však sklamaný z toho, že po takom kvalitnom výkone nemôžu mať hráči dobrý pocit, keďže sme napokon nezvíťazili.
Napriek tomu si myslím, že sme v mnohých ohľadoch zaznamenali pokrok,“ povedal tréner tímu Penguins Dan Muse.
Útočník Roman Kancerov bol ústrednou postavou Chicaga, ktoré zvíťazilo na ľade Vancouveru 6:3.
Dvadsaťdvaročný nováčik nadviazal na predošlý dvojbodový zápas s Calgary (1+1) a prvým hetrikom i asistenciou sa podieľal na víťazstve 6:3.
Blackhawks dokázali druhýkrát v sezóne zvíťaziť v dvoch zápasoch po sebe.
NHL - výsledky (pondelok, 23. november):
New York Rangers - Carolina Hurricanes 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)
Góly: 15. Zibanejad (Fox, Miller), 56. Miller (Fox) - 13. Robinson (Staal), 34. Blake (Hall, Stankoven), 38. Nikišin (Gostisbehere, Robinson), 39. Walker (Aho, Carrier), 58. Martinook (Jarvis).
Brankári: Garand - Bussi, strely na bránku: 27:41.
Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)
Góly: 13. Kučerov (Guentzel, Carlson), 46. Goncalves (Gourde, Černák) - 4. Kulich, 22. Quinn (Östlund, Timmins), 32. Thompson (Benson, Dahlin), 37. Thompson (Benson), 47. Östlund (Krebs, Power), 59. Benson (Kulich).
Brankári: Hildeby - Luukkonen, strely na bránku: 31:28.
Dallas Stars - Pittsburgh Penguins 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 33. Kiviranta (Johnston, Rantanen).
Brankári: Oettinger - Šilovs, strely na bránku: 23:33.
St. Louis Blues - Edmonton Oilers 5:4 pp a sn (0:0, 1:2, 3:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 38. Dvorský (McTavish), 51. Broberg (Mailloux, Snuggerud), 56. Bučnevič (Berggren), 56. Snuggerud (Barron, Thomas), rozh. sn McTavish - 6. Kapanen (Murphy, McDavid), 30. Draisaitl (Podkolzin, Joseph), 39. Hälllander (Kapanen, Bouchard), 45. Dach (Dickinson).
Brankári: Hofer - Jarry, strely na bránku: 27:30.
Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)
Góly: 14. Buium (Bains, Quillan), 27. Chytil (Cotter), 37. DeBrusk (Boeser, Hronek) - 1. Nazar, 3. Bertuzzi (Kancerov, Kane), 12. Kancerov (Bertuzzi, Nazar), 13. Toninato (Greenway, Smith), 33. Kancerov (Vlasic, Donato), 52. Kancerov (Bertuzzi, Kane).
Brankári: Tolopilo (13. Lankinen) - Commesso, strely na bránku: 25:30.
Tabuľky NHL
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Východná konferencia: