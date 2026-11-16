VIDEO: Calgary so Slovákmi schytalo debakel, Gauthier prekonáva historické míľniky

Hokejisti Calgary v zostave so slovenským útočníkom Martinom Pospíšilom a obrancom Šimonom Nemcom prehrali v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Anaheimu 1:6. Ani jeden zo Slovákov nebodoval.
V drese domácich skóroval v deviatom dueli za sebou Cutter Gauthier, čo je najdlhšia séria v súťaži za posledných 29 rokov.
V deviatich a viac stretnutiach v rade sa naposledy presadil Fín Teemu Selänne, ktorý vytvoril klubový rekord Anaheimu v roku 1997 (11 zápasov). Dvadsaťdvaročný Gauthier nastrieľal počas svojej série 16 gólov. „Ide mu to skvele,“ povedal na jeho adresu tréner Anaheimu Joel Quenneville.
Oba tímy hrali dva zápasy za dva dni, Anaheim predtým podľahol New Yorku Islanders a Nashvillu.
„Dnes sme ukázali, že vieme lepšie pracovať s pukom. Mali sme ho na hokejkách, čo sa nám v uplynulých dvoch zápasoch príliš nedarilo,“ dodal tréner Ducks podľa oficiálnej stránky súťaže. Beckett Sennecke si pripísal tri kanadské body za dva góly a asistenciu.
Pospíšil odohral 13:47 minúty, zaznamenal jednu strelu na bránku a so šiestimi bodyčekmi bol lídrom stretnutia v tejto štatistike. V rámci celej súťaže sa dostal na hranicu 100 hitov a viac ich má na konte len útočník Kiefer Sherwood zo San Jose (115).
Na vhadzovaniach mal 40-percentnú úspešnosť. Nemec strávil na ľade 20 minút a 5 sekúnd, pripísal si jeden mínusový bod, bodyček a zblokovanú strelu. Jediný gól Flames strelil Mikael Backlund, keď v poslednej tretine korigoval na priebežných 1:3 z pohľadu hostí.
„Hneď od začiatku sme nehrali dostatočne priamočiaro. V útočnej zóne sme strácali príliš veľa pukov a málo sme strieľali,“ povedal kapitán Backlund.
McDavid neprestáva bodovať
Edmonton triumfoval na ľade Philadelphie 5:2 a vyhral piaty zápas za sebou. Connor McDavid strelil gól a zaznamenal dve asistencie, čím predĺžil svoju bodovú sériu od začiatku sezóny už na 22 zápasov. Celkovo má na konte 53 bodov (12+41) a je suverénnym lídrom štatistík.
Kanaďan piatou najdlhšou sériou bodov vyrovnal Danyho Heatleyho (2005/2006). Dlhšie série zaznamenali len Wayne Gretzky (trikrát, najdlhšia: 51 zápasov v sezóne 1983/1984) a Mats Sundin (30 zápasov, 1992/1993). McDavid sa tiež vyrovnal Gretzkému ako najrýchlejší hráč v histórii NHL, ktorý dosiahol 40 asistencií v jednej sezóne.
„Je to výnimočný hráč, ale ako človek je ešte lepší. Je skvelým vodcom, k spoluhráčom sa správa dobre a ide príkladom svojou pracovnou morálkou a oddanosťou. Myslím si, že keď vaši najlepší hráči robia takéto veci, musí sa zlepšovať aj celý tím,“ poznamenal kouč Oilers Mike Babcock.
Nemecký útočník Leon Draisaitl strelil dva góly, pridal asistenciu a ako prvý hráč v tomto ročníku dosiahol hranicu 20 presných zásahov.
San Jose začína ukazovať svoju identitu
V ďalších stretnutiach San Jose zdolalo Nashville 4:2 a Vegas podľahlo Vancouveru 3:6. „Žraloci“ zastavili víťaznú sériu Nashvillu na čísle sedem.
Najväčší podiel na tom mali Macklin Celebrini a Will Smith, obaja zaznamenali gól a dve asistencie. San Jose vyhralo dve stretnutia za sebou prvýkrát od 23. októbra a po prerušení päťzápasovej série prehier bodovali v každom zo štyroch duelov.
„Pomaly sa nám začína dariť ukazovať našu identitu. Podľa mňa bola naša prvá tretina pravdepodobne najlepšou tretinou tohto roka, pokiaľ ide o rýchlosť, s akou sme chceli hrať. Bol to jednoduchý štýl hokeja,“ pochválil svoj tím kormidelník Ryan Warsofsky.
Pri výhre Vancouveru na ľade Vegas sa dvakrát gólovo presadili Filip Chytil a Linus Karlsson. Canucks zvíťazili po siedmich prehrách v sérii. Tréner Manny Malhotra bol rád, že si mohol vypočuť víťaznú hymnu.
„Hovorili sme o tom už mnohokrát. Mali sme pocit, že v zápasoch podávame dobré výkony a možno si zaslúžime viac. Je skvelý pocit odohrať 60 minúť a byť za to odmenený,“ povedal Malhotra. Mark Stone pred domácimi fanúšikmi dosiahol svoj 417. bod v drese Vegas a vyrovnal rekord klubu, ktorý doteraz držal Jonathan Marchessault.
Dallas konečne našiel recept Floridu
Jason Robertson rozhodol o víťazstve Dallasu nad Floridou 2:1 po predĺžení. Stars tak ukončili sériu šiestich prehier proti tomuto súperovi.
„Keď sa na to pozriem spätne, myslím si, že to bol možno najlepší zápas, aký sme odohrali proti Floride za uplynulé tri roky,“ vyjadril sa kouč Dallasu Glen Gulutzan.
Matthew Tkachuk strelil gól a predĺžil tak svoju bodovú sériu na osem zápasov. Presným zásahom na 1:0 si zároveň pripísal svoj jubilejný 700. bod v súťaži, po prehre ho to však príliš nezaujímalo.
„Úprimne povedané, je mi to celkom jedno. Takéto veci sú príjemné len po víťazstve,“ povedal o míľniku Tkachuk, desiaty rodený Američan, ktorý túto métu dosiahol za 700 alebo menej duelov.
NHL - výsledky (pondelok, 16. november):
Philadelphia Flyers - Edmonton Oilers 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)
Góly: 33. Knuble (York, Tippett), 38. Cates (Mičkov, Ristolainen) - 19. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 14. Podkolzin, 19. Hyman (McDavid, Bouchard), 42. Draisaitl, 59. McDavid (Shea, Draisaitl).
Brankári: Vladař - Jarry, strely na bránku: 36:20.
Dallas Stars - Florida Panthers 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 30. Johnston (Harley, Robertson), 63. Robertson (Hintz) - 25. M. Tkachuk (Reinhart, Jones).
Brankári: DeSmith - Schmid, strely na bránku: 22:26.
Anaheim Ducks - Calgary Flames 6:1 (2:0, 0:0, 4:1)
Góly: 2. Malott (Sennecke, Helleson), 14. Gauthier (Hinds, Caulfield), 43. Washe (Killorn, Hinds), 45. Sennecke (Moore, Granlund), 57. Sennecke (Killorn), 58. Granlund (Mintjukov, Terry) - 45. Backlund (Gridin, Strome).
Brankári: Husso - Cooley, strely na bránku: 34:21.
Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)
Góly: 14. Olofsson (Hertl, Marner), 32. Bowman (Karlsson, Coghlan), 42. Stone (Eichel, Marner) - 6. Pettersson (Lekkerimäki, Boeser), 10. Karlsson (Ohgren, Willander), 18. Chytil (Boeser, Hronek) 23. Hronek (Oleksiak), 42. O'Connor (Gallagher, Sasson), 58. Karlsson (Pettersson).
Brankári: Hart - Meriläinen, strely na bránku: 37:27.
San Jose Sharks - Nashville Predators 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Góly: 13. Smith (Stenberg, Celebrini), 17. Graf (Marchment, Misa), 25. Stenberg (Smith, Celebrini), 48. Celebrini (Smith, Trouba) - 38. Hoglander (Wilsby), 57. Stamkos (Forsberg, O'Reilly).
Brankári: Nedeljkovic - Saros, strely na bránku: 24:34.
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