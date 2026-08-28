Vysoké víťazstvá na úvod Tatranského pohára. Poprad aj Trenčín deklasovali súperov

Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v prvom zápase na 79. ročníku o Tatranský pohár. Druholigové Humenné zdolali 6:3.
V druhom zápase domáci HK Poprad deklasoval maďarský Dunaújváros 6:0.
Tatranský pohár - 79. ročník:
HK Poprad - Dunaújvárosi Acélbikák 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Góly: 2. Cracknell (Pataky), 9. Cracknell (Bjalončík, Calof), 9. Suchý (Marcinko), 29. Calof (Cracknell), 42. Cracknell (Bjalončík), 46. Bjalončík (Cracknell)
HK Dukla Trenčín - HC 19 Humenné 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)
Góly: 8. Stránsky (Barron), 38. Descheneau (Barron), 44. Linden (Merkley, Mikúš), 44. Maruna (Stránsky, Kalis), 50. Marina (Krajč, Stránsky), 56. Linden (Merkley, Descheneau) – 19. Stašiniak (Maliňák, Borák), 30. Štetka (Varga, Železkov), 48. Varga (Štetka, Pavúk)