Vysoké víťazstvá na úvod Tatranského pohára. Poprad aj Trenčín deklasovali súperov

Hokejisti HK Poprad
Hokejisti HK Poprad (Autor: TASR)
TASR|28. aug 2026 o 21:37
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Cracknell zažiaril hetrikom.

Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili v prvom zápase na 79. ročníku o Tatranský pohár. Druholigové Humenné zdolali 6:3.

V druhom zápase domáci HK Poprad deklasoval maďarský Dunaújváros 6:0.

Tatranský pohár - 79. ročník:

HK Poprad - Dunaújvárosi Acélbikák 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Góly: 2. Cracknell (Pataky), 9. Cracknell (Bjalončík, Calof), 9. Suchý (Marcinko), 29. Calof (Cracknell), 42. Cracknell (Bjalončík), 46. Bjalončík (Cracknell)

HK Dukla Trenčín - HC 19 Humenné 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

Góly: 8. Stránsky (Barron), 38. Descheneau (Barron), 44. Linden (Merkley, Mikúš), 44. Maruna (Stránsky, Kalis), 50. Marina (Krajč, Stránsky), 56. Linden (Merkley, Descheneau) – 19. Stašiniak (Maliňák, Borák), 30. Štetka (Varga, Železkov), 48. Varga (Štetka, Pavúk)

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Hokejisti HK Poprad
Hokejisti HK Poprad
Vysoké víťazstvá na úvod Tatranského pohára. Poprad aj Trenčín deklasovali súperov
dnes 21:37
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