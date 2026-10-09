VIDEO: Černák získal prvý bod v sezóne. Montreal doma padol, Calgary s debaklom

Slovenský hokejista Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu jeho tímu Tampa Bay nad Minnesotou Wild 3:2 v nočnom stretnutí zámorskej NHL.
Dvadsaťdeväťročný obranca strávil na ľade 19:32 min, pripísal si jeden plusový bod a Lightning aj vďaka nemu zaznamenali tretí triumf za sebou.
Pre Černáka to bol prvý bod v novom ročníku profiligy.
Černák sa podieľal na úvodnom góle zápasu, ktorý strelil Anthony Cirelli. Kanadský útočník v 6. minúte tečoval strelu Černáka od modrej čiary a nasmeroval „blesky“ za ďalšou výhrou.
VIDEO: Asistencia Černáka na gól Cirelliho
Černák sa podieľal na úvodnom góle zápasu, ktorý strelil Anthony Cirelli. Kanadský útočník v 6. minúte tečoval strelu Černáka od modrej čiary a nasmeroval „blesky“ za ďalšou výhrou.
Už o 36 sekúnd neskôr zvýšil na 2:0 obranca John Carlsson, ktorý bol v zápase dvojgólový. Skúsený tridsaťšesťročný bek skóroval aj v 25. minúte, keď využil presilovú hru a bol autorom víťazného gólu.
Dôležitým článkom domáceho tímu bol takisto švédsky brankár Dennis Hildeby, ktorý zlikvidoval 34 z 36 striel pri debute za Tampu. Minnesota pridala k dvom víťazstvám dve prehry.
Nevydarený vstup do sezóny prežíva Calgary s trojicou Slovákov. Flames po vysokej prehre na ľade Seattlu (1:6) doma podľahli Coloradu 3:7. Tretím najvyťažovanejším hráčom „plameňov“ bol slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý odohral 20:10 min a okrem strely na bránu zaznamenal tri mínusové body.
Jeho krajania z útoku Martin Pospíšil a Samuel Honzek nastúpili spolu v 3. formácii a obaja si pripísali dve mínusky. Pospíšil odohral 14:46 min, Honzek strávil na ľade 15:53. Za hostí si tri body pripísali Cale Makar (2+1) a Nathan MacKinnon (1+2).
Montreal prehral na domácom ľade s Nashvillom 2:5. Dva mínusové body mal na konte slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý nebodoval a odohral 17:24.
S piatimi strelami do priestoru bránky bol po Coleovi Caufieldovi najaktívnejším strelcom „Habs“, ktorí prehrali tretí duel za sebou. Slafkovského vrátil tréner Martin St. Louis ku Caufieldovi a kapitánovi Nickovi Suzukimu do elitnej formácie Canadiens.
Do štatistík sa nezapísal ani Dalibor Dvorský, ktorý odohral 14:48 min a hráči St. Louis prehrali proti San Jose 2:3 po predĺžení.
Bilanciou dva góly a dve asistencie sa blysol český útočník David Pastrňák. Oba presné zásahy dosiahol v presilových hrách a Boston potiahol za triumfom 6:1 nad Utahom.
NHL - 9. október (výsledky):
Boston - Utah 6:1
Buffalo - Dallas 0:4
Montreal - Nashville 2:5
Ottawa - Philadelphia 2:1
Tampa Bay - Minnesota 3:2
Carolina - Vancouver 7:2
NY Islanders - Chicago 4:1
St. Louis - San Jose 2:3 pp
Calgary - Colorado 3:7
Vegas - Toronto 4:3 po pp a sn
Tabuľky NHL
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