Třinec opäť vylepšil vlastný rekord v českej extralige. Strelecky sa presadili aj Slováci

Hráči Třinca oslavujú gól.
Hráči Třinca oslavujú gól. (Autor: Facebook / HC Oceláři Třinec)
Sportnet, ČTK, TASR|9. okt 2026 o 19:33
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Aj v deviatom zápase na začiatku sezóny získali všetky tri body.

Hokejisti Třinca zdolali Hradec Králové 5:2 a opäť vylepšili vlastný rekord v českej extralige, keďže aj v deviatom zápase na začiatku sezóny získali všetky tri body.

Už v nedeľu prekonali vďaka drvivému víťazstvu 9:0 v Olomouci víťaznú sériu Litvínova zo začiatku sezóny 2024/25.

Severočesi pred dvoma rokmi prehrali až v 8. kole v Pardubiciach (1:3), keď predtým zaznamenali sedem víťazstiev v rade.

V 9. kole, v repríze štvrťfinále play-off z jari, urobili veľký krok k ďalšiemu triumfu hneď v úvode zápasu. Na začiatku 14. minúty už viedli 2:0. Zverenci trénera Borisa Žabku majú na čele tabuľky pri plnom bodovom zisku impozantné skóre 45:18.

Opäť sa strelecky presadili aj dvaja Slováci Martin Marinčin a Marko Daňo. Libor Hudáček mal dve asistencie.

Česká extraliga - 9. kolo

HC Oceláři Třinec - Mountfield HK 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Góly: 5. Kubiesa, 14. Růžička, 35. Voženílek (Hudáček), 39. Marinčin, 48. Daňo (Hudáček) - 22. Perret, 50. Melancon 

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Hráči Třinca oslavujú gól.
    Hráči Třinca oslavujú gól.
    Třinec opäť vylepšil vlastný rekord v českej extralige. Strelecky sa presadili aj Slováci
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