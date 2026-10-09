Třinec opäť vylepšil vlastný rekord v českej extralige. Strelecky sa presadili aj Slováci

Hokejisti Třinca zdolali Hradec Králové 5:2 a opäť vylepšili vlastný rekord v českej extralige, keďže aj v deviatom zápase na začiatku sezóny získali všetky tri body.
Už v nedeľu prekonali vďaka drvivému víťazstvu 9:0 v Olomouci víťaznú sériu Litvínova zo začiatku sezóny 2024/25.
Severočesi pred dvoma rokmi prehrali až v 8. kole v Pardubiciach (1:3), keď predtým zaznamenali sedem víťazstiev v rade.
V 9. kole, v repríze štvrťfinále play-off z jari, urobili veľký krok k ďalšiemu triumfu hneď v úvode zápasu. Na začiatku 14. minúty už viedli 2:0. Zverenci trénera Borisa Žabku majú na čele tabuľky pri plnom bodovom zisku impozantné skóre 45:18.
Opäť sa strelecky presadili aj dvaja Slováci Martin Marinčin a Marko Daňo. Libor Hudáček mal dve asistencie.
Česká extraliga - 9. kolo
HC Oceláři Třinec - Mountfield HK 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Góly: 5. Kubiesa, 14. Růžička, 35. Voženílek (Hudáček), 39. Marinčin, 48. Daňo (Hudáček) - 22. Perret, 50. Melancon