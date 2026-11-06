VIDEO: Oklamal protihráčov. Slafkovský predviedol ukážkovú asistenciu, Dvorský skóroval

Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský, Erik Černák a Dalibor Dvorský bodovali v nočných zápasoch NHL. Dvorský zaznamenal gól, Černák dve asistencie a Slafkovský jednu.
Útočník Montrealu Canadiens Slafkovský prispel asistenciou k víťazstvu nad Utahom Mammoth 5:4 po predĺžení.
Slovenský krídelník sa podieľal na prvom góle domácich, keď v 16. minúte pripravil presný zásah kapitánovi Nickovi Suzukimu. Canadiens v tom čase prehrávali 0:2.
VIDEO: Asistencia Slafkovského pri góle Suzukiho
Montreal napokon dokázal otočiť nepriaznivý vývoj stretnutia a o jeho víťazstve rozhodol už po 30 sekundách predĺženia Cole Caufield. Bol to jeho 15. gól v predĺžení, čím vytvoril rekord NHL.
Dosiahol ho už v 384. zápase kariéry, čím prekonal Connora McDavida, ten na to potreboval 559 zápasov.
VIDEO: Gól Caufielda v predĺžení
Za hostí zaznamenal hetrik Logan Cooley, ktorý pridal aj asistenciu.
Suzuki: Máme jednu z najširších súpisiek
Canadiens výrazne pomohol návrat Suzukiho do zostavy, pri domácej výhre sa prezentoval gólom a dvoma asistenciami: „Kolektívne si myslím, že sme hrali skvele.
Veľké góly od rôznych hráčov. Je to kolektívny výkon a podľa mňa máme jednu z najširších súpisiek v lige, čo sa podľa mňa ukazuje v každom stretnutí.“
Utah to mal rozbehnuté k výhre, ale napokon nestačil ani bilancia 3+1 v podaní Cooleyho. „Nepáčilo sa mi naše nastavenie. Chalani pracovali, to nie je nikdy problém, ale musíme byť lepší, keď nemáme k dispozícii puk.
Cossa sa postaral o niekoľko dôležitých zákrokov, vďaka ktorým nás držal v zápase a napokon sme získali bod,“ vyjadril sa kouč Utahu Andre Tourigny.
Dve asistencie si pripísal obranca Černák, ktorého Tampa Bay Lightning zdolala Chicago Blackhawks 4:1.
Lightning predĺžili svoju víťaznú sériu na domácom ľade od začiatku sezóny na osem zápasov.
Slovenský zadák vo svojom prvom viacbodovom zápase sezóny asistoval pri oboch góloch Iľju Michejeva a vyhlásili ho za druhú hviezdu duelu.
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
16
2
10
12
0
2.
Martin Pospíšil
Calgary
16
3
3
6
-6
3.
Dalibor Dvorský
St. Louis
16
4
1
5
+1
4.
Erik Černák
Tampa Bay
14
0
5
5
+11
5.
Šimon Nemec
Calgary
16
0
5
5
-8
6.
Martin Fehérváry
Washington
14
0
4
4
-1
7.
Martin Chromiak
Los Angeles
2
0
0
0
0
8.
Samuel Honzek
Calgary
4
0
0
0
-4
Najskôr mu pripravil zásah na 2:0 v závere prvej tretiny a následne aj gól na 4:0 v úvode tretej časti
Vydarená prvá tretina, hovoril Černák
„Celých 60 minút sme hrali rovnakým spôsobom. Proti Detriotu to bola vydarená prvá tretina, po ktorej sme ako keby spomalili.
Vedeli sme, čo je potrebné urobiť v tomto zápase,“ vyjadril sa Černák pre oficiálnu ligovú webstránku.
Tampa sa stala len piatym tímom za posledných desať rokov, ktorý odštartoval sezónu osemzápasovou sériou domácich výhier.
VIDEO: Druhá asistencia Černáka v zápase
„Nemali sme množstvo veľkých šancí, ale celkovo sa mi páčilo ako sme hrali. Hrali sme proti konzistentnému a solídnemu tímu.
Chicago treba pochváliť, je to mladé družstvo a išli po nás. Ukázalo sa to v závere, ale my sme si splniť našu robotu a to sa napokon podarilo,“ povedal tréner Lightning Jon Cooper.
Dvorský strelil svoj štvrtý gól v sezóne
Strelecky sa presadil Dvorský, jeho St. Louis Blues však prehralo na ľade New Jersey Devils 4:5 po predĺžení.
Blues po dvoch tretinách prehrávali 1:4, no v záverečnej časti dokázali vyrovnať. Obrat zavŕšil práve slovenský útočník, ktorý v 55. minúte po chybnej prihrávke brankára Devils Connora Hellebuycka zostal sám pred odkrytou bránkou a upravil skóre na 4:4.
VIDEO: Gól Dvorského proti NJ Devils
Dvorský strelil svoj štvrtý gól v sezóne. St. Louis napokon získalo iba bod, keď v druhej minúte predĺženia rozhodol o víťazstve Devils Jesper Bratt. Jeho spoluhráč Anthony Mantha prispel dvoma gólmi a asistenciou.
„Ukázali sme veľké srdce. Myslím si, že v druhej tretine sme robili množstvo dobrých vecí, ale dvakrát sme v rýchlo slede inkasovali.
Našou odmenou bola tretia tretina, preto je fajn, že sme získali aspoň bod. Radšej by sme však boli, keby sa podarí uspieť,“ zamyslel sa kapitán St. Louis Robert Thomas.
Útočník Edmontonu McDavid predĺžil svoju bodovú šnúru na 17 zápasov, jeho tím však prehral s Anaheimom 4:5. Kapitán Oilers zaznamenal gól a tri asistencie.
VIDEO: Gól McDavida v oslabení
„Odohrali sme excelentne v oslabení, ak mám pravdu povedať, to nás nastavilo tak, že môžeme v tomto stretnutí vyhrať.
Mali sme šancu, ale nevyužili sme ju,“ prezradil kouč Oilers Mike Babcock.
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Connor McDavid
Edmonton
17
10
34
44
+21
2.
Leon Draisaitl
Edmonton
17
14
17
31
+16
3.
Evan Bouchard
Edmonton
17
10
20
30
+23
4.
Nathan MacKinnon
Colorado
17
9
18
27
+5
5.
Kirill Kaprizov
Minnesota
17
15
11
26
+12
„Káčeri“ sa totiž mohli oprieť o produktivitu Becketta Senneckeho, autora dvoch presných zásahov a asistencie: „Vždy nachádzame spôsoby ako nechávame súpera v zápasoch, ale výhra je výhra.“
Steven Stamkos rozhodol v predĺžení o triumfe Nashvillu 3:2 na ľade Colorada. Zaznamenal svoj 247. presilovkový gól v kariére, čím prekonal Phila Esposita a na piatom mieste historického poradia NHL a vyrovnal Luca Robitaillea: „Dostať v predĺžení presilovú hru je vždy skvelá možnosť.
Mal som už niekoľko šancí, ale nedostal som sa k takej strele, akú by som očakával, no táto sadla. Veľký gól a berieme tak víťazstvo. Skvelý tímový výkon.“
Domáci kapitán Nathan MacKinnon nastúpil na svoj 967. zápas v kariére a vyrovnal zápis Adama Foota na treťom mieste historického poradia klubu.
Český útočník Pavel Zacha strelil dva góly Bostonu pomohol k víťazstvu 6:2 na ľade Pittsburghu. David Pastrňák a JJ Peterka zaznamenali po dve asistencie.
Pre „tučniakov“ to bola už štvrtá prehra po sebe, Boston naopak získal tretiu výhru v rade. „Cítim to tak, že oproti predošlému obdobiu máme širšie družstvo.
Každá formácia môže skórovať a byť na ľade v ktoromkoľvek úseku zápasu. Vždy je fajn vidieť, ako prispeje každá formácia,“ dodal tréner Bostonu Marco Sturm.
Aktuálny víťaz Stanleyho pohára Carolina Hurricanes zostáva na čele Východnej konferencie, na ľade Islanders triumfoval 5:3.
Aho preskočil Erica Staala
Fínsky útočník Sebastian Aho prispel dvoma asistenciami, celkovo zaznamenal 187. kariérny viacbodový duel a v historických klubových tabuľkách preskočil v tejto štatistike Erica Staala.
„Snažíme sa ku všetkých 84 zápasov základnej časti pristúpiť tak, ako keby ide o stretnutia play off.
Beriem správne načasovanie môjho prvého gólu sezóny,“ povedal autor rozhodujúceho zásahu Caroliny William Carrier.
Winnipeg zdolal Vancouver hladko 6:2, základ úspechu položil v trojgólovej prvej tretine. Prvý tohtosezónny gól zaznamenal Dawson Mercer, jeho prínos ocenil v pozápasovom rozhovore aj tréner Jets Scott Arniel: „Každým zápasom môžete skutočne vidieť, čo dokážu.
Využívame ho na oslabenia, nebojíte sa totiž blokovať strely. Začína využívať svoju rýchlosť a postupne sa v našej rodine etabluje.“
Mercer sa pred niekoľkými dňami pripojil k Jets v rámci výmeny s New Jersey Devils. Švéd Viggo Björck sa stal v rámci klubu vo veku 18 rokov a 238 dní historicky najmladším hráčom, ktorý dokázal bodovať.
Medzi Švédmi je v NHL v tejto štatistike na tretej pozícii, skôr sa to podarilo len Mikovi Zibanejadovi a Rasmusovi Dahlinovi.
NHL - výsledky (piatok, 6. november):
Montreal Canadiens - Utah Mamooth 5:4 pp (2:2, 0:1, 2:1 - 1:0)
Góly: 16. Suzuki (Slafkovský, Dobson), 18. Xhekaj (Dach, Newbook), 42. Dach (Suzuki, Hutson), 55. Engström (Evans, Dobson), 61. Caufield (Hutson, Suzuki) - 2. Cooley (Schmidt, Trocheck), 10. Cooley (Schmaltz, Sergačev), 32. Cooley (Schmaltz, Keller), 48. Schmaltz (Cooley, Guenther).
Brankári: Dobeš - Cossa, strely na bránku: 35:20.
Tampa Bay Lightning - Chicago Blackhawks 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly: 5. Hedman (Cirelli, Hagel), 19. Michejev (Černák, Holmberg), 43. McDonagh (Guentzel, Point), 46. Michejev (Černák) - 60. Kancerov (Rinzel, Del Mastro).
Brankári: Vasilevskij - Söderblom, strely na bránku: 35:26.
New Jersey Devils - St. Louis Blues 5:4 pp (1:0, 3:1, 0:3 - 1:0)
Góly: 8. L. Hughes (Pesce, J. Hughes), 33. Mantha (J. Hughes, Bratt), 39. Boqvist (L. Hughes, Mantha), 39. Mantha (Rodrigues, Pesce), 62. Bratt (Hamilton) - 37. Thomas (McTavish, Broberg), 52. McTavish (Barron, Parayko), 55. Broberg (Neighbours, Jiříček), 55. Dvorský (McMichael).
Brankári: Hellebuyck - Binnington, strely na bránku: 36:32.
Detroit Red Wings - Vegas Golden Knights 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
Góly: 43. Johansson (Mazur, Dries) - 45. Bowman (Hertl, Olofsson), 59. Connelly (Eichel, Andersson).
Brankári: Tarasov - Hart, strely na bránku: 26:34.
New York Islanders - Carolina Hurricanes 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)
Góly: 34. Chaffee (Schaefer, Cizikas), 36. Schenn (Eklund, Kessel), 38. Eklund (Schenn, Heineman) - 1. Stankoven (Blake, Miller), 4. Kotkaniemi (Martinook, Chatfield), 27. Svečnikov (Aho, Carrier), 55. Carrier (Svečnikov, Aho), 60. Chatfield.
Brankári: Varlamov - Bussi, strely na bránku: 27:39.
New York Rangers - Philadelphia Flyers 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Góly: 5. Perreault (Miller, Pettersson), 54. Dorofejev (Zibanejad, Fox), 56. Kartye (Fox, Bjorkstrand) - 31. Benoit (Foerster), 33. Acciari (Barkley, Drysdale).
Brankári: Garand - Woll, strely na bránku: 28:25.
Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 2:6 (1:3, 1:2, 0:1)
Góly: 10. Brazeau (Lapierre, Korczak), 28. Robertson (Korczak, Lizotte) - 13. Zacha (Pastrňák, Peterka), 16. Kastelic (Brunet, Jeannot), 19. Lindholm, 35. Zacha (Peterka, Pastrňák), 37. Geekie (Lindholm), 49. Minten (Geekie).
Brankári: Šilovs - DiPietro, strely na bránku: 18:24.
Columbus Blue Jackets - Dallas Stars 2:1 pp a sn (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 57. Werenski (Johnson, Knies), rozh. náj.: Ničuškin - 47. Rantanen (Johnston).
Brankári: Talbot - DeSmith, strely na bránku: 30:28.
Winnipeg Jets - Vancouver Canucks 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Góly: 4. Iafallo (Fleury, Melcer), 5. Koepke (Barron), 15. Mercer (Perfetti, DeMelo), 27. Pionk (Connor, Vilardi), 32. Scheifele (Connor, Björck), 52. Ferraro (Scheifele, DeMelo) - 6. Ohgren (Rossi, Lekkerimäki), 56. Boeser (Quillan).
Brankári: Skinner - Meriläinen, strely na bránku: 29:26.
Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)
Góly: 20. Bouchard (McDavid, Nugent-Hopkins), 23. McDavid (Draisaitl, Ekholm), 57. Kapanen (Nugent-Hopkins, McDavid), 60. Draisaitl (McDavid, Bouchard) - 10. Gauthier (LaCombe, Carlsson), 24. Mintjukov (Sennecke, Helleson), 27. Mintjukov (Caulfield, Granlund), 40. Sennecke (Luneau, Mintjukov), 42. Sennecke (Carlsson, Gauthier).
Brankári: Tomkins - Brossoit, strely na bránku: 27:21.
Colorado Avalanche - Nashville Predators 2:3 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 10. Schwartz (Nečas, Nelson), 26. Kelly (O'Connor, Juulsen) - 5. Colton (O'Reilly), 15. Pinčuk (Schaefer), 63. Stamkos (Josi, O'Reilly)
Brankári: Blackwood - Annunen, strely na bránku: 32:25.
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