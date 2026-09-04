Cehlárik bodoval v prvom zápase za nový tím. Berlín a SaiPa odchádzali s vysokými prehrami

Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik asistovai pri jedinom góle tímu Växjo Lakers na ľade Adleru Mannheim v piatkovom zápase 1. kola.
Švédsky tím napokon podľahol 1:3.
Liga majstrov, 1. kolo
Herning Blue Fox - KooKoo Kouvola 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Góly: 27. Söderbom, 49. Bau Hansen - 28. Puhakka, 10. Sulku, 23. Davidsson, 42. Valkeejärvi, 44. Jaakola.
Frölunda HC - SaiPa Lappeenranta 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)
Góly: 6. Westergard, 12. Meijer, 13. Fagemo, 27. Lasu, 28. Nassen, 60. Peterson - 3. Siikanen.
Adler Mannheim - Växjö Lakers 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Góly: 22. Plachta, 23. Gilmour, 60. Greco - 26. Rasmussen (Cehlárik)
Servette Ženeva - Eisbären Berlín 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)
Góly: 3. Saarijärvi, 5. a 49. Granlund, 40. Manninen, 54. Vesey, 58. Rod - 19. Fontaine, 31. Ronning.
HC Davos - Storhamar Hockey 3:2 pp (2:2, 0:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 5. a 7. Zadina, 65. Asplund - 5. Cangelosi, 12. Gatenby.