Gólová žatva Slovákov v Česku. Libercu nepomohli dva góly Faška-Rudáša, Třinec padol

Slovenský hokejový útočník Martin Faško-Rudáš sa v drese Liberca dvakrát strelecky presadil v 16. kole českej extraligy, Liberec však prehral v Kladne 2:4.
Obranca Samuel Kňažko prispel gólom k triumfu Vítkovíc na ľade Litvínova 3:2. Domácim nepomohol presný zásah Matúša Sukeľa.
Skórovali aj Martin Marinčin s Liborom Hudáčkom, Třinec však prehral na ľade Plzne 2:4.
Česká hokejová extraliga - 16. kolo
Energie Karlove Vary – HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
Góly: 19. Tomek, 55. Beránek – 53. a 60. Tomášek, 14. Smejkal, 50. Stránský
Rytíři Kladno – Bílí Tygři Liberec 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Góly: 17. Pietroniro, 18. Kempný, 27. Marcel, 54. Přikryl - 4. a 7. Faško-Rudáš
HC Olomouc – Motor České Budějovice 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Góly: 8. Štohanzl, 10. Berglund, 24. Matýs, 33. Orsava
HC Verva Litvínov – HC Vítkovice Ridera 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)
Góly: 51. Kämpf, 54. Sukeľ – 2. Hladonik, 3. Kňažko, 17. Kalus
BK Mladá Boleslav – Sparta Praha 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly: 37. Gardoň (Gríger) - 21. a 54. Špaček, 4. Daníček, 52. Shore
HC Škoda Plzeň – HC Oceláři Třinec 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)
Góly: 42. Filip, 43. Lev, 52. Schleiss, 55. Jeřábek – 10. Marinčín, 35. Hudáček