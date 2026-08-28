Liptovský Mikuláš je príprave naďalej nezdolaný, uspela aj Spišská Nová Ves

Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš
Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš (Autor: Facebook/HK 32 Liptovský Mikuláš)
TASR|28. aug 2026 o 20:55
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Liptáci zvíťazili štvrtýkrát v rade.

Hokejisti Spišskej Novej Vsi zdolali v piatkovom prípravnom zápase poľský Krakov 3:1. V ďalšom dueli zvíťazil Liptovský Mikuláš nad Prešovom 4:2.

Tipsport liga - prípravné zápasy:

HK Spišská Nová Ves – Cracovia Krakov 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Góly: 4. Martin, 17. Matej Paločko, 31. Frankovič – 58. Valtola

HC Prešov – HK 32 Liptovský Mikuláš 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Góly: 20. Jeri-Leon (Smith), 36. Archibald (Jeri-Leon) – 19. Coe (Zubák), 41. Acolatse (Chovan), 46. Vojtech (Chovan, Acolatse), 50. Gorgendiere (Uhrík, Sukeľ)

Tipsport liga

Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš
Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš je príprave naďalej nezdolaný, uspela aj Spišská Nová Ves
dnes 20:55
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