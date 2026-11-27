Slovenskému hokejistovi Šimonovi Nemcovi nevyšiel návrat na ľad New Jersey Devils. Dvadsaťdvaročný obranca sa síce podieľal asistenciami na dvoch góloch do siete bývalého klubu, no jeho Calgary Flames nakoniec prehrali 3:5.
Nemec si však natiahol svoju bodovú šnúru už na šesť duelov, v ktorých nazbieral dokopy sedem bodov (2+5), čo je jeho rekord.
Slovenský obranca najprv v 17. minúte prihral po modrej k ľavému mantinelu na otvárací gól Joela Hanleyho a v 39. minúte sa podieľal aj na presnom zásahu Zacha Whiteclouda na 3:2, no domáci v treťom dejstve duelu otočili.
O ich triumfe rozhodol v 57. minúte Connor Brown a do prázdnej bránky ešte spečatil skóre Luke Hughes.
VIDEO: Prvá asistencia Šimona Nemca
Nemec si okrem dvoch asistencií pripísal do štatistík aj jeden plusový bod, na ľade strávil 17:53 minút.
V prebiehajúcom ročníku nazbieral v 27 stretnutiach 14 bodov (2+12). Výhru New Jersey režírovali štvorbodový (1+3) Jack Hughes a jeho brat Luke, ktorý strelil dva góly.
Toronto po deväťzápasovej sérii prehier vyhralo druhý duel za sebou, keď triumfovalo na ľade Bostonu Bruins 3:1.
Dvoma gólmi sa na tom podieľal Morgan Rielly. Domáci prišli o lídra Davida Pastrňáka, ktorý utrpel zranenie v dolnej časti tela.
NHL - výsledky (piatok, 27. november):
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Góly: 7. Mittelstadt (Lohrei, Peterka) - 17. Rielly (Stecher, Duhaime), 38. Rielly (Cowan, Sissons), 48. Sissons (McKenna)
Brankári: Swayman - Stolarz, strely na bránku: 28:18.
New Jersey Devils – Calgary Flames 5:3 (0:1, 2:2, 3:0)
Góly: 21. L. Hughes (Hamilton, J. Hughes), 22. Meier (J. Hughes), 48. J. Hughes (Gricjuk, Hamilton), 57. Brown (Meier, J. Hughes), 60. L. Hughes (Hischier) – 17. Hanley (Nemec, Šarangovič), 33. Coronato (Frost, Sunijev), 39. Whitecloud (Šarangovič, Nemec)
Nashville Predators - Utah Mammoth 5:6 pp a sn (2:2, 0:1, 3:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 1. Forsberg (Höglander, Wright), 17. Josi (Edström, Drury), 43. Kerfoot, 48. Colton (Wilsby), 52. Bourque (O'Reilly, Hague) - 19. Keller (Weegar, Trocheck), 20. Sergačov (Weegar, Keller), 39. Lee (Simašev, Sergačov), 47. Crouse (Cooley, Weegar), 57. Lee (Guenther), rozh. nájazd: Trocheck
Brankári: Saros - Vejmelka, strely na bránku: 21:35
Tabuľky NHL
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