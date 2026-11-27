Slovenský hokejista Dávid Gríger prispel v 23. kole českej extraligy dvoma gólmi i asistenciami k víťazstvu Mladej Boleslavi v Litvínove 5:0. Na druhý presný zásah mu prihral Pavol Skalický.
Miloš Kelemen sa podieľal asistenciou na triumfe majstrovských Pardubíc v Třinci 4:2. Pri prvom góle domácich asistoval Martin Marinčin.
Hradec Králové v bránke so Stanislavom Škorvánkom uspel na ľade Olomouca 3:1, asistenciu si v drese hostí pripísal Viliam Čacho.
Česká extraliga - 23. kolo
HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Góly: 19. Kovařčík (Marinčín), 60. Kubiesa - 6. Tourigny, 9. Nosek, 44. Sobotka (Kelemen), 58. Sobotka
HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Gól: 51. Petman
HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 2:1 pp a sn (1:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 18. Abdul, rozh. nájazd: Abdul - 31. Pospíšil
HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Góly: 7. Moravec (Gríger), 27. Gríger, 34. Fořt, 35. Hyka (Gríger), 57. Gríger (Skalický)
Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Góly: 20. a 45. Klíma, 59. Vigneault (Ojamäki, Audette) - 17. Bambula
HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly: 29. Plášek - 9. Nenonen, 51. Nenonen (Čacho), 59. Radil