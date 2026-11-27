Hokejisti Martina zvíťazili v piatkovom zápase 20. kola Tipos SHL na domácom ľade nad Levicami 4:0 a posunuli sa na druhú priečku tabuľky. Na vedúce Humenné strácajú už len jediný bod.
Martinčania predbehli Skalicu, ktorá zaváhala na ľade Žiaru nad Hronom, kde prehrala tesne 3:4 po samostatných nájazdoch.
Štvrtá Dubnica zdolala v prestrelke na domácom ľade Nové Zámky 7:6 po nájazdoch a dosiahla piaty triumf v sérii.
V domácom drese zaznamenal hetrik Radoslav Tybor. Na poslednom mieste je stále Považská Bystrica, ktorá prehrala na svojom ľade s predposlednými Topoľčanmi 1:2.
Tipos SHL - 20. kolo
Rytieri Martin - HK Levice 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
Góly: 31. Nauš (Barto, Vybiral), 45. Stránský (Chatrnúch, Záborský), 52. Fafrák (Rusina), 59. Fafrák (Jakubík, Barto)
HK Žiar nad Hronom - HK Skalica 4:3 pp a sn (0:1, 3:2, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 22. Lopušan (Hudec, Klíma), 24. Hudec (Pristach, Klíma), 25. Rajčan (Čajkovič, Višneuskij), rozh. nájazd: Lopušan - 15. Kalčík, 33. Obdržálek (Jurík, Berisha), 35. Obdržálek (Kubíček, Jakubík)
TSS Group Dubnica - HC Nové Zámky 7:6 pp a sn (4:1, 2:3, 0:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 2. Kluka (Reway, Mikula), 11. Tybor (Hovorka, Roman), 13. Suchý (Hovorka), 20. Tybor (Kluka, Roman), 27. Tybor (Švec, Hovorka), 30. Legalin (Voronin), rozh. nájazd: Legalin - 9. Tinling (Šišovský), 26. Lašák (Hajnik, Mészáros), 29. Korím (Hajnik, Mészáros), 29. Hajnik (Korím, Mészáros), 54. Ondrušek (Korím, Mészáros), 60. Knižka (Ondrušek, Lašák)
HK ’95 Považská Bystrica - HC Mušla Topoľčany 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly: 46. Rojko (Linet, Štefánik) - 16. Bodnár (Kohút, Matej), 40. Ožvald (Bečka, Benko)
HK Detva - HC TEBS Bratislava 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Góly: 12. Ďaloga (Chlepčok, Plančár) - 5. Lupták (Preisinger), 51. Mikulec (Dej, Lupták)