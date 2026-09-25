Dvorský sa prvýkrát predstavil v rámci prípravy NHL. Anaheim inkasoval desať gólov

Dalibor Dvorský.
Dalibor Dvorský. (Autor: Facebook / St. Louis Blues)
TASR|25. sep 2026 o 07:56
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V akcii bol aj obranca Erik Černák.

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský odohral svoj prvý prípravný zápas za St. Louis pred nadchádzajúcou sezónou. Jeho tím vyhral nad Chicagom 1:0.

V akcii bol aj obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay prehrala s Floridou 3:5.

Dvorský odohral 17 minúť a 27 sekúnd v pozícii centra tretieho útoku s Jakeom Neighboursom a Dillonom Dubem. Slovák si pripísal dve strely na bránku a jeden hit.

Černák bol v obrannej dvojici s Ryanom McDonaghom a na ľade strávil 15 minúť a sedem sekúnd. Duel ukončil s plusovým bodom a jednou strelou na bránku.

Poriadne si zastrieľali hokejisti San Jose, ktorí zdolali Anaheim 10:0. Hetrikom a jednou asistenciou sa blysol druhý hráč júnového draftu Ivar Stenberg. Štyri body (1+3) si pripísal tiež ďalší mladík v drese Sharks Michael Misa.

NHL - výsledky prípravy:

Philadelphia - Boston 2:0

Detroit - Buffalo 3:2 pp

Tampa Bay - Florida 3:5

Carolina - Nashville 6:5

NY Rangers - New Jersey 4:3 pp a sn

Columbus - Pittsburgh 4:0

St. Louis - Chicago 1:0

Vancouver - Edmonton 1:2

Seattle - Calgary 4:3 pp a sn

San Jose - Anaheim 10:0

Vegas - Utah 5:4 pp

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