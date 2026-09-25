Dvorský sa prvýkrát predstavil v rámci prípravy NHL. Anaheim inkasoval desať gólov

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský odohral svoj prvý prípravný zápas za St. Louis pred nadchádzajúcou sezónou. Jeho tím vyhral nad Chicagom 1:0.
V akcii bol aj obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay prehrala s Floridou 3:5.
Dvorský odohral 17 minúť a 27 sekúnd v pozícii centra tretieho útoku s Jakeom Neighboursom a Dillonom Dubem. Slovák si pripísal dve strely na bránku a jeden hit.
Černák bol v obrannej dvojici s Ryanom McDonaghom a na ľade strávil 15 minúť a sedem sekúnd. Duel ukončil s plusovým bodom a jednou strelou na bránku.
Poriadne si zastrieľali hokejisti San Jose, ktorí zdolali Anaheim 10:0. Hetrikom a jednou asistenciou sa blysol druhý hráč júnového draftu Ivar Stenberg. Štyri body (1+3) si pripísal tiež ďalší mladík v drese Sharks Michael Misa.
NHL - výsledky prípravy: