Skalica prvýkrát v sezóne nebodovala. Dubnica aj Detva zvládli desaťgólové prestrelky

Hokejisti Skalice po dobrom vstupe do novej sezóny Tipos SHL prehrali druhý duel za sebou.
V piatkovom stretnutí 4. kola neuspeli v Žiari nad Hronom 1:5. Na konte tak majú naďalej 9 bodov a už sa na nich dotiahli hráči Martina, Dubnice a práve Žiaru nad Hronom.
Súťaž vedie s 11 bodmi Humenné, ktoré ma navyše zápas k dobru.
Tipos SHL - 4. kolo
Rytieri Martin - HK Levice 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Góly: 30. Nauš (Barto, Belluš), 33. Fujerík (Vybiral), 45. Paulíny (Viedenský, Myšiak), 60. Barto – 6. Král (Ďuriš, Ligas)
Hlasy po zápase
Tomáš Pokrivčák, asistent trénera Rytieri Martin: „Od začiatku zápasu sme dobre korčuľovali. Vytvorili sme si šance, ktoré sme však nepremieňali a súper využil hneď prvé prečíslenie. Vrátili sme sa do hry, podržal nás brankár a tvrdou prácou sa nám podarilo uhrať domáce tri body."
Marcel Ozimák, hlavný tréner HK Levice: „Ja si myslím, že divákom sa zápas musel páčiť. Zrejme sa lámal vtedy, keď brankár Bernát zabránil zázračným zákrokom nášmu gólu. V športe to tak niekedy býva, potrebujete šťastie a my sme ho dnes nemali. Priklonilo sa k domácim a myslím si, že zaslúžene vyhrali. O jeden krok boli lepší, ale klobúk dolu pred našimi chalanmi, ktorí sa nevzdali a bojovali až do konca."
TSS Group Dubnica - HC Nové Zámky 7:3 (3:2, 3:0, 1:1)
Góly: 2. Reway (Hovorka, Pangelov), 10. Plochotnik (Bezúch), 13. Bezúch (Plochotnik, Legalin), 23. Reway (Ďurina, Tybor), 28. Nahálka (Beňačka, Bezúch), 40. Tybor (Bečár), 47. Beňačka (Gergel, Bezúch) – 5. Ondrušek (Šišovský), 13. Belchamber (Tinling), 48. Tinling (Kodhaj, Knižka)
Hlasy po zápase
Roman Stantien, hlavný tréner TSS Group Dubnica: "Očakávali sme náročný zápas, súper nás aktívne napádal a dostával nás pod tlak. Aj keď sme na to boli pripravení, dokázali si vypracovať viacero šancí. Oproti minulým duelom nám však nechýbali nasadenie a bojovnosť. Chlapci si zodpovedne plnili svoje úlohy, v útočnom pásme sme boli veľmi silní na puku a dokázali sme to zužitkovať aj gólovo. Bol to naozaj ťažký zápas, no najdôležitejšie sú pre nás tri body a víťazstvo."
Juraj Štefanka, hlavný tréner HC Nové Zámky: "Súper to na nás hneď spustil a prvú tretinu odohral parádne. Myslím si, že sme mu vôbec nestíhali. Aj keď sme si povedali nejaké veci, nezvládli sme to. Boli lepší v súbojoch pri mantineli, korčuliarsky, strieľali a dávali góly. V podstate sme sa s tým trápili celý zápas. A hoci sme aj my mali nejaké šance a mohli sme to troška zdramatizovať, bohužiaľ, sa nám to nepodarilo."
HK ‘95 Považská Bystrica - HC MUŠLA Topoľčany 3:6 (0:0, 1:6, 2:0)
Góly: 24. Kubala (Čurlej), 42. Belic (Nikmon), 60. Melcher (Belic, Ligas) – 22. Danielčák (Hruška, Barcík), 26. Štrbáň (Danielčák, Hruška), 28. Páleník (Benko, Matej), 29. Danielčák (Barcík), 33. Hurtaj (Ružek, Piačka), 40. Danielčák (Barcík, Šuranyi)
HK Detva - HC crypto4me TEBS Bratislava 7:3 (2:1, 3:1, 2:1)
Góly: 11. Meszároš, 19. Sokoli (Ragan, Škultéty), 29. Kubáš (Dobiš, Žíroš), 30. Babeliak (Ďaloga, Bais), 40. Šechný (Hraško, Sokoli), 52. Gabor (Hraško, Sedliačik), 58. Sedliačik (Sládok, Babeliak) – 4. Preisinger (Petráš, Beták), 29. Beták (Lušňák, Novajovský), 54. Dej (Lupták)
HC 19 Humenné - HK Gladiators Trnava 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: 1. Železkov (Novota, Cibák), 24. Šachvorostov (Lomako, Železkov), 42. Štetka (Železkov, Lomako)
Hlasy po zápase
Andrej Parfionov, hlavný tréner HC 19 Humenné: "Bol to ťažký zápas, súper ukázal bojovný výkon. Stále máme na čom pracovať, opäť nám pomohli góly v presilovkách. Máme tri body, víťazstvo nás teší."
Róbert Kaláber, hlavný tréner HK Gladiators Trnava: "Pripravovali sme sa na to, že domáci budú aktívni, ale hneď v prvej minúte sme inkasovali. Od toho sa všetko odvíjalo. Zemplínčania boli vo všetkých činnostiach lepší, náš brankár nám však dával stále šancu niečo so zápasom spraviť. Po druhej tretine stav 0:2 nebol beznádejný, žiaľ, nevyužili sme ani druhé trestné strieľanie. Keď nestrelíme gól, nemôžeme pomýšľať ani na zisk bodu."
HK Žiar nad Hronom - HK Skalica 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)
Góly: 37. Lopušan (Brumerčík, Rajčan), 37. Urbánek (Pristach, Fekiač), 45. Urbánek (Fekiač, Petrík), 46. Zubák (Rajčan, Brumerčík), 52. Urbánek (Klíma, Glazkov) – 4. Beriša (Búlik, Špaček)
Hlasy po zápase
Jerguš Bača, hlavný tréner HK Žiar nad Hronom: "Nevstúpili sme do zápasu veľmi dobre, mali sme slabší pohyb. Skalica hrala veľmi dobre a nakoniec aj dala rýchly gól. To nás trošku pribrzdilo, ale myslím si, že od druhej tretiny sme sa nakopli trochu šťastným gólom. Napokon sme zvládli zápas proti ťažkému súperovi, ktorý hral výborne."
Juraj Jurík, hlavný tréner HK Skalica: "Prvú tretinu sme odohrali celkom solídne, dali sme aj gól a domácich sme držali na dištanc. Akurát v druhej z tých šancí, čo sme mali, sme neboli schopní dať druhý gól, čím by sme si určite pomohli. Potom nás trochu nalomili dva nešťastné góly pred koncom a v tretej, keď sme chceli ešte vstúpiť do zápasu a bol ešte otvorený, tak sme v piatej minúte urobili malú chybu a súper nás potrestal a odskočil nám na 3:1. Následne narástli domácim krídla a už sa to ťažko doháňalo."