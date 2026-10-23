VIDEO: Pospíšil zbúral súpera, no rozhodca ho vylúčil. Calgary sa odrazilo z dna

Hokejisti Calgary Flames zvíťazili v zámorskej NHL druhýkrát za sebou, keď v noci na piatok zdolali Minnesotu Wild 2:1.
Slovenskí reprezentanti Šimon Nemec ani Martin Pospíšil v drese „plameňov“ nebodovali.
Dalibor Dvorský si pripísal jeden mínusový bod, avšak jeho St. Louis Blues vyhralo nad Vegas Golden Knights 6:2.
Zhodnú bilanciu dva góly a tri asistencie si pripísali Connor McDavid a Leon Draisaitl.
Najproduktívnejšia dvojica tohto ročníka prispela k triumfu Edmontonu nad Carolinou 6:5 pp a sn.
Calgary podržali presilovky a spoľahlivý brankár
Calgary rozhodlo o svojom víťazstve v prvom dejstve dvoma gólmi v presilových hrách. Ako prvý skóroval ruský útočník Ajdar Suniev v 11. minúte, ku ktorému sa v 15. pridal Joel Farabee.
Flames uspeli najmä vďaka brankárovi Devinovi Cooleymu, ktorý predviedol 36 úspešných zákrokov. Za chrbát pustil len strelu Mikea McCarrona v 45. minúte, avšak kanadský klub si druhý plný bodový zisk za sebou postrážil.
Nemec bol s minutážou 21:36 druhý najvyťažovanejší hráč svojho tímu a na konte mal dve strely na bránku a jednu mínusku. Pospíšil rozdal spolu s najvyťažovanejším spoluhráčom Kevinom Bahlom najviac hitov (4).
Pospíšil predviedol pätnásť minút pred koncom zápasu tvrdý bodyček na obrancu Wild Daemona Hunta. Rozhodcovia ale jeho zákrok posúdili ako nedovolené bránenie a udelili mu dvojminútový trest.
VIDEO: Tvrdý hit Pospíšila
St. Louis takisto ťažili z dvojgólovej prvej tretiny. Presadili sa v nej Pavel Bučnevič v početnej výhode a obranca Justin Barron, ktorý mal okrem presného zásahu na konte aj tri asistencie.
„Zlatí rytieri“ držali krok do 49. minúty, kedy Blues odskočili na 4:2 zásluhou Jimmyho Snuggeruda. Triumf domácich poistil dvoma gólmi Dylan Holloway. Dvorský strávil na ľade 15:05 min a do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod.
McDavid a Draisaitl boli nezastaviteľní
McDavid a Draisaitl opäť čarovali v drese Oilers a prispeli k ich deviatemu víťazstvu za uplynulých 10 stretnutí. „Olejári“ pritom prehrávali po druhej časti 2:4, no gólový obrat naštartoval v čase 40:26 kapitán McDavid po asistencii Draisaitla.
O dve a pol minúty neskôr vyrovnal nemecký útočník na 4:4 v presilovej hre a bol to jeho štvrtý bod v stretnutí. Piaty pridal po tom, čo v 59. minúte poslal duel do predĺženia takisto päťbodový McDavid.
VIDEO: Záver zápasu Edmonton - Carolina
Duel dospel až do nájazdov, v ktorých najskôr McDavid ani Draisaitl neskórovali a rozhodnúť musel až ich spoluhráč Ryan Nugent-Hopkins.
Kanadský fenomén McDavid predĺžil bodovú sériu od začiatku ročníka na 11 duelov a s 31 bodmi je neohrozene s bilanciou 8+23 na čele produktivity súťaže.
Draisaitl ako druhý hráč v novom ročníku dosiahol na métu 10 gólov po ruskom útočníkovi Kirillovi Kaprizovovi z Minnesoty.
Draisaitlovi patrí v produktivite 2. miesto s 21 bodmi (10+11). Za touto dvojicou je ich klubový spoluhráč obranca Evan Bouchard (19 b).
Jednoznačný triumf 6:0 zaznamenali hráči Bostonu nad Nashvillom. Bruins potiahol dvoma gólmi a dvoma asistenciami český útočník David Pastrňák.
Štyri body za asistencie mal na konte obranca Charlie McAvoy.
„Medvede“ skórovali dvakrát v každej tretine a premiérové čisté konto v NHL vychytal s 28 zákrokmi brankár Michael DiPietro.
NHL - výsledky (piatok, 23. október):
Ottawa - San Jose 2:6
New Jersey - Anaheim 4:1
Pittsburgh - Florida 4:0
Boston - Nashville 6:0
Toronto - NY Rangers 5:4
NY Islanders - Los Angeles 2:3 pp
St. Louis - Vegas 6:2
Dallas - Winnipeg 3:2 pp
Calgary - Minnesota 2:1
Edmonton - Carolina 6:5 pp a sn
Vancouver - Detroit 2:5
Seattle - Utah 5:3
Tabuľky NHL
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