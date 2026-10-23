Humenné prvýkrát v sezóne nebodovalo, v Považskej Bystrici nepadol ani jeden gól

Hokejisti HK Detva zvíťazili nad HC 19 Humenné 3:2 v piatkovom zápase 12. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy.
Pre hostí to bol prvý zápas v sezóne, v ktorom nebodovali. Naďalej však zostali na čele tabuľky so štvorbodovým náskokom na Skalicu a Martin.
Hokejisti Dubnice nevyužili príležitosť dostať sa na 3. miesto pred Martin. V priamom súboji s „rytiermi“ ťahali za kratší koniec, keď na domácom ľade prehrali 1:3. Martinčania naďalej figurujú na priebežnom 3. mieste o skóre za Skalicou.
Skaličania si pripísali štvrté víťazstvo po sebe, keď na ľade Trnavy zvíťazili 3:2.
V zápase medzi Považskou Bystricou a Žiarom nad Hronom nepadol gól v riadnom hracom čase ani v predĺžení.
O dvoch bodoch pre domácich rozhodol v samostatných nájazdoch útočník Martin Pobežal.
Tipos SHL - 11. kolo:
HK Gladiators Trnava - HK Skalica 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Góly: 26. Holovič (Kupka, Stupka), 28. Holovič (Stupka, Dosek) – 6. Berisha (Jurík, Jakubík), 27. Berisha (Jakubík, Obdržálek), 43. Berisha. Rozhodcovia: Synek, Fridrich - Kočkár, Mižík, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 435 divákov.
Trnava: Hollý – Scheuer, Dosek, Volkov, Sabo, Haborák, Dedík – Stupka, Holovič, Jurák – Hudec, Surový, Kupka – Kluka, Mamonov, Suľovský – Michajlov, Achberger, Klapica
Skalica: Valluš – Špaček, Kubíček, Filip, Urban, Škápik, Janík – Obdržálek, Jakubík, Berisha – Kalousek, Ferenyi, Zálešák – Jedliček, Jurík, Kuba – Kotvan, Búlik, Kalčík
HK Levice - HC crypto4me TEBS Bratislava 2:5 (0:3, 0:0, 2:2)
Góly: 50. Telcv (Slovák, P. Svitana), 58. Králik (Ozimák) – 11. Bíly (Lušňák, Jasenec), 14. Petras (Štajnoch, Mikulec), 20. Lupták (Preisinger, Král), 44. S. Petráš, 50. Bíly (Preisinger, Lupták). Rozhodcovia: Korba, Kalina - Moravčík, Tvrdoň, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
Levice: Lietava – Voronin, Pánik, Jasečko, P. Svitana, Socha, Bajza, Lezzani, Ridzoň – Sobotka, Slovák, Ďuriš – Teltsov, R. Svitana, Králik – Rácz, Král, Ozimák – Rubin, Uram, Kováč
Bratislava: Andrisík – Štajnoch, Petras, Král, Luža, Bajza, Bíly – Beták, S. Petráš, Lušňák – Preisinger, Dej, Lupták – Pilát, R. Petráš, Jasenec – Habda, Ürge, Trebula
HC MUŠLA Topoľčany - HC Nové Zámky 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Góly: 15. Hruška (Bajzík, Habermann), 26. Ožvald (Bečka, Benko) – 17. Hajnik (Ondrušek), 27. Tinling (Belchamber, Dowhaniuk), 30. Belchamber (Melicher, Tinling), 60. Kodhaj (Mészáros) (tr. str.). Rozhodcovia: Adamec, Valo - Hanko, Ščurka, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 629 divákov.
Topoľčany: Mirt – Ejem, Babrusev, Bystričan, Kuboš, Hruška, Benko, Kremnický, Hrenák – Barcík, Bodnár, Danielčák – Ružek, Hurtaj, Piačka – Ožvald, Bečka, Matej – Géci, Habermann, Bajzík
Nové Zámky: Marinov – Dowhaniuk, Knižka, Korím, Mészáros, Melicher, Brejčák, Varga, Milata – Kodhaj, Tinling, Belchamber – Hajnik, Ondrušek, Pončák – Michálik, Barilla, Stas – Czuczor, Šutý, Mráz
HK Detva - HC 19 Humenné 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Góly: 2. Čunderlík (Plančár, Sokoli), 34. Chlepčok (Kubáš), 38. Sokoli (Plančár, Sládok) – 11. Lačný (Vrábeľ, Kurovski), 39. Lomako (Šachvorostov, Železkov). Rozhodcovia: Magušin, Bogdaň - Janiga, Fekete, vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 299 divákov.
Detva: Trenčan – Sládok, Zorvan, Hraško, Škultéty, Pozsár, Bais, Žíroš – Plančár, Sedliačik, Chlepčok – Ragan, Kylnar, Sokoli – Dobiš, Gašo, Paučík – Čunderlík, Kubáš
Humenné: Borák – Cibák, Pulščák, M. Novota, Vaverčák, Jacko, Pavúk, Maliňák – Štetka, Toma, Lomako – Lačný, Vrábeľ, Kurovski – Šachvorostov, Železkov, Gonda – Stašiniak, Vaňo, A. Novota
HK '95 Považská Bystrica - HK Žiar nad Hronom 1:0 pp a sn (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0)
Gól: rozh. sn Pobežal. Rozhodcovia: Hlinka, Valach - Haringa, Drblík, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 304 divákov.
Považská Bystrica: Kaľavský – L. Ďurkech, Omelka, Pišoja, J. Ďurkech, A. Zlocha, Sluka, Nikmon – Kubala, Linet, Rehák – Antonov, Ligas, Melcher – Seiler, Štefánik, Galimov – Synák, Pobežal, Belic
Žiar nad Hronom: Petrík – Pristach, Glazkov, Gallo, Krajči, Baláži, Čulík, Hudec – Kukos, Fekiač, Urbánek – Lopušan, Klíma, Višneuski – Magdolen, Brumerčík, Podkonický – Eriksson, Žiak, Halama
TSS Group Dubnica - Rytieri Martin 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Góly: 16. Tybor (Jakúbek, S. Nahálka) – 26. Chatrnúch (Fafrák, Barto), 28. Vybiral (Fujerík, Vaňo), 60. Babka (Vybiral, Barto). Rozhodcovia: Opalek, Jurčiak - Rehák, Ševčík, vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 611 divákov.
Dubnica: Kukučka – Hovorka, S. Nahálka, Pangelov-Juldašev, J. Nahálka, Bečár, Roman, Suchý, Ďurina – Tybor, Švec, Jakúbek – Maruna, Plochotnik, Legalin – Gergel, Beňačka, Bezúch – Mikula, Ďuriš, Szabo
Martin: Bernát – Rusina, Jakubík, Chatrnúch, Lavička, Pacalaj, Myšiak, Burov – Križan, Viedenský, Záborský – Vaňo, Fujerík, Vybiral – Paulíny, Barto, Fafrák – Thomka, Babka, Nauš