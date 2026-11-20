Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa strelecky presadil druhý zápas za sebou. Jeho Calgary však v noci zo štvrtka na piatok podľahlo Minnesote 1:4.
- ONLINE: Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)
- ONLINE: Calgary Flames - Minnesota Wild dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)
Nemec zaznamenal jediný gól domácich v 16. minúte, keď znížil na 1:2. Po tom, čo sa mu v obrannom pásme zlomila hokejka, si od kustóda prevzal novú a okamžite sa zapojil do útočnej akcie.
Po prihrávke Morgana Frosta skóroval strelou z pravého kruhu. Druhú asistenciu si pripísal Adam Klapka.
Pre slovenského obrancu to bol druhý gól v sezóne, pričom prvý strelil iba o dva dni skôr proti San Jose.
Nemec odohral 21 minút a 36 sekúnd, zaznamenal tri strely na bránku a tri zblokované pokusy súpera.
VIDEO: Druhý gól Nemca v sezóne
V drese Calgary nastúpil aj Martin Pospíšil, ktorý sa postaral o viacero vyhrotených momentov.
Už v úvode stretnutia sa dostal do šarvátky s Michaelom McCarronom, za ktorú obaja dostali dvojminútové tresty za hrubosť.
V závere prvej tretiny si slovenský útočník odpykával ďalší menší trest za nedovolené bránenie.
Pri návrate na ľad ho už čakal Ryan Hartman, s ktorým sa pustil do bitky. Obaja dostali päťminútové tresty.
VIDEO: Bitka Pospíšila a Hartmanna
Pospíšil tak celkovo nazbieral deväť trestných minút. Odohral 11 minút a 25 sekúnd, rozdal päť bodyčekov a do kanadského bodovania sa nezapísal.
Minnesota zvíťazila piatykrát za sebou a natiahla svoju bodovú sériu na 13 stretnutí.
Slafkovský vyrovnal rekord
Z víťazstva sa tešil Juraj Slafkovský, ktorého Montreal uspel na ľade Caroliny 2:1 po predĺžení.
O oba góly hostí sa postaral obranca Lane Hutson. Najskôr v 55. minúte vyrovnal na 1:1 a následne rozhodol po 38 sekundách predĺženia. Český brankár Jakub Dobeš prispel k víťazstvu 26 zákrokmi.
Slafkovský nastúpil opäť ako útočník druhej formácie s Alexom Newhookom a Jakeom Evansom.
Odohral 18 minút a 56 sekúnd, no do kanadského bodovania sa nezapísal. Sériu bez gólu predĺžil už na 14 zápasov.
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
23
2
12
14
+1
2.
Martin Pospíšil
Calgary
23
4
6
10
-3
3.
Šimon Nemec
Calgary
23
2
7
9
-12
4.
Erik Černák
Tampa Bay
19
0
8
8
+12
5.
Dalibor Dvorský
St. Louis
22
5
2
7
+2
6.
Martin Fehérváry
Washington
20
0
4
4
-4
7.
Martin Chromiak
Los Angeles
2
0
0
0
0
8.
Samuel Honzek
Calgary
4
0
0
0
-4
Na bránku Hurricanes vyslal tri strely a až šesťkrát zblokoval strelu, čo je vyrovnanie jeho osobného maxima v NHL.
Černák asistoval, jubiuleum pre Fehérváryho
Asistenciu si pripísal Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala Edmonton 3:1.
Slovenský obranca sa podieľal na víťaznom góle Iľju Michejeva v 51. minúte. Černák vystrelil na bránku, Devon Levi jeho pokus vyrazil a Michejev dopravil puk do siete.
Černák odohral 22 minút a dve sekundy a zaznamenal dve strely na bránku.
Tampa zároveň ukončila 23-zápasovú bodovú sériu Connora McDavida od začiatku sezóny.
Z víťazstva sa tešil aj Dalibor Dvorský. Jeho St. Louis Blues uspelo na ľade Pittsburghu Penguins 5:2.
Slovenský útočník odohral 12 minút a 41 sekúnd, zaznamenal jednu strelu na bránku a tri bodyčeky.
Martin Fehérváry nastúpil na svoj jubilejný 400. zápas v NHL, no Washington Capitals podľahol Buffalu Sabres 3:6.
Slovenský obranca odohral 18 minút a 30 sekúnd, rozdal tri bodyčeky a nebodoval.
NHL - výsledky (piatok, 20. november):
Calgary Flames - Minnesota Wild 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Góly: 16. Nemec (Frost, Klapka) - 1. Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov), 9. Hughes (Eriksson Ek, Spurgeon), 23. Kaprizov (Boldy, Hughes), 60. Boldy (Kaprizov).
Brankári: Wolf - Wallstedt, strely na bránku: 23:22.
Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens 1:2 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 54. Ehlers (Stankoven, Nikišin) - 56. Hutson (Suzuki, Caufield), 61. Hutson (Suzuki, Danault).
Brankári: Kočetkov - Dobeš, strely na bránku: 27:24.
Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Góly: 34. Carlson (Guentzel, Point), 51. Michejev (Černák), 55. Kučerov - 59. Dach (Muchamadullin, Podkolzin).
Brankári: Vasilevskij - Levi, strely na bránku: 19:24.
Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Góly: 8. Rakell (van Riemsdyk, Letang), 56. Rakell (Crosby, Malkin) - 25. Barron, 30. Holloway (McMichael, Bučnevič), 38. Snuggerud (Thomas, Neighbours), 48. Snuggerud (Thomas, Neighbours), 58. Holloway (Thomas, Fowler).
Brankári: Šilovs - Hofer, strely na bránku: 33:33.
Washington Capitals - Buffalo Sabres 3:6 (1:4, 0:1, 2:1)
Góly: 11. Tuch, 49. Leonard (Tuch, I. Protas), 50. Jenner (Ovečkin, A. Protas) - 6. Quinn (Östlund, Dahlin), 10. Dahlin, 11. Malenstyn (Carrick, Kozak), 16. Benson (Krebs, Power), 40. Thompson (Quinn, Doan), 60. Quinn (Power).
Brankári: Thompson (11. Lindgren) - Luukkonen, strely na bránku: 37:18.
Toronto Maple Leafs - Los Angeles Kings 3:4 pp a sn (2:0, 1:3, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 14. Matthews (Nylander, Raddysh), 19. Tavares (Matthews, Roslovic), 23. Joshua (Nylander) – 23. Turcotte (Armia, Dumoulin), 31. Laferriere (Kempe, Gustafsson), 35. Haula (Anderson, Edmundson), rozh. náj. Kempe.
Brankári: Stolarz - Kuemper, strely na bránku: 27:28.
Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 5:6 pp (1:1, 2:1, 2:3 - 0:1)
Góly: 2. Giroux (Sanderson, Zub), 24. Cozens (Stützle, Zetterlund), 34. Batherson (Stützle, Halliday), 41. Tomasino (Batherson), 46. Cozens (Greig) - 4. Tippett (Konecny, Foerster), 39. York (Drysdale, Konecny), 47. York (Cates, Couturier), 47. Foerster (Konecny), 58. Drysdale (Foerster, Dvorak), 61. Konecny (Drysdale, Woll).
Brankári: Ersson - Woll, strely na bránku: 26:19.
Winnipeg Jets - New York Islanders 4:3 pp (2:2, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 4. Barron (Samberg, Lowry), 18. Connor (Vilardi, Scheifele), 33. Perfetti (Vilardi, Scheifele), 62. Morrissey (Scheifele, Connor) - 3. Duclair (Cizikas, DeAngelo), 9. Heineman, 21. Palmieri (Holmström).
Brankári: Daws - Varlamov, strely na bránku: 22:25.
Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Góly: 32. Nazar (Rinzel, Kane), 44. Smith (Rinzel) - 2. Werenski (Knies, Johnson), 16. Johnson (Werenski, Severson), 34. Knies (Coyle, Fantilli), 60. Fantilli (Knies, Ničuškin).
Brankári: Knight - Talbot, strely na bránku: 25:33.
Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Góly: 21. Roy (Kadri, Landeskog), 24. Nelson (Hughes, Toews), 31. Nelson (Nečas), 51. Toews (Nelson, Nečas).
Brankári: Wedgewood - Dostál, strely na bránku: 27:25.
Seattle Kraken - Vancouver Canucks 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Góly: 8. Catton (Montour, Wood), 28. Beniers (Montour, Samoskevich), 29. Catton, 51. Eberle (Beniers, Dunn), 60. Catton (Gaudreau) - 12. DeBrusk (Boeser, Hronek).
Brankári: Grubauer - Meriläinen, strely na bránku: 43:23.
Vegas Golden Knights - Dallas Stars 3:4 pp a sn (0:2, 2:0, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 28. Olofsson (Stone, Eichel), 31. Karlsson (Bowman, Connelly), 46. Lauzon (Hertl) - 4. Heiskanen (Rantanen, Robertson), 15. Johnston (Robertson, Lundkvist), 57. Harley, rozh. náj. Seguin.
Brankári: Hill - Oettinger, strely na bránku: 30:22.
Tabuľky NHL
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