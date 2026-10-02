Čajkovič rozhodol proti Brnu v nájazdoch. Faško-Rudáš bol strojcom výhry Liberca

Martin Faško-Rudáš.
Martin Faško-Rudáš. (Autor: hcbilitygri.cz)
TASR|2. okt 2026 o 20:55
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Třinec ostal aj po siedmom kole bez straty bodu.

Slovenský hokejový útočník Miloš Kelemen skóroval pri výhre Dynama Pardubice nad Plzňou 4:2.

Dvadsaťsedemročný krídelník vyrovnal v šlágri 7. kola českej extraligy na 1:1 v polovici zápasu.

Jeho spoluhráči následne využili dve presilové hry, poistili si tri body gólom do prázdnej bránky a šiestym triumfom v sezóne si upevnili druhé miesto v tabuľke.

Na jej čele je Třinec, ktorý zdolal Litvínov 3:2 a naďalej je v novej sezóne bez prehry. K siedmemu triumfu v prebiehajúcom ročníku prispel aj slovenský útočník Miloš Roman, ktorý asistoval pri zásahu Daniela Kurovského v závere prvej tretiny.

Darilo sa aj slovenskému brankárovi Stanislavovi Škorvánkovi. Ten si v drese Hradca Králové pripísal na ľade Kladna 26 zákrokov a dva body za víťazstvo 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

V nich zlikvidoval 30-ročný gólman všetky pokusy domácich, za hostí sa presadil iba Lukáš Radil. Rovnako spokojný mohol byť aj Eugen Rabčan v drese Komety Brno.

Dvadsaťpäťročný Slovák zlikvidoval proti Mladej Boleslavi 26 streleckých pokusov a podržal svoje mužstvo aj v samostatných nájazdoch. V nich rozhodol o dvoch bodoch pre Kometu jeho krajan Maxim Čajkovič.

Výhru Liberca nad Olomoucom odštartoval slovenský tandem. Na úvodný gól Serváca Petrovského v 25. minúte prihral Martin Faško-Rudáš.

Dvadsaťšesťročný útočník si následne pripísal aj druhú asistenciu pri góle Tomáša Filippiho na konečných 2:0.

Štvrté víťazstvo v sezóne si pripísali Karlovy Vary, ktoré zastavili rozbehnuté Vítkovice 3:0. Tím z Ostravy nenadviazal na výhru z uplynulých dvoch kôl a premiérovo v sezóne ani raz neskóroval.

Česká extraliga - 7. kolo

Oceláři Třinec – Verva Litvínov 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Góly: 6. a 38. Kovařčík, 20. Kurovský (ROMAN) - 20. Beran, 60. Maštalířský

Vítkovice Ridera – Energie Karlovy Vary 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Góly: 2. Mamčics, 26. a 36. Egle

Rytíři Kladno – Mountfield Hradec Králové 3:4 sn (2:2, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 11. Klíma, 20. Procházka, 37. Přikryl - 7. Jergl (ČACHO), 14. Miškář, 54. Vukojevič, rozh. nájazd: Radil

/S. Škorvánek (Hradec) mal 26 zákrokov/

Dynamo Pardubice – Škoda Plzeň 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Góly: 31. KELEMEN, 34. Stránský, 38. a 58. Červenka - 25. Měchura, 42. Simon

Bílí Tygři Liberec – Olomouc 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Góly: 25. PETROVSKÝ (FAŠKO-RUDÁŠ), 32. Filippi (FAŠKO-RUDÁŠ)

Kometa Brno – Mladá Boleslav 3:2 pp a sn (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 32. Zbořil, 51. Zohorna, rozh. nájazd: ČAJKOVIČ - 24. Hradec, 34. Gardoň

/E. Rabčan (Brno) mal 26 zákrokov/

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Martin Faško-Rudáš.
    Martin Faško-Rudáš.
    Čajkovič rozhodol proti Brnu v nájazdoch. Faško-Rudáš bol strojcom výhry Liberca
    dnes 20:55
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