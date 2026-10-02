Skvelé prestrelky v SHL. Skalica inkasovala osem gólov, Považania zdolali Zámky

Hokejisti Považskej Bystrice nebodovali ani v 6. kole nového ročníka Tipos SHL. Na ľade HC Nové Zámky prehrali 3:5.
Považanom nepomohla ani trénerská výmena. Na čele tabuľky sú Humenné, ktoré uspeli na ľade HC crypto4me TEBS Bratislava 3:2
Tipos SHL - 5. kolo
HK Skalica - Rytieri Martin 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)
Góly: 20. Kalousek (Ferenyi, Zálešák), 34. Jakubík (Kotvan, Filip), 45. Beriša (Obdržálek, Filip), 54. Kotvan (Ferenyi, Kuba) - 3. Vybiral (Chatrnúch, Rusina), 7. Fafrák (Jakubík, Paulíny), 14. Paulíny (Barto), 18. Vybiral (Viedenský, Vaňo), 32. Chatrnúch (Burzík, Rusina), 39. Paulíny (Burzík, Fafrák), 41. Paulíny (Fafrák, Barto), 57. Nauš
Hlasy po zápase
Juraj Jurík st., hlavný tréner HK Skalica: "Bohužiaľ, dnes sme mali zlý vstup do zápasu. Zo začiatku to bolo veľmi slabé. V prvej tretine sa zápas naklonil na stranu súpera. Potom, aj keď sme sa trochu zlepšili, tak Martin bol o krok pred nami. Dnes sme urobili veľa individuálnych chýb, nebol to náš deň."
Pavol Mihálik, hlavný tréner Rytieri Martin: "Výborná reakcia od celého mužstva po stredajšej prehre, dnes sme boli silní na puku a tlačili sme sa do brány. Pomohli nám presilovky. Využili sme šance. Aj keď sme dostali gól, zostali sme pokojní a pokračovali sme v tom, čo sme si povedali. Tretiu tretinu hodnotím menej pozitívne. Začali sme tam vymýšlať. Trochu sme si to skomplikovali. Takže potrebujeme sa poučiť z toho. Celkovo som však spokojný s výkonom mojich chalanov."
HK Gladiators Trnava - HK Žiar nad Hronom 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly: 1. Kupka (Dosek, Surový) – 25. Brumerčík (Rajčan, Zubák), 51. Lopušan (Brumerčík, Magdolen)
Hlasy po zápase
Robert Kaláber, hlavný tréner HK Gladiators Trnava: "Mrzí nás strata bodov. Začali sme dobre. Hneď v prvej minúte sme dali gól. Ale, ako keby nás to trochu pomýlilo, oklamalo a prestali sme hrať našu hru. Začali sme držať puky, prestali sme korčuľovať, vôbec sme si nepomáhali, prestali sme plniť veci, ktoré sme mali dohodnuté a dali sme súperovi šancu, aby mohol myslieť na body a využil to."
Jerguš Bača, hlavný tréner HK Žiar nad Hronom: "Tak veľmi sa tešíme za tieto body, lebo tu sa nehrá ľahko. Nevstúpili sme do zápasu najlepšie, hneď v prvom striedaní sme dostali gól. A myslím si, že nás to tak trošku zobudilo. Podali sme bojovný výkon kolektívne, podržal nás aj Roman Petrík. Sú to vzácne body pre nás, veľmi sa tešíme."
HK Levice - TSS Group Dubnica 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Góly: 19. Sobotka (Slovák, P. Svitana) – 12. Jakúbek (Tybor, Hovorka), 24. Nechala (Legalin, Bezúch), 29. Tybor (Jakúbek, Nechala), 48. Švec (Nechala, Hovorka)
Hlasy po zápase
Daniel Socha, asistent trénera HK Levice: "Začiatok zápasu sa nám vydaril a vstúpili sme doň v dobrom pohybe. Dubnica dokázala využiť to, v čom je veľmi silná a to sú presilové hry, v ktorých nám strelila dva góly. V priebehu celého zápasu v hre 5 na 5 sme boli vyrovnaným súperom, avšak Dubnica veľmi efektívne využila momenty, ktoré sme im my sami ponúkli a po našich hrubých chybách si dokázala zvýšiť komfortné vedenie. Zápas sa lámal v predbránkových priestoroch, v ktorých sme dnes ťahali za kratší koniec."
Peter Kopecký, asistent trénera TSS Group Dubnica: "Od prvého striedania musím pochváliť chlapcov za zodpovedný výkon. Od prvého po posledného chalana sme vedeli o čo hráme. Hrali sme svoj hokej. Konečne môžem tvrdiť, že to bol náš najlepší zápas v podaní nového mužstva. Jedna lastovička však leto nerobí. Musíme to udržať a pokračovať v nastolenom trende. Gratulujem chlapcom k víťazstvu. Tri body idú do Dubnice."
HC Nové Zámky - HK ‘95 Považská Bystrica 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)
Góly: 4. Ondrušek (Korím, Šišovský), 7. Mészáros (Kodhaj), 27. Šutý (Šišovský, Ondrušek), 29. Dowhaniuk (Mráz, Tinling), 60. Múčka (Šutý, Melicher) – 23. Antonov (Štefánik), 23. Linet (Kubala, Belic), 50. Linet (Kubala, Belic)
Hlasy po zápase
Stanislav Petrík, asistent trénera HC Nové Zámky: "Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre. Dali sme dva góly a prvých 10–15 minút sme hrali presne tak, ako sme chceli. Chalani plnili veci, ktoré sme si povedali, a vyzeralo to veľmi dobre. Bohužiaľ, potom prišlo určité uspokojenie. Mysleli sme si, že to už pôjde samo, a tým sme trochu posadili súpera na koňa. Po prvej tretine sme si v kabíne povedali, že musíme hrať 60 minút, pretože 10 alebo 15 minút nestačí. Pripomenuli sme si aj zápasy z minulého roka proti Považskej, keď sme oba zápasy perfektne začali, súper v prvej tretine prakticky neexistoval, a napriek tomu sme oba prehrali. Paradoxne sme aj vtedy viedli o dva góly. Takže asi to na chalanov úplne nezapôsobilo. Našťastie, sme sa potom dokázali vrátiť do hry, dali sme ďalšie dva góly a v tretej tretine sme mali zápas pod kontrolou. Zase sme si to však skomplikovali úplne nezmyselnou chybou, po ktorej sme dostali gól a opäť sme z toho urobili drámu. Našťastie, tentoraz s víťazným koncom pre nás."
Roman Tománek, hlavný tréner HK ‘95 Považská Bystrica: "Ťažko sa mi tento zápas hodnotí. Myslím si, že okrem prvej tretiny, ktorá nám ušla najmä nedôrazom a slabým blokovaním striel, sme sa postupne dostávali do hry. Súper posielal puky na našu bránu a z toho vznikli aj góly. Chýbala nám tam väčšia dôraznosť. V druhej tretine sa to už začalo postupne otáčať a dostali sme sa viac do hry. Zabrzdili nás však oslabovky. V tretej tretine sme už v podstate súpera nepustili z jeho tretiny. Hrali sme agresívne, miestami až na vabank, ale presne takto by mala vyzerať naša hra. Aj keď sme dostali gól v závere a zápas prehrali, tretia tretina je pre nás určitým spôsobom príkladom toho, ako chceme hrať. Budeme pracovať ďalej. Boli tam pozitívne veci, ale zápas sa skladá z množstva detailov a tie nám opäť ušli. Výsledkom je ďalšia prehra. Najviac ma mrzí, že chalani ku koncu zápasu nechali na ľade všetko, čo v nich bolo, a napriek tomu idú domov smutní. O to viac to bolí."
HC MUŠLA Topoľčany - HK Detva 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)
Góly: 12. Hurtaj (Kuboš, Bystričan), 21. Danielčák (Barcík, Bodnár), 27. Géci (Šuranyi, Matej), 35. Piačka (Hurtaj, Géci), 51. Barcík (Danielčák) – 30. Sládok (Babeliak, Ďaloga), 33. Zorvan (Sládok, Babeliak), 60. Hraško (Škultéty, Sokoli)
Garip Saliji, hlavný tréner HC MUŠLA Topoľčany: "Ja chcem chlapcom poďakovať za to ako k zápasu pristúpili, a že sme to doma zvládli. Za stavu 3:0 sme mali šancu zvýšiť náskok, no nepodarilo sa to. Napriek tomu sme si našli cestu k víťazstvu."
Adam Chamula, vedúci družstva HK Detva: "Táto prehra nás veľmi mrzí. Za stavu 0:3 to už s nami vyzeralo zle, nedobre. Presilovkovými gólmi sme sa vrátili do zápasu, dostali sme sa na koňa, ale štvrtý gól nás zlomil. V tretej tretine to už domáci piatym presným zásahom rozhodli. Musíme sa poučiť z chýb a hlavne z vylúčení. Sezóna je dlhá a ideme ďalej."
HC crypto4me TEBS Bratislava - HC 19 Humenné 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Góly: 14. Mikulec (Pilát, Potočka), 26. Petráš (Lupták, Dej) – 2. Vs. Kurovskyi (Toma, Cibák), 13. Vaňo (Vrábeľ, Varga), 38. Šachvorostov (Toma, Novota)