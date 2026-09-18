Skalica stratila v Topoľčanoch prvý bod. Udržala sa však na čele tabuľky

Hokejisti Skalice sa po piatkových zápasoch 2. kola udržali na čele neúplnej tabuľky druhej najvyššej súťaže Tipos SHL.
Tím zo Záhoria vyhral v Topoľčanoch 4:3 po samostatných nájazdoch a stratil prvý bod v sezóne.
Zaváhanie lídra nevyužila druhá Dubnica, keď stratila duel s Humenným a prehrala 5:6.
Domáci viedli po úvodnom dejstve o tri góly, no vo zvyšku zápasu už ďalší presný zásah nepridali a ich súper je momentálne za nimi len o skóre.
2. kolo Tipos SHL
HC MUŠLA Topoľčany - HK Skalica 3:4 pp a sn (0:1, 3:1, 0:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 24. Ružek (Hurtaj, Bystričan), 25. Hurtaj (Bystričan), 31. Bodnár (Barcík, Danielčák) - 9. Obdržálek (Janík, Kalčík), 30. Ferenyi (Zálešák, Kalousek), 54. Berisha (Obdržálek, Kubíček), rozh. nájazd Berisha. Rozhodovali: Fridrich, Kalina - Piquet, Mižík, vylúčení: 7:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 344 divákov
TSS Group Dubnica - HC 19 Humenné 5:6 (5:2, 0:3, 0:1)
Góly: 2. Legalin (Gergel), 8. Pangelov-Juldašev (Legalin, Jakúbek), 10. Beňačka (Réway, Hovorka), 11. Bezúch (Plochotnik, Legalin), 16. Jakúbek (Bezúch) - 13. Železkov (Šachvorostov, Cibák), 16. Varga (Lomako, Vrábeľ), 21. Lomako (Macejko, Šachvorostov), 22. Varga (Vrábeľ, Cibák), 31. Lomako (Šachvorostov, Macejko), 58. Cibák (Lomako, Varga). Rozhodovali: Opalek, Valach - Rehák, Hanko, vylúčení: 3:7 na 2 min, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:1, 721 divákov
HK '95 Považská Bystrica - Rytieri Martin 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Góly: 9. Fujerík (Vybiral, Jakubík), 11. Jakubík (Rusina, Vaňo), 46. Križan (Thomka). Rozhodovali: Adamec, Peterka - Ševčík, Moravčík, vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 435 divákov
HK Detva - HK Žiar nad Hronom 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly: 4. Ďaloga (Bebeliak, Kylnar), 9. Ragan (Sedliačik, Šechný), 23. Plančár (Gabor, Meszároš), 42. Sládok - 50. Glazkov (Pristach). Rozhodovali: Korba, Bogdaň - Tvrdoň, Fekete, vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 299 divákov
HC Nové Zámky - HC crypto4me TEBS Bratislava 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Góly: 46. Múčka (Mésároš), 58. Šúty (Múčka, Melchcer), 60. Belchamber (Kodhaj) – 29. Petráš (Dej, Král). Rozhodovali: Magušin, Konc – Olle, Haringa, vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše Á. Mesároš (Nové Zámky) 10 min za nešp. správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 298 divákov
HK Gladiators Trnava - HK Levice 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
Góly: 5. Stupka (Scheuer), 6. Kluka (Hollý), 20. Suľovský (Stupka, Jurák), 25. Stupka (Jurák), 28. Kluka (Mamonov) - 11. Sisik, 55. Králik (Fungáč, Svitana). Rozhodovali: Synek, Zelený – Bebeshko, Kočkár, vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 474 divákov