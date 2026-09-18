Skvelú prestrelku v Třinci režirovali Slováci. Dravecký sa symbolicky rozlúčil s kariérou

Hokejisti Třinca zvíťazili v 2. kole najvyššej českej súťaže nad Brnom 6:5. Na triumfe domáceho tímu v gólovej prestrelke mali významný podiel aj Slováci.
Po dve asistencie zaznamenal Libor Hudáček a Patrik Koch, na gól okrem toho prihrali Marko Daňo a Miloš Roman.
S hráčskou kariérou sa symbolicky v tomto stretnutí rozlúčil Slovák Vladimír Dravecký, ktorý aktuálne zastáva post asistenta trénera Třinca.
Spolu s Petrom Vránom, s ktorým sa podieľal na zisku piatich majstrovských titulov, nastúpili na záverečných 13 sekúnd. Diváci im tlieskali v stoji.
Slovenský tréner Róbert Petrovický získal prvé tohtosezónne víťazstvo na striedačke Českých Budějovíc, jeho tím zdolal Mountfield Hradec Králové 2:0.
Česká liga - 2. kolo
HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 6:5 (2:1, 2:4, 2:0)
Góly: 1. Flynn (HUDÁČEK, KOCH), 11. Voženílek (KOCH), 36. Voženílek, 39. Flynn (HUDÁČEK, DAŇO), 49. Voženílek, 60. Musil (ROMAN) - 17. Flek, 25. Hartl, 25. Zbořil, 29. a 33. Kunc
BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlove Vary 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Góly: 25. Koblížek - 4. a 20. Jones, 55. Bambula, 60. Šťastný
HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Góly: 30. Pištek - 17. Stránský, 29. Smejkal, 58. Sobotka
Mountfield HK - Motor České Budějovice 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Góly: 23. Pour, 25. Olesen
HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 3:2 pp (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)
Góly: 49. Orsava, 59. Kos, 62. Černý - 9. Měchura, 30. Teplý
Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 3:2 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 39. Konečný, 45. Klíma, rozh. nájazd Klíma - 16. Řepík, 60. Shore