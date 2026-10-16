Černák oslavoval výhru Tampy. Dvorský a Pospíšil síce bodovali, no ich tímy neuspeli

Slovenskí hokejoví útočníci Dalibor Dvorský a Martin Pospíšil si v noci na piatok pripísali v NHL po jednej asistencii, ich tímy však nezískali ani bod.
St. Louis Blues aj s Dvorským v zostave prehrali na ľade Minnesoty Wild 4:5, hráči Calgary Flames aj s Pospíšilom neuspeli na ihrisku Vegas Golden Knights 2:6.
Hetriky zaznamenal Brady Tkachuk (Florida), Matt Boldy (Minnesota) a Mark Stone (Vegas).
Dvorský si pripísal prvú asistenciu v sezóne, keď na konte už má dva góly. Bol pri úvodnom presnom zásahu stretnutia, o ktorý sa postaral v 2. minúte v presilovke Jonatan Berggren.
VIDEO: Asistencia Dalibora Dvorského
Dvorský vyhral buly v útočnom pásme a po nahrávke Cama Fowlera sa po peknej individuálnej akcii presadil Berggren.
Dvorský sa do kanadského bodovania zapísal po štyroch dueloch bez bodového zisku. Útočník tretej formácie odohral 11:22 min a pripísal si jednu strelu na bránku a mínusový bod. Minnesota rozhodla duel v druhej tretine, v ktorej skórovala trikrát za sebou a viedla po nej 5:2.
Blues majú v tabuľke naďalej sedem bodov. Boldy okrem piateho hetriku v kariére zaznamenal aj asistenciu, Kirill Kaprizov mal bilanciu 1+2 a dve asistencie si pripísal Quinn Hughes, ktorý tak bodoval vo všetkých ôsmich zápasoch tejto sezóny (2+10).
Blues v závere už len skorigovali z 2:5 na 4:5, keď svoje prvé góly v sezóne strelili členovia prvej útočnej formácie Robert Thomas a Dylan Holloway.
Kaprizov sa stal prvým hráč v histórii Wild s 50 trojbodovými zápasmi, Boldy zaznamenal šiesty štvorbodový duel v drese Wild, lepší je v tomto ohľadu len Marián Gáborík (7).
Pospíšil nastúpil v tretej formácii a asistoval v 31. minúte pri góle Jacoba Middletona na 1:2 v oslabení. Odohral 13:40 min a zaznamenal jednu strelu na bránku a +1 v štatistike plus mínus.
VIDEO: Asistencia Martina Pospíšila
Druhý Slovák v drese Flames Šimon Nemec sa predstavil v prvej obrannej dvojici, na ľade bol 20:54 min, trikrát vystrelil na bránku a zapísal si dva mínusové body. Calgary má s dvoma bodmi najslabšiu bilanciu v celej lige. Čistý hetrik zaznamenal kapitán Golden Knights Stone, ktorý skóroval v 42., 52. a 57. minúte.
Bol to jeho druhý hetrik v kariére v základnej časti. Po tri body zaznamenali aj Jack Eichel (1+2) a Ivan Barbašov (0+3).
Z víťazstva sa tešil Erik Černák, Tampa Bay zdolala doma Seattle 4:3 po predĺžení. V 63. minúte rozhodol Victor Hedman, ktorý strelil v NHL svoj prvý gól od 28. februára.
Slovenský obranca odohral 14:55 min, trikrát vystrelil na bránku a mal jeden plusový bod. Dva góly za Lightning strelil Brandon Hagel, brankár Andrej Vasilevskij zaznamenal 24 zákrokov.
Hedman rozhodol po individuálnej akcii, keď si hodil puk medzi dvoch hráčov a zblízka prekonal Philippa Grubauera.
„Už dlho som si nezahral v takomto formáte traja proti trom. Mal som priestor a videl som, že ich dvaja hráči boli od seba ďaleko. Tak som to skúsil. Veril som svojim inštinktom a nohám," smial sa Hedman, ktorý v minulej sezóne odohral len 33 zápasov a záver ročníka aj play off vynechal pre psychické problémy.
Hviezdou Floridy bol opäť Brady Tkachuk, ktorý v druhom zápase za sebou zaznamenal čistý hetrik. Panthers prehrávali doma s Vancouverom 0:2, ale potom Brady zobral osud duelu do svojich rúk.
V 52. minúte znížil na 1:2, trinásť sekúnd pred koncom vyrovnal a v predĺžení rozhodol o víťazstve svojho tímu.
„Dnes bol špeciálny večer. Zažiť takýto zápas pred našim skvelým publikom je neskutočné. Ale nebolo to len o mne, ja som strelil góly, ale bol to kolektívny výkon," povedal Brady, ktorý v posledných dvoch zápasoch nazbieral sedem bodov (6+1).
Tkachuk sa čistým hetrikom blysol aj v predchádzajúcom zápase s Columbusom, ktorý Florida vyhrala 7:3.
Dva čisté hetriky v dvoch zápasoch za sebou zaznamenal v NHL naposledy Fín Petri Skriko v drese Vancouveru Canucks v novembri 1986. Do zostavy Canucks sa po zranení z prípravy vrátil Filip Chytil a vo svojom debutovom zápase v tejto sezóne zaznamenal asistenciu.
Na prvé víťazstvo v sezóne stále čakajú hokejisti Philadephie. Flyers prehrali na ľade Detroitu 1:2, víťazný gól strelil v 56. minúte Andrew Copp.
„Letci" prehrali deväť úvodných duelov v sezóne, čo je negatívny klubový rekord. Flyers viedli po góle Matveja Mičkova, ale v druhej tretine vyrovnal svojim prvým gólom v NHL obranca Anton Johansson a posledné slovo mal Copp. Brankár Red Wings Daniil Tarasov zlikvidoval 17 striel, Detroit zastavil sériu troch prehier.
Buffalo vyhralo v Toronte 5:4, keď v predĺžení rozhodol obranca Owen Power. Dva góly za Sabres strelil Jack Quinn, pridal aj asistenciu.
Brankár Ukko-Pekka Luukkonen si prípísal 26 zásahov. Maple Leafs viedli po dvoch tretinách 4:2, ale hostia duel napokon otočili. Tri góly „javorových listov" strelil Marčenko, ktorý vo svojom 300. zápase v NHL zaznamenal piaty hetrik.
Luke Hughes strelil dva góly a prispel k víťazstvu New Jersey v newyorskom derby nad Rangers 7:1. Bol to jeho prvý viacgólový duel v profilige. Evan Rodrigues mal bilanciu 1+1, prvé víťazstvo v sezóne vychytal Nico Daws (18 zákrokov).
Tréner Devils Sheldon Keefe dosiahol 300. víťazstvo v NHL. V bránke Rangers začal duel Dylan Garand, ale v 25. minúte ho po štvrtok inkasovanom góle vystriedal Spencer Martin.
Rangers majú zranenách prvých dvoch brankárov, do konca sezóny bude mimo Igor Šesťorkin a ešte približne mesiac Joonas Korpisalo. Veterán James Reimer podpísal vo štvrtok profesionálny skúšobný kontrakt s farmárským tímom „jazdcov" Hartfordom Wolfpack.
Prvý gól v sezóne vo svojom druhom zápase po návrate strelil kapitán Chicaga Connor Bedard a potom v predĺžení prihral na víťazný gól Arťoma Levšunova. Blackhawks zdolali Winnipeg 4:3. Bilanciu 0+2 mal Patrick Kane a s 895 asistenciami sa dostal na prvé miesto medzi americkými rodákmi pred Phila Housleyho.
Utah vyhral na ľade Edmontonu, keď dva góly strelil Clayton Keller. Oilers prehrali prvýrát v sezóne v riadnom čase. Mammoth (6-2-0) vyhrali tretí zápas za sebou, Karel Vejmelka chytil 22 striel.
Nashville vyrovnal so San Jose z 0:2 na 2:2, keď duel poslel do predĺženia gólom sekundu pred koncom Steven Stamkos. Sharks však napokon vyhrali po nájazdoch, v ktorých rozhodol Macklin Celebrini.
NHL - výsledky (piatok, 16. október):
Florida Panthers - Vancouver Canucks 3:2 v predl.
Góly: 52. B. Tkachuk (Ekblad, M. Tkachuk), 60. B. Tkachuk (Verhaeghe, Jones), 63. B. Tkachuk (Jones, Reinhart) - 8. Öhgren (Karlsson), 18. Elias Pettersson II (Chytil, Boeser).
Brankári: Schmid - Merilainen, strely na bránku: 39:17.
New Jersey Devils - New York Rangers 7:1
Góly: 20. Rodrigues, 21. L. Hughes (Meier, Pesce), 25. Hischier (Meier, Mercer), 25. Griciuk (J. Hughes, Hamilton), 37. L. Hughes (Pesce, Lombardi), 48. Noesen (Lombardi, Rodrigues), 55. Glass (Mercer, Hamilton) - 49. Dorofejev (Fox, Lafreniere).
Brankári: Daws - Garand (25. Martin), strely na bránku: 31:19.
Ottawa Senators - New York Islanders 2:1 po sam. nájazdoch
Góly: 36. Greig (Foegele, Zub), rozh. náj. Pinto – 20. Maccelli.
Brankári: Ullmark - Varlamov, strely na bránku: 19:21.
Tampa Bay Lightning - Seattle Kraken 4:3 v predl.
Góly: 17. Hagel (Point, Guentzel), 24. Hagel (Cirelli, James), 50. Michejev, 63. Hedman (Holmberg) - 6. Winterton (Gaudreau), 43. McCann (Eberle, Stephenson), 56. Beniers (Dunn).
Brankári: Vasilevskij - Grubauer, strely na bránku: 35:27.
Toronto Maple Leafs - Buffalo Sabres 4:5
Góly: 3. Matthews (Roslovic), 14. Marčenko (Tavares, Raddysh), 32. Marčenko (Tavares), 37. Marčenko (Sissons, Cowan) - 4. Quinn (Benson, Metsa), 23. Quinn (Östlund, Samuelsson), 51. Gilbert (Quinn, Benson), 53. Samuelsson (Thompson), 64. Power (Quinn, Östlund).
Brankári: Bobrovskij - Luukkonen, strely na bránku: 30:34.
Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 2:1
Góly: 25. Johansson (Larkin, Faulk), 56. Copp (Rasmussen, Danielson) – 18. Mičkov.
Brankári: Tarasov - Woll, strely na bránku: 26:18.
Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 4:3 v predl.
Góly: 9. Bedard (Kane, Bertuzzi), 16. Nazar, 18. Donato (Moore, Kaiser), 62. Levšunov (Bedard, Kane) - 17. Pionk (Barron, Lambert), 25. Connor (Scheifele, Pionk), 46. Iafallo (Pionk, Rosen).
Brankári: Knight - Skinner, strely na bránku: 28:34.
Minnesota Wild - St. Louis Blues 5:4
Góly: 8. Boldy (Hughes, Eriksson Ek), 12. Jurov (Šabanov, Trenin), 26. Boldy (Eriksson Ek, Kaprizov), 29. Kaprizov (Hughes, Boldy), 37. Boldy (Kaprizov, McCarron) - 2. Berggren (Fowler, Dvorský), 25. McTavish (Suter, Parayko), 56. Thomas (Fowler), 60. Holloway (Thomas, Fowler).
Brankári: Wallstedt - Hofer, strely na bránku: 38:25.
Nashville Predators - San Jose Sharks 2:3 po sam. nájazdoch
Góly: 50. O'Reilly (Marchessault, Josi), 60. Stamkos (Forsberg) - 6. Marchment (Toffoli, Wennberg), 45. Smith (Kesselring, Černyšov), rozh. náj. Celebrini.
Brankári: Saros - Nedeljkovic, strel na bránku: 34:32.
Edmonton Oilers - Utah Mammoth 2:4
Góly: Góly: 34. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 42. Muchamadullin (Michaels, Joseph) - 11. Hayton (Yamamoto, Marino), 32. Keller (Cooley, Schmaltz), 35. Cooley (Trocheck, Guenther), 60. Keller (Schmaltz, Crouse).
Brankári: Levi - Vejmelka, strely na bránku: 24:24.
Vegas Golden Knights - Calgary Flames
Góly: 1. Howden (Marner), 10. Eichel, 32. Bowman (Barbašov, Karlsson), 42. Stone (Eichel, Barbašov), 53. Stone (Hanifin, Barbašov), 57. Stone (Eichel, Marner) - 31. Middleton (Farabee, Pospíšil), 59. Coronato (Gridin, Frost).
Brankári: Hart - Wolf, strely na bránku: 33:30.
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