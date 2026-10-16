Žiar si vyšľapol na suverénneho lídra. Skalica uspela až v predĺžení

Hokejisti HC 19 Humenné prehrali v 9. kole Tipos SHL na domácom ľade so Žiarom nad Hronom 2:3 po predĺžení.
Udržali si však post lídra tabuľky. Na prvé víťazstvo v sezóne stále čaká Považská Bystrica, v piatok podľahla na ľade TSS Group Dubnica 4:5.
Tipos SHL - 9. kolo
HK Skalica - HK Levice 4:3 pp (2:0, 0:1, 1:2 - 1:0)
Góly: 6. Jedliček (Kalousek, Kubíček), 12. Kubíček (Obdržálek), 53. Beriša (Škápik, Jakubík), 61. Ferenyi (Kotvan) - 29. Rácz (Slovák, Voronin), 50. P. Svitana (Slovák, Teltsov), 58. Teltsov (Ligas, P. Svitana)
HK Gladiators Trnava - HC Nové Zámky 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Góly: 8. Surový (Suľovský) - 9. Czuczor (Melicher), 19. Belchamer (Tinling, Knižka), 60. Belchamber (Pančák, Tinling)
HC MUŠLA Topoľčany - HC crypto4me TEBS Bratislava 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)
Góly: 32. Barcík (Benko, Danielčák), 50. Štrbáň (Ožvald), 53. Bodnár (Danielčák, Barcík) - 22. Dej (Preisinger, Bíly), 23. Ürge (Habda), 31. Pilát, 46. Jasenec (Štajnoch)
HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom 2:3 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 20. Lačný (Vrábeľ, Lomako), 25. Šachvorostov (M. Novota, Vrábeľ) - 13. Magdolen (Rajčan, Petrík), 39. Rajčan (Glazkov, Fekiač), 65. Lopušan (Čulík)
HK Detva - Rytieri Martin 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Góly: 44. Ďaloga - 18. Paulíny (Fafrák, Barto), 34. Fafrák (Viedenský, Vybiral), 46. Paulíny (Fafrák, Jakubík)
TSS Group Dubnica - HK ‘95 Považská Bystrica 5:4 (0:0, 4:3, 1:1)
Góly: 24. Švec (Tybor, Jakúbek), 31. Nahálka, 32. Jakúbek (Tybor), 34. Beňačka (Szabo), 47. Nahálka - 21. Rehák (J. Ďurkech, Galimov), 38. Belic (Antonov, J. Ďurkech), 39. Melcher (Ligas, Antonov), 53. Ligas (Omelka, Antonov)