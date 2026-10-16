Žiar si vyšľapol na suverénneho lídra. Skalica uspela až v predĺžení

Hokejisti HK Žiar nad Hronom.
Hokejisti HK Žiar nad Hronom. (Autor: Facebook/HK Žiar nad Hronom )
TASR|16. okt 2026 o 21:17
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Na prvé víťazstvo v sezóne stále čaká Považská Bystrica, v piatok podľahla na ľade TSS Group Dubnica.

Hokejisti HC 19 Humenné prehrali v 9. kole Tipos SHL na domácom ľade so Žiarom nad Hronom 2:3 po predĺžení.

Udržali si však post lídra tabuľky. Na prvé víťazstvo v sezóne stále čaká Považská Bystrica, v piatok podľahla na ľade TSS Group Dubnica 4:5.

Tipos SHL - 9. kolo

HK Skalica - HK Levice 4:3 pp (2:0, 0:1, 1:2 - 1:0)

Góly: 6. Jedliček (Kalousek, Kubíček), 12. Kubíček (Obdržálek), 53. Beriša (Škápik, Jakubík), 61. Ferenyi (Kotvan) - 29. Rácz (Slovák, Voronin), 50. P. Svitana (Slovák, Teltsov), 58. Teltsov (Ligas, P. Svitana)

HK Gladiators Trnava - HC Nové Zámky 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Góly: 8. Surový (Suľovský) - 9. Czuczor (Melicher), 19. Belchamer (Tinling, Knižka), 60. Belchamber (Pančák, Tinling)

HC MUŠLA Topoľčany - HC crypto4me TEBS Bratislava 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)

Góly: 32. Barcík (Benko, Danielčák), 50. Štrbáň (Ožvald), 53. Bodnár (Danielčák, Barcík) - 22. Dej (Preisinger, Bíly), 23. Ürge (Habda), 31. Pilát, 46. Jasenec (Štajnoch)

HC 19 Humenné - HK Žiar nad Hronom 2:3 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Góly: 20. Lačný (Vrábeľ, Lomako), 25. Šachvorostov (M. Novota, Vrábeľ) - 13. Magdolen (Rajčan, Petrík), 39. Rajčan (Glazkov, Fekiač), 65. Lopušan (Čulík)

HK Detva - Rytieri Martin 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Góly: 44. Ďaloga - 18. Paulíny (Fafrák, Barto), 34. Fafrák (Viedenský, Vybiral), 46. Paulíny (Fafrák, Jakubík)

TSS Group Dubnica - HK ‘95 Považská Bystrica 5:4 (0:0, 4:3, 1:1)

Góly: 24. Švec (Tybor, Jakúbek), 31. Nahálka, 32. Jakúbek (Tybor), 34. Beňačka (Szabo), 47. Nahálka - 21. Rehák (J. Ďurkech, Galimov), 38. Belic (Antonov, J. Ďurkech), 39. Melcher (Ligas, Antonov), 53. Ligas (Omelka, Antonov)

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hokejisti HK Žiar nad Hronom.
    Hokejisti HK Žiar nad Hronom.
    Žiar si vyšľapol na suverénneho lídra. Skalica uspela až v predĺžení
    dnes 21:17
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