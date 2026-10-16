Slováci opäť úradovali v Třinci. Strelili všetky góly a klub vrátili na víťaznú vlnu

Slovenskí hokejisti Marko Daňo, Miloš Roman a Patrik Hrehorčák gólmi zariadili víťazstvo Třinca nad Mladou Boleslavou 3:0.
Daňo v 34. minúte otvoril skóre piatkového duelu 11. kola českej extraligy a Roman s Hrehorčákom v závere spečatili triumf Oceliarov.
Róbert Lantoši prispel asistenciou k triumfu Českých Budějovíc na ľade Vítkovíc 3:1.
Kometa Brno v bránke s Eugenom Rabčanom uspela na ľade Kladna 2:1, pri prvom góle hostí asistoval Kristián Pospíšil.
Česká extraliga - 11. kolo
HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly: 34. Daňo, 54. Roman, 56. Hrehorčák
HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly: 12. Kousal, 59. Sekáč
HC Vítkovice Ridera - Motor České Budějovice 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly: 35. Maciaś - 11. Vráblík (Lantoši), 49. Štencel, 60. Ordoš
HC Olomouc - Energie Karlovy Vary 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Góly: 19. Šťastný, 29. Winberg, 30. Beránek, 58. Černoch, 60. Tomek
Rytíři Kladno - Kometa Brno 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly: 16. Konečný - 33. Leino (Pospíšil), 52. Leino