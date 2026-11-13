VIDEO: Montreal so Slafkovským zastavil rozbehnutý Boston, z výhry sa tešil aj Dvorský

Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na piatok v NHL na ľade Bostonu 5:2. Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa do kanadského bodovania nezapísal.
Canadiens ukončili sériu štyroch víťazných stretnutí svojho súpera a vo Východnej konferencii majú tretiu najlepšiu bilanciu s mankom štyroch bodov na vedúcu Carolinu. Odohrali pritom o jeden duel menej.
Montreal bodoval v dvanástom zápase za sebou, čo je najdlhšia séria Canadiens od sezóny 1992-93. Slafkovský síce nebodoval, ale bol na ľade veľmi aktívny. Odohral viac ako 20 minút, na bránku súpera vyslal tri strely a dve bostonské zblokoval.
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Bilanciu 1+1 mali Josh Anderson a Jake Evans, brankár Jacob Fowler predviedol 30 zákrokov, prekonal ho len Casey Mittelstadt, ktorý dal oba góly Bruins.
Zápas pre zranenie nedohral útočník Canadiens Chris Kreider, ktorý odišiel do šatne po zrážke s Mikeym Eyssimontom.
„Viedli sme 5:0, ale pokojne sme mohli aj prehrávať 2:3. Veľkými zákrokmi nás podržal brankár a využívali sme šance. Nepodali sme najlepší výkon, ale je dôležité, že sme vyhrali," povedal pre nhl.com tréner Montrealu Martin St. Louis.
Dvorský dostal šancu v nájazdoch
Z víťazstva sa zo Slovákov tešil aj útočník Dvorský so St. Louis na ľade Utahu. V riadnom hracom čase a ani v predĺžení gól nepadol, v samostatných nájazdoch rozhodol v ôsmej sérii Connor McMichael.
Dvorský bol na ľade 12 minút a 26 sekúnd, zaznamenal dve strely a dôveru od trénera Jima Montgomeryho dostal aj v nájazdoch, ale v štvrtej sérii neprekonal Karla Vejmelku.
Po nevydarenom zápase s Detroitom, keď ho tréner od druhej tretiny neposielal na ľad a odohral necelých sedem minút sa 21-ročný útočník vrátil na pozíciu centra tretej formácie s McMichaelom a Pavlom Bučnevičom a svojím výkonom nesklamal.
Brankár Blues Joel Hofer chytil 29 striel a zaznamenal svoj 10. shutout v kariére.
„Od začiatku sezóny podáva Hofer fenomenálne výkony a pokračuje v tom," povedal Montgomery. Mammoth chýbali pre zranenia kľúčoví útočníci Nick Schmaltz a Logan Cooley.
Washington prehral v New Jersey
Washington aj so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehral v New Jersey 2:5. Fehérváry odohral rovných 20 minút, mal mínusový bod.
Víťazný gól Devils strelil v 47. minúte Vladislav Koľačonok, ktorý tak zažil úspešný sezónny debut po tom, ako ho klub povolal z farmy z Uticy.
Góly „diablov" strelili aj Lenni Hämeenaho a Stefan Noesen, ktorých takisto Devils povolali z farmy. „Bol to Utica hetrik," smial sa tréner Sheldon Keefe.
Connor Hellebuyck zaznamenal 26 zákrokov a vyhral aj šiesty zápas v drese New Jersey po výmene z Winnipegu.
Devils vyhrali siedmy domáci zápas za sebou, čo je piata najdlhšia séria v klubovej histórii.
V zostave Tampy Bay sa po zranení v predchádzajúcom stretnutí v Buffale neobjavil Erik Černák, hráči Lightning podľahli Columbusu u súpera 1:3.
Pri všetkých góloch bol Brandon Hagel, ktorý dvakrát skóroval a pridal aj asistenciu, Jake Guentzel mal vo svojom 700. zápase bilanciu 1+1, Nikita Kučerov 0+2 a Dennis Hildeby zaznamenal 28 zákrokov.
Okrem Černáka chýbal Tampe pre zranenie aj Anthony Cirelli. Na lavičke Blue Jackets nebol pre chorobu tréner Rick Bowness, tím viedol jeho asistent Don Granato.
MacKinnon a Makar nedohrali zápas Colorada
O víťazstve Ottawy nad Coloradom 4:3 rozhodol v predĺžení svojím druhým gólom v zápase Shane Pinto, ktorý tak oslávil svoje 26. narodeniny. Pinto sa dostal k puku po veľkej chybe Parkera Kellyho a prekonal strelou spomedzi kruhov Scotta Wedgewooda.
Senators viedli 2:0, ale potom prehrávali 2:3 a duel poslal do predĺženia gólom v 57. minúte Drake Batherson. Duel pre zranenie dolnej časti tela nedohrali dve opory Avalanche Nathan MacKinnon a Cale Makar, obaja odstúpili z duelu v druhej tretine.
MacKinnon sa zranil pri pokuse o reverzný hit na Arťoma Zuba v polovici druhej časti, Makar absolvoval striedanie v čase 30:44, ale na ľade bol len štyri sekundy a zamieril do šatne. Potom sa ešte raz vrátil, ale od 36. minúty sa už na ľade neobjavil.
Elitný obranca nedokončil nedeľňajší tréning a nie je stopercentne v poriadku. Tréner Jared Bednar nemal po zápase blišžie informácie o zdravotnom stave svojich hviezd.
Matt Boldy zaznamenal svoj druhý hetrik v sezóne, šiesty v kariére a prispel k víťazstvu Minnesoty v Toronte 5:2. V počte hetrikov je Boldy na treťom mieste v klubovej histórii za Mariánom Gáboríkom (9) a Kirillom Kaprizovom (7).
Brankár Jesper Wallstedt chytil 26 striel, Kaprizov nazbieral tri asistencie a bodoval v desiatom zápase za sebou. Wild bodovali v desiatom stretnutí v rade a na ľade súperov natiahli víťaznú sériu na sedem zápasov.
Pre zranenie nedohral člen prvej formácie „divochov" Joel Eriksson Ek, ktorý odišiel do šatne v druhej tretine po kolízii s obrancom Toronta Jakeom McCabeom.
Red Wings premárnili trojgólový náskok
Detroit viedol na konci druhej tretiny na ľade Floridy 4:1, ale Panthers znížili 18 sekúnd pred druhou sirénou zásluhou Gustava Forslinga na 2:4 a v tretej tretine tromi zásahmi duel otočili. Víťazný gól, svoj druhý v zápase, strelil v 58. minúte Anton Lundell. Red Wings prehrali piaty zápas za sebou.
Sériu šiestich prehier zastavili hráči Chicaga, keď zdolali Buffalo 3:2 po predĺžení. V extračase rozhodol Ryan Donato. Sabres prehrali tretíkrát v rade. Dva góly strelil Frank Nazar, Spencer Knight predviedol 21 zákrokov v bránke Blackhawks.
Za Buffalo skórovali Owen Power a Tage Thompson, ktorý strelil 225. gól v drese Sabres a dostal sa na ôsme miesto v klubovej histórii pred Miroslava Šatana (224). Do zostavy Chicaga sa po troch zápasoch vrátil Patrick Kane.
Winnipeg zvíťazil v Dallase 8:3 a natiahol víťaznú sériu na päť zápasov. Mark Scheifele strelil dva góly a pridal aj asistenciu, dvakrát sa do streleckej listiny zapísal aj Dawson Mercer. Stuart Skinner zlikvidoval 30 striel Stars.
Scheifele nazbieral v drese Jets už 929 bodov (378+551) a vyrovnal zápis Dalea Hawerchuka na čele klubovej histórie. Dallas po góle Davida Perrona, ktorý skóroval prvýkrát v drese Stars, viedol v 32. minúte 3:2, ale od tohto momentu už strieľali góly len hostia.
Fiala odohral po zranení prvý zápas v sezóne
Brayden Schenn strelil dva góly, pridal aj asistenciu a pomohol New Yorku Islanders k víťazstvu na ľade Los Angeles 5:2. V štvrtom zápase za sebou skóroval Victor Eklund, presadili sa aj Matthew Schaefer, Simon Holmström a Bo Horvat.
Sezónny debut v drese Kings absolvoval Kevin Fiala, ktorý nehral od februárového zranenia na Zimných olympijských hrách v Miláne 2026, kde si po strete s Kanaďanom Tomom Wilsonom zlomil nohu.
Švajčiarsky útočník bol na ľade 16 minút a 37 sekúnd a zaznamenal asistenciu pri presilovkovom góle Quintona Byfielda.
„Môžete trénovať veľa, ale zápasy sú vždy niečo iné. Musel som sa adaptovať na rýchlosť, kontakty, ale som rád, že som späť. Teším sa na ďalšie zápasy," povedal Fiala.
NHL - výsledky (piatok, 13. november):
Boston Bruins - Montreal Canadiens 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Góly: 35. Mittelstadt (E. Lindholm, Zadorov), 41. Mittelstadt (E. Lindholm, Borgen) - 3. Dach (A. Xhekaj, Newhook), 9. Anderson (Evans, Matheson), 25. Evans (Anderson), 29. Caufield, 35. Danault (Bolduc, Carrier).
Brankári: Swayman (29. DiPietro) - Fowler, strely na bránku: 32:31.
Utah Mammoth - St. Louis Blues 0:1 pp a sn (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0, 0:1)
Rozh. nájazd: McMichael.
Brankári: Vejmelka - Hofer, strely na bránku: 29:22.
Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Góly: 13. Knies (Johnson, Monahan) - 3. Hagel (D'Astous, Kučerov), 42. Guentzel (Hagel, Carlson), 48. Hagel (Guentzel, Kučerov).
Brankári: Greaves - Hildeby, strely na bránku: 29:28.
New Jersey Devils - Washington Capitals 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Góly: 3. Rodrigues (Meier, Griciuk), 30. Hämeenaho (Dillon, Glass), 47. Koľačonok (Rodrigues), 58. Noesen (Brown), 60. J. Hughes (Griciuk, Bratt) - 15. Leonard (Hutson), 23. Dubois (A. Protas, St. Ivany).
Brankári: Hellebuyck - Thompson, strely na bránku: 29:28.
Seattle Kraken - Carolina Hurricanes 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) - hralo sa v Helsinkách
Góly: 54. Gaudreau - 12. Ehlers (Miller, Stankoven), 13. Aho (Blake, Ehlers), 30. Valimäki (Stankoven), 52. Aho (Miller, Svečnikov).
Brankári: Grubauer - Bussi, strely na bránku: 13:30.
Ottawa Senators - Colorado Avalanche 4:3 pp (2:0, 0:1, 1:2 - 1:0)
Góly: 8. Pinto, 14. Stützle (Zetterlund, Cozens), 57. Batherson (Spence, Pinto), 63. Pinto - 39. Lehkonen (Kadri, Hughes), 44. Kelly, 51. Landeskog (Nelson, Toews).
Brankári: Ullmark - Wedgewood, strely na bránku: 26:29.
Toronto Maple Leafs - Minnesota Wild 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)
Góly: 25. Matthews (MacEwen, Raddysh), 27. MacEwen (Blugers, Stecher) - 18. Boldy (Kaprizov), 30. Boldy (Hughes, Kaprizov), 44. Boldy (Hartman, Bogosian), 48. McCarron (Coleman, Jurov), 60. Jurov (N. Foligno, Kaprizov).
Brankári: Stolarz - Wallstedt, strely na bránku: 28:26.
Florida Panthers - Detroit Red Wings 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)
Góly: 4. Reinhart (Verhaeghe, Jones), 40. Forsling (Verhaeghe), 43. Lundell (Verhaeghe, Ekblad), 57. Eller (Mikkola), 58. Lundell (B. Tkachuk, M. Tkachuk) - 5. Compher (Mazur, Seider), 14. Englund, 21. Raymond (Copp), 33. Kasper (Wallinder, Seider).
Brankári: Schmid - Gibson, strely na bránku: 29:28.
Dallas Stars - Winnipeg Jets 3:8 (2:0, 1:5, 0:3)
Góly: 5. Hyry (Hintz, Harley), 19. Hintz (Robertson, Lundkvist), 32. Perron (Harley, Lundkvist) - 22. Samberg, 28. Scheifele, 34. Mercer (Perfetti, Yager), 39. Scheifele (Vilardi, Connor), 40. Mercer (Perfetti, Samberg), 41. Connor (Vilardi, Scheifele), 56. Vilardi (Connor, Morrissey), 56. Koepke (Barron).
Brankári: Oettinger (41. DeSmith) - Skinner, strely na bránku: 33:30.
Chicago Blackhawks - Buffalo Sabres 3:2 pp (1:2, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 13. Nazar (Bedard, Kantserov), 49. Nazar (Rinzel, Moore), 64. Donato (Frondell, Rinzel) - 9. Power (Norris, Quinn), 16. Thompson (Quinn, Dahlin).
Brankári: Knight - Lyon, strely na bránku: 25:23.
Los Angeles Kings - New York Islanders 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
Góly: 9. Moore (Clarke, Armia), 28. Byfield (Panarin, Fiala) - 6. Schenn (Chaffee, Pulock), 13. Schaefer (Maccelli, Schenn), 26. Eklund (Schenn, Pulock), 41. Holmström, 58. Horvat (Holmström).
Brankári: Kuemper - Sorokin, strely na bránku: 28:21.
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