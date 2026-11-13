Boleslav zvíťazila vďaka gólom Slovákov. Za hostí bol jediným úspešným strelcom Hrivík

Fotka zo zápasu BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera.
Fotka zo zápasu BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera. (Autor: Facebook BK Mladá Boleslav)
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TASR|13. nov 2026 o 20:50
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Dve asistencie si pripísal Róbert Lantoši.

Slovenský hokejový obranca Patrik Koch prispel v 18. kole českej extraligy gólom k víťazstvu Třinca nad Libercom 5:2.

Libor Hudáček a Miloš Roman si v drese oceliarov pripísali na konto asistenciu. Hosťom nepomohol ani presný zásah Martina Faška-Rudáša.

Dávid Griger s Adamom Jánošíkom pomohli gólmi k triumfu Mladej Boleslavi nad Vítkovicami 3:1.

České Budějovice aj vďaka dvom asistenciám Róberta Lantošiho uspeli na ľade Litvínova 4:3, v bránke domácich bol Matej Tomek.

Česká extraliga - 18. kolo:

HC Verva Litvínov – Motor České Budějovice 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)

Góly: 13. Maštalířský, 28. Coskey, 31. Koblasa – 21. Bell (Lantoši, Štencel), 35. Olesen, 41. Hoch, 51. Bell (Lantoši)

/M. Tomek odchytal za domácich celý zápas/

BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 30. Griger, 50. Jánošík, 60. Hyka (Skalický) – 33. Hrivík

HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Góly: 15. Koch, 17. Voženílek, 21. Flynn (Hudáček), 22. Kurovský, 54. Chlán (Roman) – 18. Najman, 50. Faško-Rudáš

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Fotka zo zápasu BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera.
    Fotka zo zápasu BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera.
    Boleslav zvíťazila vďaka gólom Slovákov. Za hostí bol jediným úspešným strelcom Hrivík
    dnes 20:50
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