Boleslav zvíťazila vďaka gólom Slovákov. Za hostí bol jediným úspešným strelcom Hrivík

Slovenský hokejový obranca Patrik Koch prispel v 18. kole českej extraligy gólom k víťazstvu Třinca nad Libercom 5:2.
Libor Hudáček a Miloš Roman si v drese oceliarov pripísali na konto asistenciu. Hosťom nepomohol ani presný zásah Martina Faška-Rudáša.
Dávid Griger s Adamom Jánošíkom pomohli gólmi k triumfu Mladej Boleslavi nad Vítkovicami 3:1.
České Budějovice aj vďaka dvom asistenciám Róberta Lantošiho uspeli na ľade Litvínova 4:3, v bránke domácich bol Matej Tomek.
Česká extraliga - 18. kolo:
HC Verva Litvínov – Motor České Budějovice 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)
Góly: 13. Maštalířský, 28. Coskey, 31. Koblasa – 21. Bell (Lantoši, Štencel), 35. Olesen, 41. Hoch, 51. Bell (Lantoši)
/M. Tomek odchytal za domácich celý zápas/
BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Góly: 30. Griger, 50. Jánošík, 60. Hyka (Skalický) – 33. Hrivík
HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Góly: 15. Koch, 17. Voženílek, 21. Flynn (Hudáček), 22. Kurovský, 54. Chlán (Roman) – 18. Najman, 50. Faško-Rudáš