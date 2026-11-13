Skalica zvládla šláger kola a preskočila svojho súpera. Na čele si navýšilo náskok Humenné

Hokejisti Skalice zvíťazili v piatkovom šlágri 14. kola Tipos SHL na ľade Martina 4:2. Vrátili mu tak prehru z uplynulého vzájomného zápasu (4:8) a preskočili ho v tabuľke na 2. mieste. Tretí Rytieri strácajú na Záhorákov bod.
Na čele je so šesťbodovým náskokom Humenné, východniari zdolali TEBS Bratislava 5:2.
Dubnica zdolala Levice 7:3 a Detva zvíťazila nad Topoľčanmi 4:2. Žiar nad Hronom zdolal Trnavu 5:4 po nájazdoch.
Tipos SHL - 16. kolo:
Rytieri Martin - HK Skalica 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)
Góly: 14. Nauš (Chatrnúch), 44. Vaňo (Jakubík, Paulíny) – 35. Jurík (Jakubík, Kubíček), 49. Obdržálek (Kubíček, Jakubík), 50. Jurík (Obdržálek, Berisha), 54. Jedliček (Kalčík, Majzun). Rozhodovali: Magušin, Jurčiak – Hanko, Tvrdoň. Strely: 43:37, vylúčení na 2 min: 6:4, presilovky: 1:3, oslabenia: 1:0, 1769 divákov
TSS Group Dubnica - HK Levice 7:3 (3:0, 2:2, 2:1)
Góly: 1. Švec (Jakúbek, Roman), 2. Beňačka (Kršák, Suchý), 10. Švec (Hovorka, Tybor), 30. Plochotnik (Legalin, Bezúch), 34. Mikula (Reway), 44. Legalin (Bezúch, Kršák), 55. Tybor (Hovorka) – 29. Voronin (Ligas, Rácz), 32. P. Svitana (Slovák, Sisik),58. Ligas (Voronin), Rozhodovali: Synek, Čahoj –Ševčík, Lepieš. Strely: 31:30, vylúčení na 2 min: 6:4, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 487 divákov
HK ‘95 Považská Bystrica -HC Nové Zámky 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly: 13. Melcher (Linet, Antonov), 24. Galimov (Rojko, Zlocha), 51. Kubala (Omelka), 59. Štefánik (Rehák, Kubala) – 22. Ondrušek (Kodhaj). Rozhodovali: Adamec, Moller – Rehák, Bránik. Strely: 31:34, vylúčení na 2 min: 2:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 216 divákov
HK Detva - HC MUŠLA Topoľčany 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)
Góly: 30. Gabor (Ragan, Sedliačik), 33. Meszároš (Škultéty, Kylnar), 55. Ďaloga (Sládok), 58. Ragan – 26. Habermann (Štrbáň, Danielčák), 38. Babrusev (Bečka, Ejem), Rozhodovali: Valach, Opalek – Fekete, Kočkár. Strely: 27:22, vylúčení na 2 min: 5:5 navyše Ejem (Topoľčany) 25 min za seknutie, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 295 divákov
HC 19 Humenné - HC crypto4me TEBS Bratislava 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
Góly: 13. Štetka (Šachvorostov, Cibák), 16. Železkov (Šachvorostov, Štetka), 34. Šachvorostov (Štetka, Železkov), 43. Pulščák (Železkov, Štetka), 60. Lačný (M. Novota) – 54. Beták (R. Petráš, Pilát), 58. R. Petráš (Beták, Pilát). Rozhodovali: Jobbágy, Bogdaň – Beniač, Tvrdoň. Strely: 35:35, vylúčení na 2 min: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 654 divákov
HK Žiar nad Hronom - HK Gladiators Trnava 5:4 sn (2:0, 1:2, 1:2, 0:0)
Góly: 3. Lopušan (Klíma, Baláži), 10. Krajči (Klíma, Lopušan),36. Gašpar (Fekiač, Urbánek), 54. Klíma (Glazkov, Fekiač), rozh. nájazd Lopušan – 26. Kupka (Volkov, Scheuer), 40. Surový (Suľovský, Mamonov), 43. Achberger (Klapica), 58. Kupka (Volkov, Scheuer). Rozhodovali: Smrek, Hlinka – Moravčík, Haringa. Strely: 19:22, vylúčení na 2 min: 4:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 673 divákov