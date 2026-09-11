Faško-Rudáš pomohol Libercu. O tri body prišiel v závere, napokon uspel v nájazdoch

Český hokejový klub Bílí Tygři Liberec zaznamenal prvé víťazstvo v prebiehajúcom ročníku Ligy majstrov.
Jeho hráči zdolali v piatkovom zápase 3. kola na domácom ľade dánsky Herning Blue Fox 2:1 po samostatných nájazdoch.
Asistenciu si v drese českého zástupcu pripísal slovenský reprezentačný útočník Martin Faško-Rudáš.
Liberec uspel po dvoch prehrách proti fínskej Tappare rakúskemu Salzburgu. Od plného bodového zisku delilo mužstvo zo severu Čiech iba 19 sekúnd.
Remízu v riadnom hracom čase zariadil v čase 59:41 dánsky reprezentant Mathias Bau Hansen. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil v deviatej sérii Radan Lenc.
Liga majstrov - 3. kolo
Bílí Tygři Liberec - Herning Blue Fox 2:1 sn (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 21. Rychlovský (Faško-Rudáš), rozhod. nájazd: Lenc - 60. Bau Hansen
Rögle BK - EC Red Bull Salzburg 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)
Góly: 47. a 53. Friedman, 15. Kellman, 50. Sundsvik, 52. Horký
Växjö Lakers - Tappara Tampere 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 24. J. Persson - 35. Wia, 42. Blichfeld
Eisbären Berlin - Graz99ers 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Góly: 10. a 20. Pföderl, 19. Vikingstad, 41. Mik - 28. Collins